Без тренера и спортзала: чемпионка Азии по самбо и известный диетолог — о том, как похудеть к лету

Шоколад, хлеб и никаких модных методик

Диетолог Олеся Лымарь объясняет, что питание должно быть сбалансированным, а баланс калорий — белков, жиров и углеводов — посчитан и распределен на весь рацион. Похудение будет происходить за счет дефицита калорий, но при условии, что у вас нет физической активности, больше еды — больше активности (уборка, мытье окон, прогулка с ребенком). Голодать — нельзя.



Если вы здоровый человек, то бессмысленно отказываться от глютена, молочных продуктов и простых углеводов — вы не похудеете от этого. Отказ возможен только, если у вас непереносимость и проблемы со здоровьем, например сахарный диабет.

Диетолог говорит, что худеть по методикам блогеров, которые не имеют под собой доказательной базы, плохая идея. Бады, витамины iHerb тоже не поспособствуют вашему скорому похудению, это всего лишь модные веяния, как и чистки от шлаков, паразитов и слизи.

Олеся говорит, что можно съесть кусочек белого/серого хлеба, если вы отдаете себе отчет в том, что сейчас съедаете такое-то количество углеводов и вечером вы съедите меньше. Просто смотрите состав хлеба и берите тот, в котором нет сахара. Молочный шоколад тоже не возбраняется — там меньше жира, чем в горьком. А вот популярные перекусы могут быть опасны — в горсти орехов большое количество жиров.