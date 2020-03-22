Можно ли подхватить коронавирус в барах и кафе? Смотрим, как меняется жизнь общепита в Новосибирске

Новосибирские рестораторы спешно вводят специальные меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. На входах в некоторые заведения появились бесконтактные термометры, бармены надевают перчатки и запрещают садиться за барную стойку. Антисептика не хватает, поэтому в ход идет даже старый самогон.
О дополнительных мерах безопасности, как говорят сами рестораторы, они задумались ещё на прошлой неделе, а на этой получили от Роспотребнадзора ещё и официальный список рекомендаций.
Чихающих не пропускают
В заведениях «Гриль и бутыль» и New Mexico с начала недели измеряют температуру тела у всех сотрудников (те, у кого она выше 37 градусов, автоматически не допускаются до работы), говорит руководитель и совладелец ресторанов Даниил Прицкау. Термометры предлагаются и посетителям (по желанию), но оценка их состояния производится визуально. В случае наличия внешних признаков заболевания (кашель, насморк) человека не пускают в заведение.
Также всех без исключения посетителей будут просить в обязательном порядке посетить уборную и помыть руки, прежде чем войти в зал. Помимо этого в ресторанах убрали временно маски, пончо, шляпы и другие аксессуары, которые обычно используют здесь для селфи. Количество мест сокращено на 20%, чтобы оставить между столами большую дистанцию, рассказывает Даниил Прицкау.
Усиленные меры безопасности действуют и в сети кофеен Skuratov. Помимо ужесточения санитарных требований к сотрудникам в заведениях убрали временно из свободного доступа трубочки, крышки, сахар и прочие расходные материалы, которые теперь выдают посетителям вместе с заказом на кассе. В кофейнях также отказались от обычной посуды, теперь даже эспрессо наливают в одноразовые бумажные стаканы.
Убирают столы, не пускают к барной стойке
В заведениях, находящихся под управлением группы «Ясно Консалтинг» («Хочу пури», «Чучвара», «Хлеб и Нино» и так далее) ограничены массовые мероприятия в ресторанах, предполагающее близкое расположение гостей друг к другу, а также убраны часть столов, чтобы обеспечить большее пространство между посетителями.
В барах пивоварни «Феникс» ограничили доступ к барной стойке. Теперь пространство перед ней, затянуто бело-красной лентой, садиться на табуреты у бара нельзя. Кроме того, говорит совладелец «Феникса» Никита Лошинский, в барах и магазинах введено обязательное правило пользоваться при расчетах (как наличными, так и картами) перчатками и регулярно дезинфицировать руки. Диспенсеры с дезинфицирующим раствором установлены в свободном доступе и в фирменных магазинах «Феникса».
В сети TomYumBar на столах появились небольшие пульверизаторы с дезинфицирующим раствором на основе спирта. Основная их задача, дать возможность посетителям протереть всё, что они посчитают нужным — от рук, до смартфона и одежды.
Своего рода противовирусной мерой можно считать и начало работы уличной точки у одного из заведений сети. Вагончик, где продают супы на вынос, начал работать на Красном проспекте. Цены здесь, правда, не ниже, зато можно купить суп, не заходя в помещение и не приближаясь к сотрудникам и другим посетителям.
Первые проблемы
Рестораторы, взявшись за внедрение новых мер безопасности, столкнулись с дефицитом большинства расходных материалов. Прежде всего, речь идет о дезинфицирующих жидкостях. Даниил Прицкау говорит, что нашел замену готовым растворам у себя в кладовке.
— Я увлекался домашним производством дистиллятов. Последние года два это увлечение как-то поутихло, но в кладовке остались неудачные дистилляты и так называемые «головы» — первые порции спирта, которые выходят из дистилляционного аппарата. Для питья они не годятся, потому что содержат много сивушных масел. Но это спирт почти 90% крепости, так что для протирания поверхностей подходит прекрасно, — говорит ресторатор.
В сети пивных Schulz ввели бесконтактное меню. Посетителями предлагается просто просканировать смартфоном соответствующий QR-код и делать выбор, уже глядя на экран своего смартфона. По словам руководителя и владельца сети Григоряна Морозова, это делается для того, чтобы минимизировать возможность переноса инфекции. Поскольку столы в заведении протираются дезинфицирующим средством, а поступить также с бумажным меню — невозможно.
Это поможет остановить коронавирус?
Мы попросили прокомментировать принимаемые меры доктора биологических наук Сергея Нетесова:
— Меры хорошие, но некоторые надо дополнительно ввести и вот почему: за последние дни вышел ряд научных работ, в которых показано, что вирус сохраняется на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях до 48 часов, если их не обрабатывать дезинфектантами. Именно поэтому стоит добавить следующее:
- Протирку всех дверных ручек — входные двери, двери туалетов — дезинфектантами раз в час, с соответствующими отметками на проверочных листах.
- На столах должны стоять специально для этого предназначенные дезинфектанты для рук;
- Протирка столов: должна быть четкая контролируемая регулярность.
- Здоровыми должны быть не только официанты, но и повара и гардеробщики, если есть.
- Штатные сотрудники даже с легкой простудой не должны допускаться.
- И всем штатным должно быть сказано: то, что вы сообщите о вашей простуде — это не повод для вашего наказания. Иначе люди будут скрывать свою болезнь.
- Со следующей недели должна быть налажена возможность тестирования на коронавирус всех желающих. Это платная услуга, но она того стоит.
Что с коронавирусом в Новосибирске
По данным на воскресенье, 22 марта, в области зарегистрированы четыре больных коронавирусом.
Первая заболевшая прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный диагноз на коронавирус, стало известно 18 марта.
Вторая заболевшая — жительница Академгородка. По данным властей, женщина с мужем отдыхали в Италии, 7 марта они прилетели в Москву, а 8 марта — в Новосибирск. Всё это время супруги находились на домашнем карантине, никаких симптомов у них не было. 19 марта пришли результаты анализов на коронавирус: у мужчины отрицательный, у женщины положительный. Сейчас по институтам СО РАН рассылаются письма в связи с этим случаем, нам удалось достать одно из них — публикуем его тут.
20 марта в регионе официально подтвердились ещё два случая заражения коронавирусом. В оперштабе уточнили, что обе женщины прилетели из стран со сложной ситуацией по вирусу — Англии и Швейцарии.
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