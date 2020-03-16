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Скорая против неотложки: разберетесь, кому и когда звонить?

Потратите драгоценное время или сразу наберете кому надо?

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10 из 10 и вы не только спасете свою жизнь, но и сэкономите чужое время

10 из 10 и вы не только спасете свою жизнь, но и сэкономите чужое время

Всего один правильный номер, и вы спасёте себе жизнь, не отнимая эту возможность у других. Стоит ли вызывать скорую, когда у вас болят зубы, и кто приедет к ребенку с высокой температурой? А вы знаете, какая служба должна к вам приехать в случае чего, или будете долго рыться в интернете в поиске нужных телефонов?

Из-за мигрени у вас невыносимо разболелась голова, поднялась температура и давление

    У человека приступ психического расстройства, он стучит в двери соседям, что-то бессвязно говорит

      Две недели вы просто кашляли, а теперь к кашлю присоединилась еще и боль в груди

        В прошлом году вам поставили диагноз «хронический гастрит», а сегодня у вас сильно разболелся живот

          А если живот разболелся у беременной?

            Ваш ребенок увлекся химией и в результате опытов получил химический ожог

              А если вы получили ожог, когда разжигали мангал

                Вы сломали ключицу в ДТП. Кто уже спешит к вам на помощь?

                  Температура у вашего двухлетнего ребенка поднялась выше 39. Кому звоним?

                    А если у вас при высокой температуре разболелись уши, зубы и горло?

                      Врачи неотложки могут назначить лечение, выписать рецепт, оформить документы для больничного листа и отправить пациента на консультацию к его лечащему врачу. Если больному потребуется госпитализация, то специалисты неотложки вызовут скорую помощь. Если все-таки непонятно, кого вызывать — неотложку или скорую, можно позвонить по телефону 103 и получить консультацию врача, который решит, отправить к вам скорую или переключить вас на неотложку. Если у вас остались сомнения и вопросы, развеет их закон «Об основах охраны здоровья», где прописано, когда приезжает скорая, а когда — неотложка. Но лучше, если вы будете здоровыми.

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                      тестздоровьескорая помошьнеотложка
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                      КОММЕНТАРИИ (12)

                      16 мар 2020 в 09:11

                      Первый раз слышу, что есть 2 разные службы. Всегда думал, что скорая и неотложка - это одно и то же.

                      16 мар 2020 в 09:03

                      Чушь какая-та... Для чего вводили единый телефон экстренных служб??

                      Гость
                      16 мар 2020 в 09:10

                      Охренел.Я значит должен вызубрить все правила, когда нужно вызывать скорую, а когда неотложку.Есть единый номер, там сидит диспетчер, который выслушав симптомы уже решает, кого к вам отправить.А иначе получается полный писец.
                      Человек дозванивается до скорой, объясняет симптомы, его выслушивают и отвечают- это не к нам, вам нужно звонить в неотложку.
                      Ну или наоборот.