Чем коронавирус отличается от сезонного гриппа — объясняем в пяти карточках

1
Чем похожи COVID-19 (коронавирус) и грипп
COVID-19 и грипп имеют сходную картину заболевания. Основные симптомы — высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы общего пользования. Поэтому меры профилактики этих заболеваний одинаковые — гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашлять в локоть или в бумажный платок с последующим незамедлительным выбрасыванием).
2
Скорость передачи
У гриппа более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 врачи оценивают в 5–6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.
Заразность в первые 3–5 дней болезни или до появления симптомов — основная причина передачи гриппа. В случае с COVID-19 заразность человека за 24–48 часов до первых симптомов встречается редко.
3
Кто в группе риска
COVID-19 затрагивает детей меньше, чем взрослых, и частота случаев заболевания с клиническими проявлениями в возрастной группе 0–19 лет считается низкой. Предварительные данные, полученные из Китая, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.
Что касается гриппа, то заболеванию им как раз подвержены в большей степени дети и беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.
4
От чего больше умирают
Коронавирус и грипп имеют сходные симптомы, но доля тяжелых случаев отличается. Имеющиеся на сегодня данные для COVID-19 позволяют специалистам предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми и 5% критическими. При этом доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.
Что касается смертности, то от коронавируса она выше, чем от гриппа, особенно от сезонного. Общий коэффициент смертности от COVID-19 (число зарегистрированных смертей, деленное на число зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3–4%. Для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%.
5
Какие лекарства доступны для COVID-19 и гриппа
В Китае проводят клинические испытания лекарственных средств, в целом в мире разрабатывают более 20 вакцин для COVID-19, однако сейчас нет лицензированных вакцин или терапевтических средств против коронавируса. Препараты и вакцины против гриппа существуют. Вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19.
Мы публиковали интервью с инфекционистом о том, какие препараты помогают в борьбе с коронавирусом.
Мы все сдохнем !
п.с. - как уже надоел этот маразматический психоз на тему обычного гриппа . Я напомню мы уже умирали от :
- атипичной пневмонии
- свинного гриппа
- птичьего гриппа
- вируса Эббола
а на самом деле миллионами мрём от рака и ни чего ... ни кого это не волнует.