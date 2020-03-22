Можно ли подхватить коронавирус в барах и кафе? Смотрим, как меняется жизнь общепита в Новосибирске

Новосибирские рестораторы спешно вводят специальные меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. На входах в некоторые заведения появились бесконтактные термометры, бармены надевают перчатки и запрещают садиться за барную стойку. Антисептика не хватает, поэтому в ход идет даже старый самогон.



О дополнительных мерах безопасности, как говорят сами рестораторы, они задумались ещё на прошлой неделе, а на этой получили от Роспотребнадзора ещё и официальный список рекомендаций.



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