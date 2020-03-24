Долги молодости: у жительницы Новосибирска списали пенсию за чужие кредиты 15-летней давности

Преступники не пойманы, дело за давностью лет закрыто, а пенсия с банковской карты почему-то пропала — жительница Новосибирска осталась без денег из-за истории, произошедшей в 2005 году. Тогда её ограбили, а позже по украденным документам набрали кредитов. Женщине удалось доказать банкам свою непричастность, но кредиторы всё равно нашли её через 15 лет. Как так получилось — в запутанной истории разбирался журналист НГС Илья Калинин.
2005 год. Ограбление и массовые звонки от банков
Эта история началась 15 лет назад. В сентябре 2005 года на 45-летнюю Галину напал грабитель с ножом — он зашел вместе с ней в лифт и отобрал сумку. Женщина, опасаясь за собственную жизнь, не сопротивлялась, но после случившегося сразу же вызвала полицию. В сумке была пачка документов — в том числе, паспорт и бумаги на квартиру, которые она носила в юстицию для решения вопросов о приватизации жилья. Полицейские завели дело о грабеже, но на этом всё затихло. До тех пор пока через какое-то время на имя женщины не стали приходить сообщения из разных банков.
— Мне звонили, присылали пачками письма... Позже выяснилось, что в семи банках на моё имя были взяты кредиты. «Сибакадембанк», «Русский стандарт», Сбербанк, «Росбанк», «Ренессанс Кредит»… — перечисляет жительница Новосибирска те, что вспомнила. — Звонившие требовали погасить кредиты. Я так поняла, что у мошенников была отработанная схема: они заходили в магазин, оформляли покупку с кредитом и вот так семь банков за короткое время сумели облапошить. Где-то телевизор, где-то холодильник. Потом осмелели и взяли денежный кредит. В «Сибакадембанке» взяли кредит якобы на свадьбу дочери. Представляете, какое потрясение я испытала: представьте, что такое один банк и что такое семь банков. И страдала от этих звонков вся моя семья — муж, сын. Мы и телефон отключали, и что только не делали.
Сибирячка обратилась в полицию за справкой, что является потерпевшей, а кредиты оформляли мошенники, и стала разносить их по банкам. В одном из них выяснилось, что мошенники вклеили в документы чужую фотографию, и от имени Галины кредиты брала совсем другая женщина. Она даже попала на видео, которое служба безопасности банка показала Галине в надежде, что та опознает мошенницу.
— Я очень долго ходила, доказывала. Показывала паспорт, справку из полиции, что уголовное дело возбуждено. И всё равно меня таскали по всяким службам безопасности, чтобы я 50 раз повторяла одно и тоже. Коллекторы меня постоянно приглашали на встречи. Всем им я также показывала документы из полиции, — рассказывает пенсионерка.
2020 год. Пропажа денег с пенсионной карты
Отдельные банки, а после и коллекторы, требовали деньги от Галины ещё около пяти лет. Потом всё стихло. В феврале этого года с пенсионной карты женщины пропали 4500 рублей — половина пенсии. Деньги сняли по решению суда судебные приставы Октябрьского района.
— «Ренессанс Кредит» и «Урса-банк» (в прошлом «Сибакадембанк». — Прим. ред.) — осталось два банка, кто продал-перепродал эти долги коллекторам. И вот накопилось 54 тысячи за это время. Это только в одном банке… И вот в феврале мне пишут в эсэмэске, что с моей пенсии сняли столько-то плюс исполнительский сбор в счёт кредита. Вы представляете? Мне 15 лет не дают кредиты, даже тысячу рублей из-за якобы испорченной кредитной истории, — возмущается сибирячка.
Судебные приставы, к которым Галина приехала для разбирательства, забрали у неё в счёт долга ещё и телефон, а также предложили пенсионерке самостоятельно найти коллекторов и разобраться с ними. Вместо этого Галина отправилась к мировым судьям — они помогли ей оформить заявление, чтобы через суд признать требования коллекторов незаконными.
В итоге суд встал на сторону пенсионерки. 5 марта она привезла судебное решение приставам Октябрьского района, ей вернули арестованный телефон и пообещали, что после 8 марта документы будут оформлены, а списания прекратятся. Но 16 марта с пенсионной карты женщины снова пропали деньги: их сняли по решению того же пристава и по той же претензии от коллекторов.
— В отношении указанного заявителя у нас возбуждено исполнительное производство в пользу кредитной организации. Общая сумма задолженности
Почему судебные приставы продолжили списывать деньги с карты, несмотря на решение суда, по которому был возвращен даже телефон, Дарья Смолянова пообещала выяснить в ближайшее время.
Что говорят в банках и полиции
В «Ренессанс Кредите» сообщили, что к этой клиентке у них претензий нет.
— У банка отсутствуют требования по кредитным обязательствам к данному клиенту. При этом отмечаем, что ранее к нам не поступали судебные акты, вступившие в законную силу, в которых был бы установлен факт получения кредита не самим клиентом. Предоставить более подобную информацию о клиенте и его договорных отношениях с банком третьим лицам мы не вправе, поскольку запрашиваемые сведения составляют банковскую тайну, — прокомментировали в пресс-службе «Ренессанс Кредита».
Связаться с «Урса-банком» не удалось — его не существует с 2009 года, как не существует уже и «МДМ-банка», с которым «Урса-банк» когда-то соединился. Новый банк закрылся в 2016 году.
В полиции ответили на официальный запрос НГС о преступлении 15-летней давности и сообщили: преступники не найдены, а дело, возбуждённое в сентябре 2005 года по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж), закрыто.
— В ходе расследования лица, причастные к совершению данного преступления, не были установлены. В связи с чем в ноябре 2005 года предварительное следствие было приостановлено. В ноябре 2016 года уголовное дело было прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования). Указанное преступление относится к категории средней тяжести. В соответствии со статьёй 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности) по преступлениям средней тяжести срок давности оставляет 6 лет со дня совершения преступления, — прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области
В феврале НГС рассказал, как коллекторы парализовали работу охранного агентства «Серж» за долги их сотрудницы, в распоряжении редакции оказалась любопытная аудиозапись.