Фабрика разврата: как в глубине Дзержинки шьют дорогущее бельё для раскрепощённых мужчин Запада

А вы бы рискнули надеть такое нижнее белье? Фото: Ольга Бурлакова

В одном из административных зданий Дзержинского района Новосибирска находится швейный цех по производству сексуального мужского белья. Эта одежда — её ещё называют фетиш-бельём — выпускается под брендом Maskulo и известна во всём мире. В определённых кругах. А вот то, что это популярное белье изготавливается в Новосибирске, особо никто не знает. Пометку на ярлыке made in Siberia иностранцы часто считывают как «изготовлено в Сербии» или «изготовлено в Сирии». Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в швейном цехе, где шьют одежду для мужчин нетрадиционной ориентации и просто сексуально раскрепощённых пар.

Большая часть потребителей одежды Maskulo (50–55%) живёт в Северной Америке. В Европе — примерно 35% Фото: Ольга Бурлакова

Дзержинский район, серое административное здание со множеством фирм, магазинов, каких-то производств. Часть площадей пустует, дожидаясь арендаторов. На одном из этажей находится швейных цех, где шьют мужское фетиш-бельё под маркой Maskulo, которая больше известна во всём мире, чем в России. Бельё это покупают как мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, так и обычные пары — любители сексуальных игр. Этот бренд появился в Новосибирске 5 с половиной лет назад, сегодня белье этой марки можно найти в магазинах стран всех континентов, кроме Африки. Россия тоже не вошла в целевую аудиторию марки Maskulo.

Основатель бренда Maskulo — 36-летний ЛГБТ-активист Булат Барантаев. Его партнёр в бизнесе и жизни — Артём Смыслов. Когда-то Булат работал в Новосибирске маркетологом и бизнес-консультантом. Имел собственное маркетинговое агентство. Был активным общественником, участвовал в различных социальных и политических акциях. Вместе с братом Айдаром Барантаевым (фармкомпания «Катрен») баллотировался в депутаты Госдумы и даже объявлял об участии в кампании по выборам мэра Новосибирска в 2019 году. Но вскоре из-за сильной занятости отказался от этого.

Фетиш-одежду активно покупают и в Азии: заказы поступают из Японии, Тайваня, Гонконга, Южной Кореи и Сингапура Фото: Ольга Бурлакова

В 2014 году во время посещения берлинского фетиш-фестиваля друг Булата — эксперт швейного производства Артём Смыслов — удивился цене купленных там шорт.

— Он сказал: «Ничего себе! Так просто сшиты, а стоят 100 евро». И у меня, как в фильмах, такая лампочка над головой — дынь! Говорю ему: «А ты можешь такие же сшить?» И он, конечно, сшил. Первый пробные шорты мы разместили на eBay, и пошли продажи. Стоили они, по-моему, 39 долларов. С ростом известности бренда мы увеличивали цену. В итоге и цена в долларах росла, и курс рубля ещё обваливался. Фактически за то же самое мы получали в два раза больше денег, — вспоминает Булат Барантаев.

Знак Maskulo — рыцарская кираса: Барантаев считает рыцарский доспех как фетишем, так и неким одеянием, которое придаёт бойцу мужественность Фото: Ольга Бурлакова

Весной 2015 года появился первый оптовик из Канады, который запросил около 200 единиц товара почти на 4500 долларов. В конце лета 2015 года объём розничных продаж компании, по словам Булата Барантаева, вырос почти в два раза за счёт рекламной кампании с красивыми мускулистыми моделями. До этого рекламной моделью был друг Булата и Артёма, которого фотографировали дома на смартфон. К концу 2015 года продукция уже продавалась в европейских магазинах. Летом 2016 года розничные продажи утроились после большой рекламной кампании в Facebook и Instagram. По итогам года объём оптовых продаж составил 1 миллион рублей. В это же время появился крупный торговый агент из Испании.

