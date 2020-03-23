Заедаем стресс сладким и вслепую тестируем одинаковые пирожные из 3 кондитерских. Где вкуснее?

В Новосибирск пришла новая крупная кондитерская сеть. Кондитерский дом «Куликовский», начинавший с отдаленных районов, открыл точку не просто в центре, а прямо между заведениями двух основных местных конкурентов — Kuzina и Dudnik. Мы решили сравнить продукцию трех кондитерских вслепую. Хотите узнать, где продают самые вкусные пирожные «картошка», сливочные эклеры, шоколадные торты и «Наполеоны»? Спойлер: дорого — ещё не всегда вкусно.

Что ещё за «Куликовский»



По сравнению с новосибирскими конкурентами «Куликовский» — настоящий ветеран: компания основана аж в 1991 году в Бишкеке, а магазины разбросаны по двум странам — Киргизии и Казахстану (всего около 90 точек). Несколько лет назад киргизские кондитеры пытались выйти на рынок Москвы, но филиал в итоге закрылся.