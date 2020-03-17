Кто сметает продукты с прилавков — репортаж из супермаркетов Новосибирска (еды хватит на всех)

Одни горожане присылают в редакцию фотографии пустых полок в Metro, другие пишут в соцсетях о продуктовой панике в Новосибирске. Многих смутили опустошенные прилавки в «Быстрономе» (Академгородок), в «Ярче» на Кубовой и «Ленте» на Родниках. Кто-то уверен, что именно из-за новостей о возможном распространении короновируса сибиряки массово скупают продукты первой необходимости, кто-то заявляет о надуманной панике и поминает Сталина. Действительно ли в магазинах пустые полки? Что говорят продавцы? И как объясняют свои переполненные гречкой тележки жители Новосибирска? Корреспонденты НГС устроили рейд по популярным магазинам и вот, что там увидели.
«Взвинтили цены на консервы»
Магазин «Лента» на улице Тюленина. Возле полок с крупами бегает продавец-консультант. Девушка перекладывает товар с места на места, чтобы полки не казались пустыми.
— Берут крупы, берут чаще чем обычно, — пожимает она плечами. — Крупы и антисептики. Антисептиков в наличии нет.
Найти в магазине курицу и гречку также не удалось. Но не похоже, чтобы покупатели набирали корзины с особым ажиотажем.
— Да как обычно покупают, — хмурится пенсионерка с двумя лёгкими пакетами овощей. — Из-за всех этих разговоров только цены подскочили. Вон, взвинтили цены на консервы, на десять рублей.
По словам директора магазина Алексея, в «Ленте» на Родниках никакого бума продуктового шопинга не наблюдается. И совсем другое дело в магазинах на площади Калинана, Маяковского и в районе Железнодорожного вокзала — там за один вчерашний вечер горожане смели всё, что хранится больше недели.
«Садить за такие новости надо»
В «Ярче» напротив можно заметить пустые места только на полках с ягодами и подсолнечным маслом, что легко объясняется скидками на этот товар.
— Вот пишут и пишут всякую ересь, — тараторит женщина средних лет, покачивая коляску. — Два магазина рядом и везде всего хватает.
— А я ещё вчера в магазин заходила, только «масочников» этих видела. Не понимаю — зачем люди маски эти цепляют на лица? Мода что ли такая? Они реально не понимают, что нет короновируса в Новосибирске, не дойдёт он до нас, — вторит ей другая покупательница.
— Да это СМИ панику разводят, режим всё пытаются раскачивать. Нет на них Сталина, давно садить за такие новости надо, — продолжает женщина с коляской.
«Думают, что будет голодовка»
— Берут всё — крупы, антисептики, мыло, гречку, чай, — рассказывает корреспонденту НГС продавец в «АШАНе» на Курчатова. — Люди думают, что будет голодовка.
В отделе с крупами выставлены коробки — работники магазина пытаются расставить товар. Тут же расталкивает друг друга плечами толпа покупателей.
— Уже третий магазин, где я пытаюсь купить гречку, — громогласно на весь «АШАН» вещает женщина лет сорока. — Я не могу в 8 утра приезжать за гречкой. Мне нужен пакет гречки, и я не могу его купить. Хоть ограничение выставляй на крупу для этих паникёров.
— Я когда пришла в магазин — полки были полные, — недоумевает сибирячка с набитой под завязку тележкой. — За несколько минут всё опустело. Я в шоке. Вчера с женщиной разговаривала, она говорит, что утром всё было забито, а под вечер — пусто.
Один из продавцов показывает покупателям на несколько пакетов с расфасованной гречкой на самой верхней полке — женщины бросают коляски и бегут за крупой.
— По одной в одни руки, кому ещё гречка нужна? — берёт на себя командование статная дама, которая вынуждена искать гречку уже в третьем магазине.
— А вообще посмотрите на них, — тыкает пальцем одна из покупательниц в фотографа НГС. — Во всём виноваты СМИ и блогеры. Специально снимают пустые полки, чтобы панику сеять. А почему не снимают полки с маслом? Посмотрите, как его много. Почему не снимают фрукты?
«Люди сходят с ума — непонятно зачем»
В Metro на улице Северной пустуют полки с крупами, консервами, курицей, вареньем, салфетками и мылом. Совсем нет в наличии антисептика, гречки, перловки, гороха и дешёвой лапши.
— Люди сходят с ума, зачем-то непонятно, — бурчит продавец, перекладывая по полкам товар. — Вы напишите людям, чтобы они угомонились.
— Я вот хожу и беру всё по своему списку, — говорит один из покупателей Metro. — Но уже хожу и думаю: может, стоит уже по случаю короновируса запасаться продуктами?
«Вчера был ажиотаж — сегодня люди работают»
На полках в «Мегасе» в РК Ройял Парке огромный ассортимент гречки — на любой вкус, от 60 до 153 рублей за упаковку. Антисептиков нет.
— Вчера был ажиотаж, сегодня нет. Сегодня люди работают, наверное, — предполагает продавец-консультант. — Брали крупы, лапшу и туалетную бумагу. Почти всю разобрали. Антисептики у нас сразу все разбирают.
Только без паники!
В правительстве тем временем просят людей не устраивать панику и не сметать с полок всё подряд.
— В магазинах и на рынках региона достаточно продуктов первой необходимости. Запасы пополняются в штатном режиме. Об этом рассказал сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности местного рынка в молоке, мясе, яйце, зерне, тепличных овощах. Зависимость от импорта продовольствия минимальна, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Последнюю неделю в Новосибирске из-за коронавируса одно за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили список, который обновляется каждый день.
14 марта Министерство просвещения России порекомендовало перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте.
Мы узнали, переведут ли новосибирских школьников на дистанционное обучение, ведь в ближайшем к нам регионе, в Кемеровской области, накануне у двух жителей нашли коронавирус.
Скажу своим подчиненным, чтобы сделали мне запасы продуктовые.