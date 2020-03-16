Фабрика разврата: как в глубине Дзержинки шьют дорогущее бельё для раскрепощённых мужчин Запада

В одном из административных зданий Дзержинского района Новосибирска находится швейный цех по производству сексуального мужского белья. Эта одежда — её ещё называют фетиш-бельём — выпускается под брендом Maskulo и известна во всём мире. В определённых кругах. А вот то, что это популярное белье изготавливается в Новосибирске, особо никто не знает. Пометку на ярлыке made in Siberia иностранцы часто считывают как «изготовлено в Сербии» или «изготовлено в Сирии». Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в швейном цехе, где шьют одежду для мужчин нетрадиционной ориентации и просто сексуально раскрепощённых пар.
Дзержинский район, серое административное здание со множеством фирм, магазинов, каких-то производств. Часть площадей пустует, дожидаясь арендаторов. На одном из этажей находится швейных цех, где шьют мужское фетиш-бельё под маркой Maskulo, которая больше известна во всём мире, чем в России. Бельё это покупают как мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, так и обычные пары — любители сексуальных игр. Этот бренд появился в Новосибирске 5 с половиной лет назад, сегодня белье этой марки можно найти в магазинах стран всех континентов, кроме Африки. Россия тоже не вошла в целевую аудиторию марки Maskulo.
Основатель бренда Maskulo — 36-летний ЛГБТ-активист Булат Барантаев. Его партнёр в бизнесе и жизни — Артём Смыслов. Когда-то Булат работал в Новосибирске маркетологом и бизнес-консультантом. Имел собственное маркетинговое агентство. Был активным общественником, участвовал в различных социальных и политических акциях. Вместе с братом Айдаром Барантаевым (фармкомпания «Катрен») баллотировался в депутаты Госдумы и даже объявлял об участии в кампании по выборам мэра Новосибирска в 2019 году. Но вскоре из-за сильной занятости отказался от этого.
В 2014 году во время посещения берлинского фетиш-фестиваля друг Булата — эксперт швейного производства Артём Смыслов — удивился цене купленных там шорт.
— Он сказал: «Ничего себе! Так просто сшиты, а стоят 100 евро». И у меня, как в фильмах, такая лампочка над головой — дынь! Говорю ему: «А ты можешь такие же сшить?» И он, конечно, сшил. Первый пробные шорты мы разместили на eBay, и пошли продажи. Стоили они, по-моему, 39 долларов. С ростом известности бренда мы увеличивали цену. В итоге и цена в долларах росла, и курс рубля ещё обваливался. Фактически за то же самое мы получали в два раза больше денег, — вспоминает Булат Барантаев.
Весной 2015 года появился первый оптовик из Канады, который запросил около 200 единиц товара почти на 4500 долларов. В конце лета 2015 года объём розничных продаж компании, по словам Булата Барантаева, вырос почти в два раза за счёт рекламной кампании с красивыми мускулистыми моделями. До этого рекламной моделью был друг Булата и Артёма, которого фотографировали дома на смартфон. К концу 2015 года продукция уже продавалась в европейских магазинах. Летом 2016 года розничные продажи утроились после большой рекламной кампании в Facebook и Instagram. По итогам года объём оптовых продаж составил 1 миллион рублей. В это же время появился крупный торговый агент из Испании.
— Просто раздался звонок на нашем телефоне, который был предназначен для WhatsApp — для внутренней переписки с розничными клиентами. И вот телефон, который никогда не звонил, вдруг внезапно зазвонил. Это был агент из Барселоны, который потом прилетел в Новосибирск. Для нас всё это было неожиданно, мы не были к такому готовы. Получается, что развитие продаж или рынка, или бренда шло впереди наших ожиданий. То есть нам говорят: дайте оптовый прайс, а у нас его нет. Или — дайте структуру цен, в которой есть комиссионные для агентов, а у нас тоже нет такого. И вот это все приходилось параллельно вводить, — рассказывает Булат Барантаев.
Тогда же в 2016 году швейный цех, занимавший примерно 30 квадратных метров, переехал на площади в 100 квадратов. И начались фотосъёмки рекламы с топовыми моделями, работающими с европейскими брендами нижнего белья. Продажи снова выросли. В очередной раз продажи увеличились в три раза за месяц после проведения «чёрной пятницы» с 15–20% скидками. Для европейского покупателя это считалось большим снижением цены. Потому что скидка, говорит Булат, считывалась от постоянной цены, а не от накрученной накануне, как это часто происходит при распродажах в России. Просто на Западе есть законы, запрещающие ритейлерам прибегать к таким уловкам. В конце 2016 года в компании Masculo закрыли аккаунт на eBay: он отвлекал от продаж через собственный сайт.
В сентябре 2017 года было заключено уже более 50 контрактов. В октябре этого же года суммарное число подписчиков во всех соцсетях превысило 100 тысяч человек. В конце 2017-го годовой оборот компании составил почти 50 миллионов рублей, а в начале 2018 года в Германии зарегистрирована торговая компания для развития продаж в Европе. Так появился офис в Берлине, и Бурат Барантаев стал жить на две страны.
