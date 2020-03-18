После «чёрного понедельника» внимание людей моментально переключилось на пандемию коронавируса в мире, но валюта, несмотря на поутихшую шумиху, продолжает расти. 18 марта курс доллара перевалил на торгах за 77 рублей, евро — 85. Так что вопрос, как сохранить накопления, если они есть, всё ещё актуален. Тем более на фоне стремительно дорожающего всего.

Для обывателя, далекого от финансовых рынков, самые доступные виды инвестиций — это валюта и недвижимость. Но с валютой, конечно, связываться уже поздно — разве что зафиксировать сбережения хотя бы на сегодняшней курсовой точке. А с недвижимостью как-то проще, если, конечно, накоплений хватает.



Заграничная конкуренция



В последний раз похожая ситуация с резким падением рубля произошла в конце 2014 года. Правда, тогда причина была не в подешевевшей нефти, как теперь, и в Новосибирск за внезапно ставшей доступной недвижимостью ринулись жители Казахстана. Сейчас, по мнению экспертов, заграничной конкуренции на рынке квартир можно не опасаться.