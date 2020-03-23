Заедаем стресс сладким и вслепую тестируем одинаковые пирожные из 3 кондитерских. Где вкуснее?

В Новосибирск пришла новая крупная кондитерская сеть. Кондитерский дом «Куликовский», начинавший с отдаленных районов, открыл точку не просто в центре, а прямо между заведениями двух основных местных конкурентов — Kuzina и Dudnik. Мы решили сравнить продукцию трех кондитерских вслепую. Хотите узнать, где продают самые вкусные пирожные «картошка», сливочные эклеры, шоколадные торты и «Наполеоны»? Спойлер: дорого — ещё не всегда вкусно.
Что ещё за «Куликовский»
По сравнению с новосибирскими конкурентами «Куликовский» — настоящий ветеран: компания основана аж в 1991 году в Бишкеке, а магазины разбросаны по двум странам — Киргизии и Казахстану (всего около 90 точек). Несколько лет назад киргизские кондитеры пытались выйти на рынок Москвы, но филиал в итоге закрылся.
Производство у «Куликовского» находится на родине, торты, пирожные и прочие сладости везут оттуда в замороженном виде. Это роднит компанию с новосибирским «Дудником», где при покупке торта стоит уточнять (если продавец забыл напомнить сам), разморожен ли он уже, или перед тем как его ставить на стол, десерту придется постоять в тепле часок-другой.
В целом кондитерские киргизской сети больше заточены под торговлю тортами и упакованными наборами десертов. Есть точки, в которых посадочных мест раз-два и обчелся. Но новое заведение на Советской сделано максимально похожим именно на кофейню. Здесь довольно много столов, диванчики, мягкие стулья. Сотрудников, правда, явно не хватает, придется подождать просто для того, чтобы взять пирожное.
Что мы сравнивали?
Поскольку покупать сразу несколько тортов у каждой кондитерской дороговато, мы решили ограничиться наиболее ходовыми пирожными, выбрав те, что есть во всех трех сетях (в паре случаев пришлось взять близкие аналоги). В результате были куплены пирожные «картошка», сливочный эклер, шоколадный торт (в основном «Прага») и «Наполеон».
Пирожные порезали и подали дегустаторам на пронумерованных тарелках. Человек, хорошо знакомый с ассортиментом «Кузины» или «Дудника», мог узнать принадлежность того или иного десерта, но каких-то ярко выраженных поклонников ни одной из этих сетей среди участников дегустации не оказалось. Оценки ставились по пятибалльной системе.
Где самое вкусное пирожное «картошка»?
Советская классика — способ утилизации боя от печенья. Самый необычный вариант у «Дудника» — она покрашена какао только снаружи, а внутри — белая. На самом деле, именно так она и выглядела изначально. Ведь картошка внутри — тоже белая. Возвращение к истокам, однако, почти никому из дегустаторов не понравилось — это пирожное получило самые низкие оценки.
Впрочем, у конкурентов дела обстояли не принципиально лучше. «Картошка» «Куликовского» вообще была доведена до плотности почти ириски. В итоге первое место заняла «Кузина», хотя от неё тоже никто не был в восторге.
Куда идти за эклерами?
Здесь дела обстояли получше. Хотя «Дудник» сразу вырвался в лидеры антипатий. Сухая оболочка, невнятный, какой-то рыхлый с едва различимым вкусом крем, в итоге оценка ниже 3. «Куликовский» удивил и нежной сливочной начинкой, и размерами — здесь делают эклеры маленькими, буквально на два укуса. Но его подвела сахарная глазурь сверху. Слишком сладко.
Здесь также победила «Кузина», которая на этот раз смогла дотянуться до отметки хорошо. Хотя сейчас уже трудно сказать, то ли действительно хорошо, то ли эта сеть просто приучила новосибирцев к своему вкусу. Ну и нельзя не заметить, что победителю повезло. В «Кузине» десерты не морозят, так что бывает, что те же эклеры успевают подсохнуть. А тут оказалось прямо свежее не бывает.
А где искать вкусные «Наполеоны»?
Здесь хуже всего выступил «Куликовский» (2,2 балла). Но нужно признать, что сравнение вышло не совсем корректным. «Наполеона» в магазине не оказалось, а в похожем по типу пирожном крем был сделан, кажется, на основе вареной сгущенки. Это никому не понравилось. Он невероятно сладкий, настолько, что кроме сахара, почти ничего не чувствуешь.
Низкие оценки были и у «Кузины» (2,7) — слишком мало крема, сухие коржи, которые и ложкой-то не разрежешь. Безоговорочным лидером в этой дисциплине стал «Дудник». Он получил среднюю оценку в 4,3 балла (и это самая высокая оценка в этом соревновании в принципе) со своим простым, но ладно сделанным «Наполеоном». Кондитерским шедевром его не назовешь, зато и стоит порция всего 59 рублей.
Что насчет шоколадных тортиков?
Здесь очевидным аутсайдером оказался «Куликовский» (2,7). Слишком много сахара, слишком яркая и обильная пропитка. Это пирожное сделано в лучших советских (да и не только) традициях. Не то чтобы это плохо, но современная кондитерка всё же пытается использовать более тонкие вкусы.
Неплохие оценки получил в целом «Дудник» — это классическая «Прага» с упругим, но мягким бисквитом и толстыми слоями, нежным шоколадным кремом. Только некоторым он показался чуть более сладким, чем хотелось бы. Люди уже успели привыкнуть к современным десертам с меньшим количеством сахара.
«Кузина» покорила своим горьким шоколадом. Это не всем нравится, но если вы любите именно шоколад, то это лучший вариант. Его тут много и в самом бисквите, и в креме. Он оставляет чуть горьковатое послевкусие. Сомнение вызвали разве что коржи. Они показались чуть суховатыми. Но это сухость шоколадных коржей брауни, которые хороши именно этой своей беззастенчивой шоколадностью, которая оттесняет на задний план всё остальное.
И победителем стал…
Больше всего очков смогла набрать «Кузина» — 13,7 из 20 возможных. Она победила в трех номинациях из четырех и в двух смогла получить средний бал от 4 и больше. Вторым, со средним баллом в 12, пришел «Дудник». «Куликовскому» удалось набрать только 11 баллов.
От себя замечу, что оценка качества всегда субъективна. Человек считает хорошим то, к чему привык. У «Кузины» сейчас в городе 45 точек, с некоторых пор они начали появляться даже в переходах метро. Не удивительно, что покупатель часто ориентируется именно на её вкусы, когда речь идет о каких-то доступных десертах.
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