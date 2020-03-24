Долги молодости: у жительницы Новосибирска списали пенсию за чужие кредиты 15-летней давности

Преступники не пойманы, дело за давностью лет закрыто, а пенсия с банковской карты почему-то пропала — жительница Новосибирска осталась без денег из-за истории, произошедшей в 2005 году. Тогда её ограбили, а позже по украденным документам набрали кредитов. Женщине удалось доказать банкам свою непричастность, но кредиторы всё равно нашли её через 15 лет. Как так получилось — в запутанной истории разбирался журналист НГС Илья Калинин.

2005 год. Ограбление и массовые звонки от банков

Эта история началась 15 лет назад. В сентябре 2005 года на 45-летнюю Галину напал грабитель с ножом — он зашел вместе с ней в лифт и отобрал сумку. Женщина, опасаясь за собственную жизнь, не сопротивлялась, но после случившегося сразу же вызвала полицию. В сумке была пачка документов — в том числе, паспорт и бумаги на квартиру, которые она носила в юстицию для решения вопросов о приватизации жилья. Полицейские завели дело о грабеже, но на этом всё затихло. До тех пор пока через какое-то время на имя женщины не стали приходить сообщения из разных банков.

