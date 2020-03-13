Какую запрещёнку пытаются вывезти из Толмачёво: проверяем багаж пассажиров вместе с таможенниками

В этом году новосибирцы и гости города стали чаще попадаться на попытке вывезти из Новосибирска что-то запрещенное — количество нарушений, отмечают инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачево, выросло почти на 20%. Чаще всего люди пытаются вывезти запрещенные предметы из-за незнания законодательства. Как таможенники работают в таких ситуациях — смотрите в репортаже Александра Ощепкова.
В основном возбуждаются административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («недекларирование товара»), статьи 16.3 КоАП РФ («несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз или вывоз товаров») и по статье 16.4 КоАП РФ («недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств»).
Старший госинспектор Дарина Удонова пояснила, что чаще те, у кого находят что-то запрещённое, реагируют эмоционально. Им разъясняют законодательство.
За первые два месяца 2020 года у пассажиров изъяли сигареты, электрошоковые устройства, ножи, охотничьи патроны, чучела вымирающих видов крокодила, кораллы, биодобавки с содержанием сильнодействующих веществ, саженцы различных растений, семена и так далее.
— Люди ошибочно полагают, что если в зарубежных странах свободно продаются такие товары, как, например, сюрикены и кастеты, биологически активные добавки, то и в Россию их можно ввезти. При этом они забывают, что ввоз оружия и сильнодействующих веществ в составе биодобавок и лекарств в нашу страну запрещен или ограничен. При отсутствии специальных разрешений в процессе таможенного контроля эти предметы изымаются и направляются на экспертизу. Как результат — изъятие предмета правонарушения и возбуждение административного дела в отношении граждан, переместивших такой товар, — пояснил начальник отдела административных расследований таможенного поста аэропорта Толмачево Александр Дорожкин.
Все изъятые вещи помещаются в камеру для вещественных доказательств, а потом по ним, как правило, принимает решение суд — конфисковывает, уничтожает или направляет в доход государства.
К наиболее частым заблуждениям инспекторы таможенного поста относят случаи, когда люди, зная, что иметь с собой без декларации больше 10 тысяч долларов США наличными нельзя, не учитывают, что нужно считать общую сумму денег в разной валюте. Если в итоге их больше, то такие пассажиры заполняют таможенную декларацию и проходят в «красный» коридор.
Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье.
Недавно в Толмачёво задержали груз с медицинскими масками, запрещёнными к вывозу.
Новосибирские таможенники часто задерживают в Толмачёво и что-то не совсем привычное: например, пассажиры пытаются увезти из Новосибирска в Стамбул бивни мамонта, партию кроссовок из питона. Или, наоборот, привезти в Новосибирск живых птиц из Вьетнама или монету ханов Гиреев.