Первый небольшой магазин Masculo появился при берлинском складе в апреле 2019 году. Первый полноценный фирменный магазин открылся в этом же городе осенью 2019 года. В ближайшие дни в Берлине откроется второй магазин. Следующим шагом, говорит Булат Барантаев, станет франчайзинговая сеть: чтобы не приходилось постоянно бороться с другими марками за увеличения места на полках в мультибрендовых магазинах.
Вообще магазины и офис в Берлине для продвижения фетиш-одежды играют большую роль. Основные продажи проходят на различных фетиш-вечеринках, гей-парадах, танцевальных фестивалях и так далее — эта одежда предназначена не для повседневной носки. Однажды, рассказывает Булат Барантаев, он узнал, что одним из оптовых покупателей их одежды стал промоутер американских реслинг-турниров. Просто шорты и трусы перед шоу приводили в обычный вид: зашивали лишние дырки.
— Наш бизнес реально связан с индустрией развлечений: большими развлекательными фестивалями, куда все съезжаются и специально одеваются. Люди могут надеть нашу одежду раз или два раза в год, но они потратят на это пару сотен евро. Поэтому второе наше направление — бизнес-структура по организации бренд-вечеринок Masculo-party, которые мы будем проводить в тех городах, где будут находиться наши франчайзинговые партнёры, — объясняет Булат Барантаев.
В самом начале Барантаев со Смысловым обходились одной швеёй, теперь в помещении площадью почти 400 квадратных метров работает в несколько смен порядка 30 человек. Зарплата у всех разная, но в целом выше средней по Новосибирску. Одна из работниц цеха призналась корреспонденту НГС, что получает в районе 45 тысяч рублей.
— Изначально мы думали не писать в объявлениях, в чем заключается специфика бизнеса, а уже после с людьми разговаривать. Но потом я понял, что не стоит тратить время на тех, кого это пугает. У меня был кандидат на коммерческого директора из Академгородка, с образованием НГУ. Высокого уровня профессионал. И я ему делал предложение о работе. Он говорит: «Ой, я бы пошёл, но вот с женой поговорил, она против этого». В общем, потом мы стали писать в первой же строке вакансии: «Компания выпускает мужскую сексуальную одежду». Потому что мы не хотим тратить время для тех, кому это является какой-то проблемой, травмой детства или ещё чем-то. Кандидатов, для которых это не является проблемой, достаточно, они адекватные и образованные люди. Мы, извините, не органы продаём и не наркотики, а всего лишь шьём одежду, которую кто-то носит на какие-то вечеринки, — говорит Булат Барантаев.
Швея-лаборант Татьяна всю жизнь шила спецодежду: камуфляжные костюмы охотникам и рыбакам, одежду для строителей, фирменную корпоративную одежду для сотрудников сотовых компаний, жилетки. Теперь вместе с отделом разработки создаёт новые образы сексуальной фетиш-одежды. Которую, наверное, тоже можно отнести к «спец».
— Первый месяц я стеснялась, если можно так сказать, а потом… Это для меня обычная работа. И муж здесь работает. Он тоже спокойно относится к работе. Да и вообще агрессивных людей по отношению к этой теме я лично не встречала. Нет, конечно, приходили тут швеи устраиваться на работу, но не пошли, так как это против их веры как-то было… Я же считаю на данный момент: здесь самые лояльные работодатели, — говорит Татьяна.
Maskulo — премиальный бренд. Каждая единица товара из этой линейки стоит 50–150 евро. Чтобы расширить рынок в компании планируют вводить мидл-продукт: с материалом и дизайном попроще, а значит и ценами пониже. Ещё одной самостоятельной линейкой, рассказывает Булат Барантаев, должна стать мужская одежда для повседневной носки: нижнее бельё, футболки, кепки. При небольшом производстве, по его словам, в Новосибирске запустить процесс выгоднее, чем в том же Китае. Особенно сейчас, когда рубль стало серьёзно лихорадить.
— Компания возникла и успешно начала развиваться в 2014 году, когда рубль обвалился. И в этом смысле я могу не поддерживать политические решения Владимира Путина и присоединение Крыма, но экономические последствия именно для компании-экспортёра оказались положительными… Как-то мне рассказали, как два москвича спорили: это бренд берлинский или американский. А когда им сказали, что новосибирский, они долго не могли в это поверить, — улыбается Булат Барантаев.
В российские магазины такая одежда, говорит автор Maskulo, вряд ли попадёт. В своё время, объясняет Булат Барантаев, он определил круг стран потенциальных покупателей по чётким критериям. Их всего три: средний уровень дохода на душу населения — минимум 2000 евро, присутствует раскрепощённость в обществе и сознании, а также есть соответствующая инфраструктура: крупные фестивали, карнавалы. Россия, как и страны Африки, под эти критерии не попала.
В конце 2018 года НГС рассказал о сибирячке, которая выпустила сексуальную одежду для особых людей.