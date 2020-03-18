Без тренера и спортзала: чемпионка Азии по самбо и известный диетолог — о том, как похудеть к лету

Несмотря на мрачную повестку дня — лету быть. А значит, будут и те, у кого шорты и сарафанчики предательски сели на пару размеров за долгую зиму. Чтобы не примкнуть к рядам этих грустных женщин и мужчин, нужно начать готовиться к выходу уже сейчас. Про то, что желательно придерживаться правильного питания и давать телу спортивные нагрузки, — знает уже каждый школьник. Но раз на земле все еще есть размер XL — есть и те, кто не готов отказаться от шоколадок и пирожных, но тоже хочет похудеть. Мы с вами и мы вас понимаем (шуршим фантиками). Поэтому попросили именитых экспертов рассказать о новых, неожиданных и относительно безболезненных способах преобразиться к весне.
Шоколад, хлеб и никаких модных методик
Диетолог Олеся Лымарь объясняет, что питание должно быть сбалансированным, а баланс калорий — белков, жиров и углеводов — посчитан и распределен на весь рацион. Похудение будет происходить за счет дефицита калорий, но при условии, что у вас нет физической активности, больше еды — больше активности (уборка, мытье окон, прогулка с ребенком). Голодать — нельзя.
Если вы здоровый человек, то бессмысленно отказываться от глютена, молочных продуктов и простых углеводов — вы не похудеете от этого. Отказ возможен только, если у вас непереносимость и проблемы со здоровьем, например сахарный диабет.
Диетолог говорит, что худеть по методикам блогеров, которые не имеют под собой доказательной базы, плохая идея. Бады, витамины iHerb тоже не поспособствуют вашему скорому похудению, это всего лишь модные веяния, как и чистки от шлаков, паразитов и слизи.
Олеся говорит, что можно съесть кусочек белого/серого хлеба, если вы отдаете себе отчет в том, что сейчас съедаете такое-то количество углеводов и вечером вы съедите меньше. Просто смотрите состав хлеба и берите тот, в котором нет сахара. Молочный шоколад тоже не возбраняется — там меньше жира, чем в горьком. А вот популярные перекусы могут быть опасны — в горсти орехов большое количество жиров.
Ешьте из синих маленьких тарелок
Аппетит возникает не тогда, когда мы действительно голодны, а когда нам скучно. Мы едим перед телевизором, экраном монитора, а в рекламную паузу идем к холодильнику. Диетолог Екатерина Малиновская советует есть из маленьких тарелок — так кажется, будто еды больше. Это небольшая хитрость срабатывает для мозга, и мы быстрее насыщаемся.
Если хочется похудеть — не ешьте из белых тарелок — на них еда выглядит контрастно, красиво. Выбирайте синюю — синий цвет подавляет аппетит, плюс играет роль тот момент, что мы не знаем натуральные продукты синего цвета. Самое главное — не голодать, иначе потом каждое яблоко будет откладываться на животе и ягодицах.
«Диета, у которой есть название, — не работает»
Чемпионка Азии по самбо и тренер-педагог Наталья Коновалова советует прислушиваться к себе и выбирать вид спорта по симпатии. Если говорить о здоровье — то для этого вам пригодится обычная гимнастика.
— Я бы рекомендовала сместить внимание с потери жировой массы на укрепление мышечного корсета. Потому что чем больше мышечная масса — тем больше калорий мы расходуем. Это будет первый правильный шаг, — считает спортсменка.
Также тренер рекомендует не ставить слишком тяжелодостижимых целей — по пути к ним можно растерять всю мотивацию. Не планируйте сразу сбросить 15 кг. Договоритесь с собой на
— Вам поможет только правильное питание. Потому что диета, у которой есть название, не работает. Можно кушать пирожные и не толстеть. Это правда. Но нужно давать отчёт нашим биологическим ритмам и нашей генетике, — объясняет Наталья.
Если мы добавим небольшое пирожное в утренние часы, когда у нас самый быстрый метаболизм, то в течение дня это пирожное мы израсходуем и не поправимся. При этом в остальное время мы будем придерживаться правильного питания.
Подтянутая и начитанная
Фитнес-тренер Дарья Мануйленкова напоминает, что похудение — это на 80% диета, но если добавить спорт — это всегда красивее.
Даша считает, что если под рукой нет специального оборудования — поможет всего пара простых упражнений, которые можно делать дома.
Жим Свенда с книжками
Может показаться, что это упражнение — типичное для выполнения в зале с тяжелым оборудованием, но оно популярно даже в балете.
Что делать
Берем в руки две книги и зажимаем их между ладонями. Руки держим согнутыми в области середины груди пальцами вперёд. Ноги устанавливаем на ширине плеч, чуть сгибаем их в коленях для устойчивости и напрягаем пресс. Это начальная позиция.
Делаем вдох и сильно сжимая руками книжки, выпрямляем руки прямо перед собой, дополнительно напрягая мышцы середины груди. Задерживаемся в этом положении на раз-два и на выдохе возвращаем руки в начальное положение.
Лягушка, или Мандукасана
Прорабатывает и укрепляет бедра, делает ноги стройными, придает им красивую форму. Как и многие упражнения из йоги, положительно влияет на ЖКТ и облегчает менструальные боли.
Что делать
Встать на четвереньки. Начать медленно разъезжаться в коленях, ощущая интенсивное вытяжение внутренней части бедер.
Поставить предплечья на пол параллельно друг другу. Напрячь живот, проверить, что нет прогиба в спине. Стремиться тазом назад к стопам. Расслабиться и сделать 10 повторений.
Что еще почитать про спортивных красоток и похудение
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