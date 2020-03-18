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Здоровье Всё о коронавирусе Инструкция

Чем коронавирус отличается от сезонного гриппа — объясняем в пяти карточках

И рассказываем, как тяжело протекает коронавирус и кто находится в зоне риска

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Вирусы — и грипп, и коронавирус — передаются воздушно-капельным путем

Вирусы — и грипп, и коронавирус — передаются воздушно-капельным путем

В Роспотребнадзоре рассказали, в чем отличия вируса от привычного гриппа, как тяжело он проходит и кто находится в зоне риска.

1

Чем похожи COVID-19 (коронавирус) и грипп

COVID-19 и грипп имеют сходную картину заболевания. Основные симптомы — высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы общего пользования. Поэтому меры профилактики этих заболеваний одинаковые — гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашлять в локоть или в бумажный платок с последующим незамедлительным выбрасыванием).

2

Скорость передачи

Больной гриппом заразен еще до первых симптомов

Больной гриппом заразен еще до первых симптомов

У гриппа более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 врачи оценивают в 5–6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Заразность в первые 3–5 дней болезни или до появления симптомов — основная причина передачи гриппа. В случае с COVID-19 заразность человека за 24–48 часов до первых симптомов встречается редко.

3

Кто в группе риска

Коронавирус пока щадит детей

Коронавирус пока щадит детей

COVID-19 затрагивает детей меньше, чем взрослых, и частота случаев заболевания с клиническими проявлениями в возрастной группе 0–19 лет считается низкой. Предварительные данные, полученные из Китая, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

Что касается гриппа, то заболеванию им как раз подвержены в большей степени дети и беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.

4

От чего больше умирают

Коронавирус и грипп имеют сходные симптомы, но доля тяжелых случаев отличается. Имеющиеся на сегодня данные для COVID-19 позволяют специалистам предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми и 5% критическими. При этом доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.

Что касается смертности, то от коронавируса она выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Общий коэффициент смертности от COVID-19 (число зарегистрированных смертей, деленное на число зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3–4%. Для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%.

5

Какие лекарства доступны для COVID-19 и гриппа

Вакцины от коронавируса нет, спасти может только профилактика

Вакцины от коронавируса нет, спасти может только профилактика

В Китае проводят клинические испытания лекарственных средств, в целом в мире разрабатывают более 20 вакцин для COVID-19, однако сейчас нет лицензированных вакцин или терапевтических средств против коронавируса. Препараты и вакцины против гриппа существуют. Вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19.

Мы публиковали интервью с инфекционистом о том, какие препараты помогают в борьбе с коронавирусом.

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коронавирусгрипппростуда и ОРВИ
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КОММЕНТАРИИ (32)

Читатель НГС
18 мар 2020 в 17:02

Мы все сдохнем !

п.с. - как уже надоел этот маразматический психоз на тему обычного гриппа . Я напомню мы уже умирали от :
- атипичной пневмонии
- свинного гриппа
- птичьего гриппа
- вируса Эббола

а на самом деле миллионами мрём от рака и ни чего ... ни кого это не волнует.

18 мар 2020 в 17:11

НГС! Вы зачем панику распространяете? Черный экран на полстраницы? У нас в городе нет коронавируса и может вообще не будет.
Или хайп важнее всего не смотря ни на что?

Фото пользователя
18 мар 2020 в 17:05

Ох кто то деньги наварит на "короновирусе"
Утверждал, и буду утверждать, ситуацию раскручивают исскуственно, источник "короновируса" тоже странный. Вот тут и задумаешься про всемирную организацию здравохранения и про Рокфеллеров)