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Какую запрещёнку пытаются вывезти из Толмачёво: проверяем багаж пассажиров вместе с таможенниками

За первые два месяца 2020 года количество правонарушений выросло почти на 20%

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Так-так, сейчас проверим, что вы прячете в своем багаже

Так-так, сейчас проверим, что вы прячете в своем багаже

В этом году новосибирцы и гости города стали чаще попадаться на попытке вывезти из Новосибирска что-то запрещенное — количество нарушений, отмечают инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачево, выросло почти на 20%. Чаще всего люди пытаются вывезти запрещенные предметы из-за незнания законодательства. Как таможенники работают в таких ситуациях — смотрите в репортаже Александра Ощепкова.

За два месяца возбудили 159 административных дел из-за попыток вывезти из Новосибирска за границу что-то запрещенное

За два месяца возбудили 159 административных дел из-за попыток вывезти из Новосибирска за границу что-то запрещенное

Искать запрещенные предметы таможенникам помогают&nbsp;служебные собаки

Искать запрещенные предметы таможенникам помогают служебные собаки

В основном возбуждаются административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («недекларирование товара»), статьи 16.3 КоАП РФ («несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз или вывоз товаров») и по статье 16.4 КоАП РФ («недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств»).

Багаж пассажиров досматривается перед выходом в город

Багаж пассажиров досматривается перед выходом в город

Старший госинспектор Дарина Удонова пояснила, что чаще те, у кого находят что-то запрещённое, реагируют эмоционально. Им разъясняют законодательство.

Дарина Удонова (на фото) ответила на вопрос, связанный с коронавирусом: сотрудники&nbsp;обязаны носить маски и перчатки и соблюдать правила гигиены

Дарина Удонова (на фото) ответила на вопрос, связанный с коронавирусом: сотрудники обязаны носить маски и перчатки и соблюдать правила гигиены

За первые два месяца 2020 года у пассажиров изъяли сигареты, электрошоковые устройства, ножи, охотничьи патроны, чучела вымирающих видов крокодила, кораллы, биодобавки с содержанием сильнодействующих веществ, саженцы различных растений, семена и так далее.

Дарина Удонова говорит, что чаще люди делают такие правонарушения из-за незнания закона

Дарина Удонова говорит, что чаще люди делают такие правонарушения из-за незнания закона

— Люди ошибочно полагают, что если в зарубежных странах свободно продаются такие товары, как, например, сюрикены и кастеты, биологически активные добавки, то и в Россию их можно ввезти. При этом они забывают, что ввоз оружия и сильнодействующих веществ в составе биодобавок и лекарств в нашу страну запрещен или ограничен. При отсутствии специальных разрешений в процессе таможенного контроля эти предметы изымаются и направляются на экспертизу. Как результат — изъятие предмета правонарушения и возбуждение административного дела в отношении граждан, переместивших такой товар, — пояснил начальник отдела административных расследований таможенного поста аэропорта Толмачево Александр Дорожкин.

В основном находят холодное оружие — кастеты, сюрикены и так далее, которые разрешены в некоторых других странах

В основном находят холодное оружие — кастеты, сюрикены и так далее, которые разрешены в некоторых других странах

Все изъятые вещи помещаются в камеру для вещественных доказательств, а потом по ним, как правило, принимает решение суд — конфисковывает, уничтожает или направляет в доход государства.

Так собака осматривает багаж

Так собака осматривает багаж

К наиболее частым заблуждениям инспекторы таможенного поста относят случаи, когда люди, зная, что иметь с собой без декларации больше 10 тысяч долларов США наличными нельзя, не учитывают, что нужно считать общую сумму денег в разной валюте. Если в итоге их больше, то такие пассажиры заполняют таможенную декларацию и проходят в «красный» коридор.

Те, кто перевозят с собой больше 10&nbsp;тысяч долларов США, привлекаются к административной ответственности, уголовная — свыше 30 тысяч долларов&nbsp;

Те, кто перевозят с собой больше 10 тысяч долларов США, привлекаются к административной ответственности, уголовная — свыше 30 тысяч долларов 

Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье.

Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье<br>

Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье

После досмотра пассажиры спокойно выходят в город

После досмотра пассажиры спокойно выходят в город

Недавно в Толмачёво задержали груз с медицинскими масками, запрещёнными к вывозу.

Новосибирские таможенники часто задерживают в Толмачёво и что-то не совсем привычное: например, пассажиры пытаются увезти из Новосибирска в Стамбул бивни мамонта, партию кроссовок из питона. Или, наоборот, привезти в Новосибирск живых птиц из Вьетнама или монету ханов Гиреев.

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новосибирская таможнязапрещённые предметыдосмотрТолмачёво
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КОММЕНТАРИИ (24)

13 мар 2020 в 15:15

Собакен - красавчик!

13 мар 2020 в 15:05

Кстати, давно заметил, что таможня в Толмачёво какая-то ужасно дотошная. В московских аэропортах таможне вообще пофиг, хоть, ядерную бомбу ввози. По прилёту просто проходишь и всё. Никаких шмонов и просвечиваний. А в Новосибирске полный беспредел.

789456
13 мар 2020 в 15:25

Главное што бы коронавирус незаконно не ввезли!