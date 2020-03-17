11 мифов о коронавирусе: ВОЗ отвечает на вопросы про чеснок, антибиотики и «болеют только старики»

Специалисты опровергли ряд слухов, связанных с коронавирусом Фото: Наталья Бурухина

Ситуация с коронавирусом активно продолжает менять реалии всего человечества — речь и про переносы различных мероприятий мирового масштаба, и про закрытие границ между некоторыми государствами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала материал, в котором собраны основные мифы и ложные представления о новом коронавирусе — их набралось уже немало. Рассказываем, чему точно не стоит верить.

Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус 2019-nCoV? Нет. Электросушители для рук не убивают новый коронавирус. Для профилактики регулярно обрабатывайте руки антисептиком с содержанием спирта или тщательно мойте их водой с мылом. А затем тщательно вытирайте.

Обработка кожи спиртом или хлоркой реально помогает уничтожить новый коронавирус? Нет. Обработка всего тела этанолом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм — вы сделаете себе лишь хуже. Эти вещества могут нанести вред одежде и слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости и т.д.). Спирт и хлорка хорошо подходят для дезинфекции поверхностей, но их нужно использовать в соответствующих случаях и с соблюдением правил. Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения? Нет. По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде, однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют. Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом? Чеснок — довольно полезный для здоровья продукт, обладающий определёнными противомикробными свойствами. Тем не менее в ходе текущей вспышки не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.



Правда ли, что COVID-19 могут заразиться только пожилые люди, или молодёжь тоже восприимчива к этой инфекции?

Заразиться новым коронавирусом могут вообще все — от детей до стариков. Однако пожилые и люди, больные определёнными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой инфекции? Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Тем не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций. Существуют ли лекарства, предназначенные для профилактики или лечения коронавируса? Сейчас таких лекарств нет. Разумеется, инфицированным людям оказывают необходимую медицинскую помощь для облегчения и снятия симптомов, а пациентам с тяжёлыми формами заболевания должна обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идёт работа по созданию специфических лекарственных средств против нового коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус? Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Передача COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом По данным ВОЗ, новый коронавирус распространяется вообще в любых районах, в том числе и с жарким влажным климатом. Если вы проживаете или направляетесь туда, где зарегистрированы случаи COVID‑19, принимайте меры защиты вне зависимости от климатических условий. Лучший способ защиты — регулярное мытьё рук. Это позволит избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам, рту или носу. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить новый коронавирус Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5 °C до 37 °C независимо от температуры окружающей среды или погоды. Нет никаких оснований полагать, что, если вы будете торчать на улице в холодную погоду, это поможет вам в борьбе с коронавирусом или другими болезнями. Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции К сожалению, горячая ванна может лишь помочь вам снять стресс, но она не спасёт от заражения COVID-19. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Помните — теперь мытьё рук наша лучшая защита от вируса.