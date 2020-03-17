В Новосибирске могут исчезнуть ларьки и газетные киоски. Как это ударит по бизнесу

С трудом верится, но, возможно, совсем скоро эти киоски и ларьки исчезнут с улиц города Фото: архив НГС

Неделя в Новосибирске началась с митинга против концессионного соглашения по «умным остановкам». Сотни предпринимателей и работников ларьков вышли на улицу, чтобы убедить чиновников пойти на попятную. В чем смысл скандальной концессии, почему бизнесмены переживают из-за неё и как это может изменить облик нашего города — разбиралась журналист Маша Вьюн.

Что такое концессия по «умным остановкам»? Первая «умная остановка» появилась у нас в ноябре 2017 года возле филармонии (остановка «Дом Ленина»), вторая — на площади Ленина возле НГУАДИ, третья — на остановке «ЦУМ».

В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске планируют установить 250 «умных остановок» вдоль гостевых маршрутов. — «Умная остановка» должна обладать следующими функциональными, техническими и конструктивными характеристиками: тревожной кнопкой 112, разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения, встроенным бесплатным Wi-Fi и интерактивным информационным табло и электронным расписанием, отображающим время прибытия и отправления пассажирского транспорта. Кроме того, павильон должен быть освещен, защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов. Еще одно важное требование — возможность удаленного контроля и проведения дистанционных сервисных работ с оборудованием, — говорится на сайте мэрии. Кроме того, все остановки должны быть сделаны в едином стиле — больше никаких аляповатых вывесок и расцветок.

Для строительства сети остановок решили выбрать инвестора-концессионера, который оборудует все 250 остановок и потом будет сдавать их в аренду. Концессионера выберут на конкурсной основе. Как писало издание «Ъ-Сибирь», мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил сделать это до конца марта.

Почему бизнесмены против? Директор компании «Волко» и представитель Ассоциации малоформатной торговли Константин Ковеза занимается арендой киосков с 2000 года, по всему городу у него 24 торговых объекта. Около двух недель назад на одном из его киосков на проспекте Маркса, который арендует «Дядя Дёнер», появилось объявление с требованием в течение 7 дней снести этот объект. Так Ковеза узнал, что мэрия расторгла с ним договор аренды. По словам предпринимателя, договоры об аренде участков у большинства киоскеров заканчиваются в конце 2020 года. Продлевать их чиновники не хотят, а с некоторыми и вовсе расторгают досрочно. — В начале двухтысячных у мэрии не было денег, и мэрия решила, что можно привлечь к этому делу предпринимателей, дав им возможность разместить нестационарные торговые объекты на остановках. При этом возложив на них обязанность содержать и убирать остановочные площадки, устанавливать навесы. Предприниматели согласились, и на этих условиях игры по городу появились на тот момент вполне красивые, приемлемые остановочные навесы, — вспоминает Константин Ковеза.



Он согласен, что за 20 лет многие киоски могли устареть внешне и по техническим требованиям. По словам Ковезы, он и другие предприниматели готовы вложиться в реконструкцию и строительство новых остановок: — Сейчас предприниматели готовы менять конструкции. Но мэрия не может представить требования, дизайн-код, мэрия в принципе решила пойти по пути ликвидации малоформатной торговли. С 2017 года договоры аренды с нами перезаключают с четким обозначением срока действия — конец 2020 года. При этом предприниматели готовы модернизировать киоски, но с гарантией от мэрии, что они вложатся в это дело, и у них будет время, чтобы окупить вложения. Мэрия категорически отказывает, уверяя, что это устаревший формат, — рассказывает Константин Ковеза. Вслед за остановками, уверен предприниматель, чиновники не станут продлевать договоры и с владельцами обычных киосков. По словам Ковезы, с ним договор расторгли под предлогом резервирования участка для благоустройства. Действительно, в пресс-центре мэрии сообщали, что до 1 июля 2020 года все автодороги Новосибирска необходимо включить в реестр муниципальной собственности, «провести работы по постановке автомобильных дорог города Новосибирска на кадастровый учет, зарегистрировать право муниципальной собственности на дорожные объекты. Также, в соответствии с федеральным законодательством, в полосе отвода автомобильных дорог не допускается размещение нестационарных объектов, не относящихся к объектам дорожного сервиса».

