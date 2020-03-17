Каско приравняли к ОСАГО: считать ущерб разрешили по «дырявому» каталогу запчастей

Даже дорогой полис каско не гарантирует, что полученных после ДТП денег хватит на ремонт Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Верховный суд рассмотрел интересный случай, касающийся выплат по каско. Как оказалось, страховые компании имеют право возмещать ущерб по этому виду страхования, используя единую методику расчёта для ОСАГО, выплаты по которой обычно ниже из-за очень неоднородного каталога запчастей.

С этим столкнулся житель Краснодара, который попал в аварию на автомобиле со страховкой каско, купленной у компании «Согласие». После ДТП он обратился в суд, который обязал страховщика выплатить сумму с учётом рыночных цен на ремонт и без учёта износа автомобиля.



В «Согласии» выступили против и дошли до Верховного суда, который встал на сторону компании.

Суд высшей инстанции объяснил, что страховщики имеют право «по своему усмотрению определять размер страховой суммы» по добровольному страхованию, если это не противоречит закону и прописано в документах. В договоре «Согласия» и автовладельца как раз было сказано, что они рассчитывают выплаты по каско так же, как и по ОСАГО, поэтому претензии здесь неуместны.

— Сторонами договора страхования было согласовано, что размер страхового возмещения по договору страхования в случае выплаты в денежной форме определяется на основании «Положения о единой методике...», — говорится в определении Верховного суда. Другими словами, Верховный суд признал допустимость расчётов ущерба по каско так же, как и по ОСАГО.

В каско может применяться расчёт, созданный для ОСАГО Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

А значит, при составлении договора каско нужно внимательно изучать все пункты, касающиеся способов выплат. У одного и того же страховщика может быть несколько тарифов по каско: в одних методика ОСАГО используется, а в других, более дорогих, уже нет. Условия правил страхования прописываются либо в самом договоре, либо отдельным документом о стандартных правилах компании.



Как выяснило Агентство страховых новостей, методика ОСАГО упоминается в правилах каско не только у «Согласия», но также у «Ингосстраха», «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтрахования» и «Ренессанс Страхования». И не исключено, что это не полный список.

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