В линейке Maskulo десять размеров: от 2XS до 5XL — от 69 см в талии до 114 см Фото: Ольга Бурлакова

— Просто раздался звонок на нашем телефоне, который был предназначен для WhatsApp — для внутренней переписки с розничными клиентами. И вот телефон, который никогда не звонил, вдруг внезапно зазвонил. Это был агент из Барселоны, который потом прилетел в Новосибирск. Для нас всё это было неожиданно, мы не были к такому готовы. Получается, что развитие продаж или рынка, или бренда шло впереди наших ожиданий. То есть нам говорят: дайте оптовый прайс, а у нас его нет. Или — дайте структуру цен, в которой есть комиссионные для агентов, а у нас тоже нет такого. И вот это все приходилось параллельно вводить, — рассказывает Булат Барантаев.

Когда-то всё начиналось с одной швеи, сейчас в цехе работает около 30 человек Фото: Ольга Бурлакова

Тогда же в 2016 году швейный цех, занимавший примерно 30 квадратных метров, переехал на площади в 100 квадратов. И начались фотосъёмки рекламы с топовыми моделями, работающими с европейскими брендами нижнего белья. Продажи снова выросли. В очередной раз продажи увеличились в три раза за месяц после проведения «чёрной пятницы» с 15–20% скидками. Для европейского покупателя это считалось большим снижением цены. Потому что скидка, говорит Булат, считывалась от постоянной цены, а не от накрученной накануне, как это часто происходит при распродажах в России. Просто на Западе есть законы, запрещающие ритейлерам прибегать к таким уловкам. В конце 2016 года в компании Masculo закрыли аккаунт на eBay: он отвлекал от продаж через собственный сайт.

Средняя зарплата у работников компании выше, чем средний заработок по Новосибирску Фото: Ольга Бурлакова

В сентябре 2017 года было заключено уже более 50 контрактов. В октябре этого же года суммарное число подписчиков во всех соцсетях превысило 100 тысяч человек. В конце 2017-го годовой оборот компании составил почти 50 миллионов рублей, а в начале 2018 года в Германии зарегистрирована торговая компания для развития продаж в Европе. Так появился офис в Берлине, и Бурат Барантаев стал жить на две страны.

Руководитель производства Илона Ильина шила раньше детскую одежду — к тому, чем занята сейчас, относится совершенно спокойно Фото: Ольга Бурлакова

Первый небольшой магазин Masculo появился при берлинском складе в апреле 2019 году. Первый полноценный фирменный магазин открылся в этом же городе осенью 2019 года. В ближайшие дни в Берлине откроется второй магазин. Следующим шагом, говорит Булат Барантаев, станет франчайзинговая сеть: чтобы не приходилось постоянно бороться с другими марками за увеличения места на полках в мультибрендовых магазинах.

Офис Maskulo находится в этом же административном корпусе Фото: Ольга Бурлакова

Вообще магазины и офис в Берлине для продвижения фетиш-одежды играют большую роль. Основные продажи проходят на различных фетиш-вечеринках, гей-парадах, танцевальных фестивалях и так далее — эта одежда предназначена не для повседневной носки. Однажды, рассказывает Булат Барантаев, он узнал, что одним из оптовых покупателей их одежды стал промоутер американских реслинг-турниров. Просто шорты и трусы перед шоу приводили в обычный вид: зашивали лишние дырки.

Бейсболки и футболки небольшими партиями тоже выпускают, но больше для рекламных целей Фото: Ольга Бурлакова

— Наш бизнес реально связан с индустрией развлечений: большими развлекательными фестивалями, куда все съезжаются и специально одеваются. Люди могут надеть нашу одежду раз или два раза в год, но они потратят на это пару сотен евро. Поэтому второе наше направление — бизнес-структура по организации бренд-вечеринок Masculo-party, которые мы будем проводить в тех городах, где будут находиться наши франчайзинговые партнёры, — объясняет Булат Барантаев.

Своего рабочего кабинета в Новосибирске у Булата нет: когда он приезжает сюда, то временно ютится на любом свободном месте Фото: Ольга Бурлакова

В самом начале Барантаев со Смысловым обходились одной швеёй, теперь в помещении площадью почти 400 квадратных метров работает в несколько смен порядка 30 человек. Зарплата у всех разная, но в целом выше средней по Новосибирску. Одна из работниц цеха призналась корреспонденту НГС, что получает в районе 45 тысяч рублей.