По словам Ковезы, киоскеры несколько раз предлагали мэру встретиться и обсудить концессию, но на встречи приходили представители департаментов. Предприниматель рассказывает, что сейчас в городе больше 3000 объектов нестационарной торговли, которые дают работу 10 тысячам человек. По данным новосибирского Минпромторга, более четверти всех занятых в экономике области — субъекты малого и среднего предпринимательства.

Проект новой остановки без киоска (теплого блока) Фото: пресс-центр мэрии

На новых установках планируют установить тревожную кнопку, разъемы USB для зарядки телефонов, систему видеонаблюдения и встроенный бесплатный Wi-Fi Фото: пресс-центр мэрии

А так должны будут выглядеть остановки с киосками. Павильон должен быть освещен и защищен от осадков, а также сделан из антивандального материала Фото: пресс-центр мэрии

«Передел рынка и монополизация»

Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева говорит, что митинг стал крайней мерой для предпринимателей.

— Я пыталась предпринять все возможные меры, организовывала совещания, площадки на форумах, чтобы в формате диалога были приняты решения, которые учитывают интересы всех сторон, — объясняет она. — Подразумевается, что те объекты, которые есть на улицах города, должны быть убраны, а земля перейдет к одному-единственному предпринимателю. Соответственно, это передел рынка, монополизация. Когда представители мэрии говорят, что у вас было время, чтобы привести всё в соответствие — это тоже некое лукавство, потому что в соответствие с чем? Я работаю в этой сфере более 15 лет, и за все время не был разработан документ, который регламентирует внешний вид киосков.

С подобной ситуацией, говорит Наталия Кошелева, сталкивались в Калининграде. В 2018 году там проходил чемпионат мира по футболу, и город сильно изменился, в том числе поменялись и объекты малоформатной торговли. При этом, по её словам, никто из предпринимателей не пострадал — власти актуализировали правила внешнего вида киосков, а также предоставили компенсационные места: — Договор заключался на 25 лет. То есть люди всё это время спокойно работают. А даже если что-то произойдет, то им предоставят компенсационное место. Если предпринимателя не устраивает место, то ему дадут компенсацию. То есть администрация города выкупает объект по рыночной стоимости, которая оценена независимым экспертом, и выплачивает ещё денежную компенсацию, потому что люди теряют работу. Вот это человеческий подход. Я предполагаю, что у нас есть возможность пойти по пути сохранения мест малого предпринимательства. На последнем совещании в мэрии, говорит Наталия Кошелева, киоскеров «спровоцировали» выйти на улицу с плакатами:

— Сотрудники мэрии сказали, что договоры продлеваться не будут, компенсационные места не положены, а те сотни уведомлений, которые уже написаны на досрочное расторжение — на них есть компенсационные места, но они на срок того договора, который заканчивается в конце года. Почему люди вышли на улицы? Потому что им не указали какой-то светлый путь, выход из ситуации, который позволил бы сохранить доход в семье, стабильность рабочего места, — объясняет Наталия Кошелева. Она считает, что арендовать участки у концессионера будет сложно — аренда станет дороже, да и мест станет меньше. Что говорят в мэрии Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по поводу ситуации с киосками и ларьками, но на момент публикации ответ не поступил. В этот понедельник, 16 марта, мэрия выпустила заявление по этой теме. Согласно ему, сейчас в городе планируется сделать 250 «умных остановок» (из 1539 имеющихся). 156 из них — с теплым блоком (нестационарным объектом — например, киоском или ларьком) и 94 — без теплого блока (без киосков и ларьков). — Муниципалитет не планирует досрочно расторгать договоры аренды земельных участков в связи с реализацией проекта «Умные остановки». Земельным кодексом РФ не предусмотрена возможность продления договоров аренды земельных участков. Однако в случае предоставления земельного участка хозяйствующему субъекту до марта 2015 года и отсутствия возражений со стороны мэрии Новосибирска по использованию арендатором земельного участка договоры возобновляются на неопределенный срок, в силу статьи 621 Гражданского кодекса РФ. Вопрос законности применения данной нормы ГК РФ к аренде земельных участков сейчас находится на рассмотрении прокуратуры, управления федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, судов. В городе насчитывается 3 144 места размещения нестационарных объектов. У нас нет планов уменьшить это количество, но есть задача упорядочить торговлю, — говорит замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Его цитата приводится в заявлении, обнародованном мэрией. Как прошел понедельничный митинг предпринимателей и работников киосков — смотрите в нашем репортаже.