Завалило по самый оперный: считаем, сколько снега вывезли с улиц Новосибирска и много ли денег потратили

Прошедшая зима вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полувековую историю наблюдений. Люди ругались на нечищеные или покрытые льдом дороги и тротуары, падали и получали травмы, а власти ввели в Новосибирске чрезвычайное положение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, сколько снега вывезли за зиму с городских дорог, много ли денег на это потратили, какая техника помогала чистить город и сколько зарабатывают рабочие, которые трудятся днём и ночью.

Сколько снега вывезли за зиму



С ноября по 2 марта, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, с главных магистральных дорог, по которым ходит общественный транспорт, убрали 1 749 556 кубометров снега.

