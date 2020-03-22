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Можно ли подхватить коронавирус в барах и кафе? Смотрим, как меняется жизнь общепита в Новосибирске

Закрытый бар, кассиры в перчатках, термометры на входе... Как ещё рестораторы защищаются от вирусов?

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У всех сотрудников теперь измеряют температуру в начале дня

У всех сотрудников теперь измеряют температуру в начале дня

Новосибирские рестораторы спешно вводят специальные меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. На входах в некоторые заведения появились бесконтактные термометры, бармены надевают перчатки и запрещают садиться за барную стойку. Антисептика не хватает, поэтому в ход идет даже старый самогон.

О дополнительных мерах безопасности, как говорят сами рестораторы, они задумались ещё на прошлой неделе, а на этой получили от Роспотребнадзора ещё и официальный список рекомендаций.

Чихающих не пропускают

В заведениях «Гриль и бутыль» и New Mexico с начала недели измеряют температуру тела у всех сотрудников (те, у кого она выше 37 градусов, автоматически не допускаются до работы), говорит руководитель и совладелец ресторанов Даниил Прицкау. Термометры предлагаются и посетителям (по желанию), но оценка их состояния производится визуально. В случае наличия внешних признаков заболевания (кашель, насморк) человека не пускают в заведение.

Также всех без исключения посетителей будут просить в обязательном порядке посетить уборную и помыть руки, прежде чем войти в зал. Помимо этого в ресторанах убрали временно маски, пончо, шляпы и другие аксессуары, которые обычно используют здесь для селфи. Количество мест сокращено на 20%, чтобы оставить между столами большую дистанцию, рассказывает Даниил Прицкау.

Доступ к барной стойке ограничен&nbsp;

Доступ к барной стойке ограничен 

Усиленные меры безопасности действуют и в сети кофеен Skuratov. Помимо ужесточения санитарных требований к сотрудникам в заведениях убрали временно из свободного доступа трубочки, крышки, сахар и прочие расходные материалы, которые теперь выдают посетителям вместе с заказом на кассе. В кофейнях также отказались от обычной посуды, теперь даже эспрессо наливают в одноразовые бумажные стаканы.

Убирают столы, не пускают к барной стойке

В заведениях, находящихся под управлением группы «Ясно Консалтинг» («Хочу пури», «Чучвара», «Хлеб и Нино» и так далее) ограничены массовые мероприятия в ресторанах, предполагающее близкое расположение гостей друг к другу, а также убраны часть столов, чтобы обеспечить большее пространство между посетителями.

Сесть за стойкой в баре теперь не получится

Сесть за стойкой в баре теперь не получится

В барах пивоварни «Феникс» ограничили доступ к барной стойке. Теперь пространство перед ней, затянуто бело-красной лентой, садиться на табуреты у бара нельзя. Кроме того, говорит совладелец «Феникса» Никита Лошинский, в барах и магазинах введено обязательное правило пользоваться при расчетах (как наличными, так и картами) перчатками и регулярно дезинфицировать руки. Диспенсеры с дезинфицирующим раствором установлены в свободном доступе и в фирменных магазинах «Феникса».

Пульверизаторы для дезинфекции на столах

Пульверизаторы для дезинфекции на столах

В сети TomYumBar на столах появились небольшие пульверизаторы с дезинфицирующим раствором на основе спирта. Основная их задача, дать возможность посетителям протереть всё, что они посчитают нужным — от рук, до смартфона и одежды.

Своего рода противовирусной мерой можно считать и начало работы уличной точки у одного из заведений сети. Вагончик, где продают супы на вынос, начал работать на Красном проспекте. Цены здесь, правда, не ниже, зато можно купить суп, не заходя в помещение и не приближаясь к сотрудникам и другим посетителям.

Первые проблемы

Рестораторы, взявшись за внедрение новых мер безопасности, столкнулись с дефицитом большинства расходных материалов. Прежде всего, речь идет о дезинфицирующих жидкостях. Даниил Прицкау говорит, что нашел замену готовым растворам у себя в кладовке.

Деньги бармен имеет право брать, только надев перчатки&nbsp;

Деньги бармен имеет право брать, только надев перчатки 

— Я увлекался домашним производством дистиллятов. Последние года два это увлечение как-то поутихло, но в кладовке остались неудачные дистилляты и так называемые «головы» — первые порции спирта, которые выходят из дистилляционного аппарата. Для питья они не годятся, потому что содержат много сивушных масел. Но это спирт почти 90% крепости, так что для протирания поверхностей подходит прекрасно, — говорит ресторатор.

Чтобы посетители не брали в руки бумажное меню, в барах «Шульц» теперь предлагают читать список блюд в смартфоне

Чтобы посетители не брали в руки бумажное меню, в барах «Шульц» теперь предлагают читать список блюд в смартфоне

Впрочем, обычное меню тоже можно найти на столах

Впрочем, обычное меню тоже можно найти на столах

В сети пивных Schulz ввели бесконтактное меню. Посетителями предлагается просто просканировать смартфоном соответствующий QR-код и делать выбор, уже глядя на экран своего смартфона. По словам руководителя и владельца сети Григоряна Морозова, это делается для того, чтобы минимизировать возможность переноса инфекции. Поскольку столы в заведении протираются дезинфицирующим средством, а поступить также с бумажным меню — невозможно.

В кафе «У Белуччи круче» маску надели на фигуру Венсана Касселя. Вещь эта по нынешним временам дорогая, редкая, так что не грех ей покрасоваться

В кафе «У Белуччи круче» маску надели на фигуру Венсана Касселя. Вещь эта по нынешним временам дорогая, редкая, так что не грех ей покрасоваться

Это поможет остановить коронавирус?

Мы попросили прокомментировать принимаемые меры доктора биологических наук Сергея Нетесова:

— Меры хорошие, но некоторые надо дополнительно ввести и вот почему: за последние дни вышел ряд научных работ, в которых показано, что вирус сохраняется на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях до 48 часов, если их не обрабатывать дезинфектантами. Именно поэтому стоит добавить следующее:

  • Протирку всех дверных ручек — входные двери, двери туалетов — дезинфектантами раз в час, с соответствующими отметками на проверочных листах.
  • На столах должны стоять специально для этого предназначенные дезинфектанты для рук;
  • Протирка столов: должна быть четкая контролируемая регулярность.
  • Здоровыми должны быть не только официанты, но и повара и гардеробщики, если есть.
  • Штатные сотрудники даже с легкой простудой не должны допускаться.
  • И всем штатным должно быть сказано: то, что вы сообщите о вашей простуде — это не повод для вашего наказания. Иначе люди будут скрывать свою болезнь.
  • Со следующей недели должна быть налажена возможность тестирования на коронавирус всех желающих. Это платная услуга, но она того стоит.

Что с коронавирусом в Новосибирске

По данным на воскресенье, 22 марта, в области зарегистрированы четыре больных коронавирусом.

Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.

Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.

20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.

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коронавирус в Новосибирскебары и рестораны
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