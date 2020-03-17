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Кто сметает продукты с прилавков — репортаж из супермаркетов Новосибирска (еды хватит на всех)

Люди считают, что паниковать из-за короновируса рано, но все равно зачем-то затариваются гречкой

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Из круп новосибирцы чаще всего берут гречку

Из круп новосибирцы чаще всего берут гречку

Одни горожане присылают в редакцию фотографии пустых полок в Metro, другие пишут в соцсетях о продуктовой панике в Новосибирске. Многих смутили опустошенные прилавки в «Быстрономе» (Академгородок), в «Ярче» на Кубовой и «Ленте» на Родниках. Кто-то уверен, что именно из-за новостей о возможном распространении короновируса сибиряки массово скупают продукты первой необходимости, кто-то заявляет о надуманной панике и поминает Сталина. Действительно ли в магазинах пустые полки? Что говорят продавцы? И как объясняют свои переполненные гречкой тележки жители Новосибирска? Корреспонденты НГС устроили рейд по популярным магазинам и вот, что там увидели.

«Взвинтили цены на консервы»

Магазин «Лента» на улице Тюленина. Возле полок с крупами бегает продавец-консультант. Девушка перекладывает товар с места на места, чтобы полки не казались пустыми.

— Берут крупы, берут чаще чем обычно, — пожимает она плечами. — Крупы и антисептики. Антисептиков в наличии нет.

В "Ленте" на Родниках можно купить все товары первой необходимости. Дефицита продуктов тут точно нет (читатели утверждали, что в этом магазине много пустых полок)

В "Ленте" на Родниках можно купить все товары первой необходимости. Дефицита продуктов тут точно нет (читатели утверждали, что в этом магазине много пустых полок)

Найти в магазине курицу и гречку также не удалось. Но не похоже, чтобы покупатели набирали корзины с особым ажиотажем.

— Да как обычно покупают, — хмурится пенсионерка с двумя лёгкими пакетами овощей. — Из-за всех этих разговоров только цены подскочили. Вон, взвинтили цены на консервы, на десять рублей.

Если с гречкой проблем нет, то найти антисептики затруднительно

Если с гречкой проблем нет, то найти антисептики затруднительно

По словам директора магазина Алексея, в «Ленте» на Родниках никакого бума продуктового шопинга не наблюдается. И совсем другое дело в магазинах на площади Калинана, Маяковского и в районе Железнодорожного вокзала — там за один вчерашний вечер горожане смели всё, что хранится больше недели.

«Садить за такие новости надо»

В «Ярче» напротив можно заметить пустые места только на полках с ягодами и подсолнечным маслом, что легко объясняется скидками на этот товар.

В «Ярче» недостаёт антисептиков, подсолнечного масла и замороженных ягод

В «Ярче» недостаёт антисептиков, подсолнечного масла и замороженных ягод

— Вот пишут и пишут всякую ересь, — тараторит женщина средних лет, покачивая коляску. — Два магазина рядом и везде всего хватает.

— А я ещё вчера в магазин заходила, только «масочников» этих видела. Не понимаю — зачем люди маски эти цепляют на лица? Мода что ли такая? Они реально не понимают, что нет короновируса в Новосибирске, не дойдёт он до нас, — вторит ей другая покупательница.

— Да это СМИ панику разводят, режим всё пытаются раскачивать. Нет на них Сталина, давно садить за такие новости надо, — продолжает женщина с коляской.

«Думают, что будет голодовка»

— Берут всё — крупы, антисептики, мыло, гречку, чай, — рассказывает корреспонденту НГС продавец в «АШАНе» на Курчатова. — Люди думают, что будет голодовка.

Покупатели выбирают крупу&nbsp;

Покупатели выбирают крупу 

В отделе с крупами выставлены коробки — работники магазина пытаются расставить товар. Тут же расталкивает друг друга плечами толпа покупателей.

По словам покупателей, полки в магазине опустели за несколько минут

По словам покупателей, полки в магазине опустели за несколько минут

— Уже третий магазин, где я пытаюсь купить гречку, — громогласно на весь «АШАН» вещает женщина лет сорока. — Я не могу в 8 утра приезжать за гречкой. Мне нужен пакет гречки, и я не могу его купить. Хоть ограничение выставляй на крупу для этих паникёров.

