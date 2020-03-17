Обратно в 50-е годы. Как выглядела легендарная закусочная-автомат на Красном проспекте — редкие фото

В кафе стояли 20 автоматов для продажи готовых блюд Фото: киножурнал «Сибирь на экране»

Ресторанный обозреватель НГС Стас Соколов наткнулся на редкие кадры из истории новосибирского вендинга. Публикуем их, а также рассказываем историю заведения, где можно было по жетону взять в автомате нужное блюдо. В это трудно поверить, но в 1954 году в Новосибирске открылось заведение, которое и сегодня на первых порах вызвало бы ажиотаж. Это было кафе «Автомат», представлявшее собой огромную вендинговую машину (именно так это сегодня называется). Находилось кафе на Красном проспекте — там, где потом работала знаменитая «Кофейня». Сейчас это помещение занимают обычные магазины.



Сюжет об «Автомате» появился в киножурнале «Сибирь на экране». Судя по всему, это 1954 год — начинается выпуск с кадров строительства Октябрьского моста. Устройство кафе, конечно, было по нынешним временам несколько странным. Сначала посетителю нужно было оплатить заказ на кассе («выбить чек»), после чего ему давали жетоны, которые следовало опустить в автомат с соответствующим блюдом и нажать кнопку. Пирамида с тарелками, закрытая выпуклым стеклянным щитом, опускалась, и посетитель мог забрать блюда через узкое пространство снизу.

А ваши родители или бабушки-дедушки помнят такое заведение в Новосибирске? Видео: киножурнал «Сибирь на экране»

В заметке об этом событии, опубликованной в газете «Вечерний Новосибирск», говорится, что в кафе было 20 автоматов (то есть в них можно было загрузить 20 блюд).

«Внедрение автоматики заставило официанток менять профессию. Мария Байдракова и Анисья Литвинкина стали загрузчицами автоматов. Это куда интереснее, чем бегать с подносами и не так утомительно», — восхищается автор материала.

В автоматы загружались только холодные закуски, но были в кафе и горячие блюда. Их, правда, отдавали клиентам привычным способом — за стойкой, как в столовой.



«Не успело новое кафе открыться, как уже можно услышать за соседним столиком разговор, что неплохо было бы иметь в городе побольше таких торговых точек», — такими словами завершает советский журналист свою заметку.

Так выглядело кафе в те годы Фото: киножурнал «Сибирь на экране»

И такие автоматы действительно появились ещё как минимум в двух местах — в гастрономах на площади Калинина и еще одном магазине на Красном проспекте (в том, что назывался в народе «Под строкой» — из-за световой текстовой рекламы на крыше).

Просуществовали эти точки, впрочем, недолго. Автоматы часто ломались, поэтому руководители местной торговли постепенно пришли к выводу, что проще продавать еду классическим методом — при помощи живых людей. К концу 60-х годов в автомате повсеместно можно было купить только газированные напитки и газеты.

Первые автоматизированные кафе были открыты в США ещё в первой половине 20-ого века. Тогда общество было буквально очаровано новыми возможностями, которые открывала автоматизация, так что её пытались внедрить везде, где только можно. В СССР эта мода пришла в конце 30-х годов, вместе с американским оборудованием, которое активно закупалось тогда советским правительством. На нем, в частности, в России впервые начали делать массово мороженое, майонез, колбасу и другие товары, которые ранее производились кустарно. После войны все эти машины начали постепенно изготавливать в СССР. Например, оборудование для новосибирского кафе-автомата было сделано на Киевском автоматном заводе.

Есть в заведении приходилось стоя и в одежде Фото: киножурнал «Сибирь на экране»