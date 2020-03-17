Кто сметает продукты с прилавков — репортаж из супермаркетов Новосибирска (еды хватит на всех)

— Вот пишут и пишут всякую ересь, — тараторит женщина средних лет, покачивая коляску. — Два магазина рядом и везде всего хватает.



— А я ещё вчера в магазин заходила, только «масочников» этих видела. Не понимаю — зачем люди маски эти цепляют на лица? Мода что ли такая? Они реально не понимают, что нет короновируса в Новосибирске, не дойдёт он до нас, — вторит ей другая покупательница.

— Да это СМИ панику разводят, режим всё пытаются раскачивать. Нет на них Сталина, давно садить за такие новости надо, — продолжает женщина с коляской.

«Думают, что будет голодовка»

— Берут всё — крупы, антисептики, мыло, гречку, чай, — рассказывает корреспонденту НГС продавец в «АШАНе» на Курчатова. — Люди думают, что будет голодовка.