— Я когда пришла в магазин — полки были полные, — недоумевает сибирячка с набитой под завязку тележкой. — За несколько минут всё опустело. Я в шоке. Вчера с женщиной разговаривала, она говорит, что утром всё было забито, а под вечер — пусто.

Последний пакет с гречкой

Последний пакет с гречкой

Один из продавцов показывает покупателям на несколько пакетов с расфасованной гречкой на самой верхней полке — женщины бросают коляски и бегут за крупой.

— По одной в одни руки, кому ещё гречка нужна? — берёт на себя командование статная дама, которая вынуждена искать гречку уже в третьем магазине.

— А вообще посмотрите на них, — тыкает пальцем одна из покупательниц в фотографа НГС. — Во всём виноваты СМИ и блогеры. Специально снимают пустые полки, чтобы панику сеять. А почему не снимают полки с маслом? Посмотрите, как его много. Почему не снимают фрукты?

Пустые полки в Metro

Пустые полки в Metro

«Люди сходят с ума — непонятно зачем»

В Metro на улице Северной пустуют полки с крупами, консервами, курицей, вареньем, салфетками и мылом. Совсем нет в наличии антисептика, гречки, перловки, гороха и дешёвой лапши.

Новосибирцы охотно разбирают консервы и крупу

Новосибирцы охотно разбирают консервы и крупу

— Люди сходят с ума, зачем-то непонятно, — бурчит продавец, перекладывая по полкам товар. — Вы напишите людям, чтобы они угомонились.

И тут пусто (впрочем на складах дефицита нет, скоро полки снова заполнятся товаром)

И тут пусто (впрочем на складах дефицита нет, скоро полки снова заполнятся товаром)

— Я вот хожу и беру всё по своему списку, — говорит один из покупателей Metro. — Но уже хожу и думаю: может, стоит уже по случаю короновируса запасаться продуктами?

Во многих магазинах совсем нет гречки

Во многих магазинах совсем нет гречки

«Вчера был ажиотаж — сегодня люди работают»

На полках в «Мегасе» в РК Ройял Парке огромный ассортимент гречки — на любой вкус, от 60 до 153 рублей за упаковку. Антисептиков нет.

В «Мегасе» — большой выбор крупы&nbsp;

В «Мегасе» — большой выбор крупы 

— Вчера был ажиотаж, сегодня нет. Сегодня люди работают, наверное, — предполагает продавец-консультант. — Брали крупы, лапшу и туалетную бумагу. Почти всю разобрали. Антисептики у нас сразу все разбирают.

По словам продавцов, бум на продукты первой необходимости в «Мегасе» уже прошёл&nbsp;

По словам продавцов, бум на продукты первой необходимости в «Мегасе» уже прошёл 

Только без паники!

В правительстве тем временем просят людей не устраивать панику и не сметать с полок всё подряд.

— В магазинах и на рынках региона достаточно продуктов первой необходимости. Запасы пополняются в штатном режиме. Об этом рассказал сегодня министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности местного рынка в молоке, мясе, яйце, зерне, тепличных овощах. Зависимость от импорта продовольствия минимальна, — сообщается в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Последнюю неделю в Новосибирске из-за коронавируса одно за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили список, который обновляется каждый день.

14 марта Министерство просвещения России порекомендовало перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте.

Мы узнали, переведут ли новосибирских школьников на дистанционное обучение, ведь в ближайшем к нам регионе, в Кемеровской области, накануне у двух жителей нашли коронавирус.

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короновирусгречкадефицит
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КОММЕНТАРИИ (9)

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17 мар 2020 в 19:47

Скажу своим подчиненным, чтобы сделали мне запасы продуктовые.

Гость
17 мар 2020 в 19:56

Щас все паникеры закупятся, и для нормальных людей полки вновь будут полными - и да, ввести ограничение , не больше 2 пачек в руки!

Гостья
17 мар 2020 в 19:49

Сегодня на предприятии- где работаю.Директор выдал полнолицевую маску,сказал что это эффективней обычной медмаски.