«На полках нашего офиса можно найти порнографическую литературу. Это альбом рисунков финского художника. В честь него почта Финляндии выпустила почтовую марку», — говорит Булат Барантаев Фото: Ольга Бурлакова

— Изначально мы думали не писать в объявлениях, в чем заключается специфика бизнеса, а уже после с людьми разговаривать. Но потом я понял, что не стоит тратить время на тех, кого это пугает. У меня был кандидат на коммерческого директора из Академгородка, с образованием НГУ. Высокого уровня профессионал. И я ему делал предложение о работе. Он говорит: «Ой, я бы пошёл, но вот с женой поговорил, она против этого». В общем, потом мы стали писать в первой же строке вакансии: «Компания выпускает мужскую сексуальную одежду». Потому что мы не хотим тратить время для тех, кому это является какой-то проблемой, травмой детства или ещё чем-то. Кандидатов, для которых это не является проблемой, достаточно, они адекватные и образованные люди. Мы, извините, не органы продаём и не наркотики, а всего лишь шьём одежду, которую кто-то носит на какие-то вечеринки, — говорит Булат Барантаев.

Швея-лаборант Тамара сначала стеснялась работать с такой одеждой, но потом привыкла Фото: Ольга Бурлакова

Швея-лаборант Татьяна всю жизнь шила спецодежду: камуфляжные костюмы охотникам и рыбакам, одежду для строителей, фирменную корпоративную одежду для сотрудников сотовых компаний, жилетки. Теперь вместе с отделом разработки создаёт новые образы сексуальной фетиш-одежды. Которую, наверное, тоже можно отнести к «спец».

— Первый месяц я стеснялась, если можно так сказать, а потом… Это для меня обычная работа. И муж здесь работает. Он тоже спокойно относится к работе. Да и вообще агрессивных людей по отношению к этой теме я лично не встречала. Нет, конечно, приходили тут швеи устраиваться на работу, но не пошли, так как это против их веры как-то было… Я же считаю на данный момент: здесь самые лояльные работодатели, — говорит Татьяна.

Спокойно себя здесь чувствуют и сотрудники-мужчины Фото: Ольга Бурлакова

Maskulo — премиальный бренд. Каждая единица товара из этой линейки стоит 50–150 евро. Чтобы расширить рынок в компании планируют вводить мидл-продукт: с материалом и дизайном попроще, а значит и ценами пониже. Ещё одной самостоятельной линейкой, рассказывает Булат Барантаев, должна стать мужская одежда для повседневной носки: нижнее бельё, футболки, кепки. При небольшом производстве, по его словам, в Новосибирске запустить процесс выгоднее, чем в том же Китае. Особенно сейчас, когда рубль стало серьёзно лихорадить.

В переводе на рубли такая куртка-ветровка из «плащёвки» стоит в пределах 12 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

— Компания возникла и успешно начала развиваться в 2014 году, когда рубль обвалился. И в этом смысле я могу не поддерживать политические решения Владимира Путина и присоединение Крыма, но экономические последствия именно для компании-экспортёра оказались положительными… Как-то мне рассказали, как два москвича спорили: это бренд берлинский или американский. А когда им сказали, что новосибирский, они долго не могли в это поверить, — улыбается Булат Барантаев.

Старый бумажный каталог компании, который сейчас уже не выпускаюется — выгоднее и удобнее раздавать информацию заказчикам в электронном виде Фото: Ольга Бурлакова

В российские магазины такая одежда, говорит автор Maskulo, вряд ли попадёт. В своё время, объясняет Булат Барантаев, он определил круг стран потенциальных покупателей по чётким критериям. Их всего три: средний уровень дохода на душу населения — минимум 2000 евро, присутствует раскрепощённость в обществе и сознании, а также есть соответствующая инфраструктура: крупные фестивали, карнавалы. Россия, как и страны Африки, под эти критерии не попала.

Фото: Полина Авдошина