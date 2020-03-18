Завалило по самый оперный: считаем, сколько снега вывезли с улиц Новосибирска и много ли денег потратили

Прошедшая зима вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полувековую историю наблюдений. Люди ругались на нечищеные или покрытые льдом дороги и тротуары, падали и получали травмы, а власти ввели в Новосибирске чрезвычайное положение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, сколько снега вывезли за зиму с городских дорог, много ли денег на это потратили, какая техника помогала чистить город и сколько зарабатывают рабочие, которые трудятся днём и ночью.
Сколько снега вывезли за зиму
С ноября по 2 марта, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, с главных магистральных дорог, по которым ходит общественный транспорт, убрали 1 749 556 кубометров снега.
За дороги районного значения отвечают в районных администрациях — по тем данным, которые они предоставили НГС, с ноября по 2 марта с дорог вывезли 577 033 кубометра снега. Но некоторые районы на момент подготовки материала не сумели назвать все цифры, в частности, нет данных о вывезенном снеге за февраль в Дзержинском районе и информации о снеге в ноябре-декабре в Центральном округе.
Самыми снежными месяцами этого сезона оказались январь и февраль 2020 года. Но и март добавил много работы дорожным службам. За первую половину марта с дорог вывезено более 275 тысяч кубометров снега — по объему это почти целое здание Новосибирского оперного театра и балета.
9 оперных театров снега
Всего с ноября по середину марта с главных дорог города уже вывезли более 2 миллионов кубометров снега — границу перешагнули точно в середине марта. Если сложить это с объемом вывезенного районными администрациями снега с ноября по 2 марта, получается 9 зданий оперного театра (и это без полных данных о Центральном округе и Дзержинском районе, как мы писали выше).
Сколько снега вывезено районными администрациями
Больше всего снега за минувшую зиму вывезли в Первомайском районе. Мы писали, что глава администрации лично вытаскивал машину скорой помощи из снега. В Первомайском районе сообщили, что за последние три года именно в 2020 году вывезли наибольшее количество снега — здесь работали 25–33 единицы техники.
Небольшая цифра в Центральном округе объясняется тем, что в администрации предоставили данные только за январь и февраль 2020 года, не посчитав ноябрь и декабрь 2019-го.
В Калининском районе отметили, что им помогали чистить снег предприятия, в частности, завод «Искра» убирал дороги микрорайона Пашино. А в администрации Ленинского района рассказали, что с 21 января по 1 марта промпредприятия и крупные торговые центры вывезли 25 000 кубометров снега — в помощь той работе, которую делали власти.
Какая техника убирает главные дороги Новосибирска
Как рассказали в пресс-центре мэрии, главные дороги города чистят 495 единиц техники. На дорогах районного значения, за уборку которых отвечают локальные администрации, работают ещё до 139 единиц техники.
Куда вывозят снег в Новосибирске
Дорожные учреждения, которые собирают снег с улиц Новосибирска, отвозят его на снегоотвалы или снегоплавильные станции — на этой карте вы можете найти, где отыскать самые внушительные снежные горы.
Дмитрий Гладышев (инфографика)
Сколько денег потратили?
Зимнее содержание улично-дорожной сети в 2019 году стоило городу 672 650 709,03 рубля, из них на вывоз снега потратили 87 461 701,91 рубля. Это почти на 45 миллионов больше, чем в 2018 году.
Районные администрации, по предоставленным данным, в сумме потратили 77 587 166,4 рубля (в Дзержинском районе без учёта февраля, в Кировском для расчета мы взяли реальную цифру, а не плановую, в Ленинском районе нет точных данных о тратах за ноябрь-февраль). Мы не стали включать эти траты в общегородские, потому что у них разные источники финансирования (за главные дороги отвечает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, а за дороги районного значения — департамент финансов).
Самые крупные траты на вывоз снега были в Центральном округе, объединяющем три района. Всего на содержание улично-дорожной сети Центрального округа в 2019–2020 годах ушло 121 172 499,71 рубля, из них 35 686 510 — на вывоз снега. Заельцовский район потратил 10 700 200 рублей, Центральный — 14 386 310, Железнодорожный — 10 600 000.
На втором месте по затратам Первомайский район, который вывез больше всех снега, — 17 834 700 рублей.
Как рассказали в пресс-центре мэрии, больше всех из дорожных рабочих зарабатывают трактористы — в среднем 40 291 рубль.
Суровые сибирские зимы часто впечатляют жителей центральной части России и иностранцев. Мы собрали «летопись» о том, как Новосибирск переживал зиму с 1919-го по 2015 год — почитайте эти интересные истории очевидцев, посмотрите на архивные фото и видео и не замерзайте.
Да что вы?Снег убирали?По моим наблюдениям Локоть с Терешковой катки в виде "кое чего" создавали да кривые ёлки устанавливали,развлекались вместо реальной работы,ах если убирали снег,это действительно был бы подарок новосибирцам