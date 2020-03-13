Зачем меняют Конституцию и кому это выгодно? 5 простых вопросов перед голосованием

Всенародное голосование за поправки в Конституцию состоится 22 апреля Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На днях большая часть региональных парламентов одобрила поправки в Конституцию Российской Федерации, а это значит, что до всенародного голосования осталось всего два шага — документ должен подписать президент и одобрить Конституционный суд. Само голосование состоится чуть больше чем через месяц, и пора бы уже определяться с гражданской позицией. Но чтобы это сделать, нужно хотя бы понимать, что происходит. Мы поговорили со специалистами и получили ответы на самые распространенные вопросы.



В ближайшее время законопроект с поправками должен подписать президент Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Почему сейчас?

Политологи и социологи смотрят на этот вопрос по-разному. Одни говорят о сохранении стабильности, другие — о необходимых переменах. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин:

— В 2020 году открывается окно возможностей для принятия поправок, потому что в следующем году будут выборы в Госдуму. Подготовка к ним начнется уже осенью. Потом до конца срока Путина остается всего два с половиной года. Учитывая общемировую волну популизма в некоторой исторической перспективе, к власти могут прийти силы, которые способны разрушить социальные достижения последних двадцати лет. Необходимость сохранения этого наследия была очевидна, поэтому события развиваются с высокой скоростью именно сейчас, пока этот популизм не превратился в серьезную политическую угрозу. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян: — Конституция как основной закон должна быть адекватна времени. В нашей практике мы не дополняем трактовки ключевых статей решением Верховного суда, как это делают в США. Поэтому, если мы хотим что-то в нашей жизни поменять, мы должны это сделать в тексте Конституции. Логично, что за время ее действия к ней накопились некоторые вопросы.

Почему голосуем за весь пакет, а не за отдельную поправку?

По словам специалистов, проблем две: во-первых, многие поправки взаимосвязаны и одна без другой работать не будет, а во-вторых, организовать постатейное голосование будет сложно технически.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян: — Представьте, что вы получаете бюллетень, в котором 60 строчек. И что мы будем делать с бюллетенями, в которых половина квадратиков вообще не отмечена — ни да, ни нет? Будем ли мы признавать их действительными? Как проводить учет в такой ситуации? Что мы будем делать, если одна поправка набирает 45%, а другая — 70? А если поправки увязаны между собой и одна прошла, а другая нет? Это все важные технические вопросы, но о них почему-то думают в последний момент, — говорит Петр Кирьян.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин: — Если мы хотим принять работающий пакет поправок, нужно принимать его комплексно. Политика — это искусство компромисса, нельзя сделать так, чтобы все всем нравилось. Это и есть демократия. Тут каждому придется решать: готов ли я поступиться не очень значимым для меня вопросом, поддержав важные инициативы.

За что голосуем?

Поправок в Конституцию было внесено много, одни касаются юридических вопросов, другие — жизни простых людей.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин: — Проводились исследования среди населения, надо сказать, что они не отличались от статистики последних лет: в первую очередь речь идет об обеспечении социальных гарантий, во вторую — об укреплении сувернитета. Ограничения для депутатов и чиновников разного уровня, касательно их владения счетами и активами за рубежом. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян: — Люди больше всего ждут социальный блок — все, что касается детей, лечения, трудовых отношений. Это то, что понятно всем и касается миллионов людей.

Будут ли переписывать законы? Ответ неоднозначен — что-то придется переписывать, что-то — нет. Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян: — Некоторые решения потребуют принятия новых законов, подзаконных актов, проектов федеральных программ. Если у нас детство — это приоритет, семьи должны получать помощь. Например: бесплатное питание в школах. Какое оно должно быть, кому, когда и на сколько. Это все нужно где-то прописать. Или другой пример: появляется Госсовет. Раз он упомянут в Конституции, то нужно прописать его функционал на уровне закона. Он для того и внесен в Конституцию, что он, извините, работает 20 лет, но работает как некая структура при главе государства. Она себя зарекомендовала как рабочая, но что это за структура и на каком основании она это делает? Сейчас ответ один — это орган президента. После поправок у нее будут свои полномочия и сферу деятельности. Госсовет сам сможет давать поручения, рекомендации, отзывы самостоятельно, а не от президента, как это происходит сегодня.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин:

— Значительная часть того, что предложено, уже зафиксировано в законе. Например, поправка, что брак — это союз мужчины и женщины. Это и так написано в Семейном кодексе. Внесение этого понятия в Конституцию — это страховка от возможного изменения закона на случай, если к власти придут популистские силы. Есть мнение, что все поправки для того, чтобы продлить президентский срок Путина. Правда ли это? Это один из главных вопросов, который сейчас волнует многих. Есть мнение, что именно эта поправка в Конституцию если не самая главная, то одна из. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин: — Изначально план о внесении поправки обнуления не рассматривался. В момент рассмотрения поправок о новом распределении полномочий между Госдумой, правительством и президентом выяснилось, что в элитах есть серьезные группы, которые рассматривают их вовсе не как гарантию несменяемости политического курса на построение социального государства. Многие хотели бы сделать так, чтобы лишить президента пространства для маневра. Поэтому был предложен такой вариант развития, который подвешивает элиты в плане их активности по нивелированию значимости президента. Это решение обнуляет не только президентские сроки, но и расклады, где президенту отводится роль декоративной фигуры. Это не заговор, просто элиты так устроены, чтобы бороться за место под солнцем. Итоговый выбор все равно будет делать народ, но выбор кандидатуры не будет обусловлен открытой межэлитной борьбой, это будет закрытая игра элит, которой президент сможет управлять.