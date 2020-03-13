Какую запрещёнку пытаются вывезти из Толмачёво: проверяем багаж пассажиров вместе с таможенниками

Так-так, сейчас проверим, что вы прячете в своем багаже Фото: Александр Ощепков

В этом году новосибирцы и гости города стали чаще попадаться на попытке вывезти из Новосибирска что-то запрещенное — количество нарушений, отмечают инспекторы таможенного поста в аэропорту Толмачево, выросло почти на 20%. Чаще всего люди пытаются вывезти запрещенные предметы из-за незнания законодательства. Как таможенники работают в таких ситуациях — смотрите в репортаже Александра Ощепкова.

За два месяца возбудили 159 административных дел из-за попыток вывезти из Новосибирска за границу что-то запрещенное Фото: Александр Ощепков

Искать запрещенные предметы таможенникам помогают служебные собаки Фото: Александр Ощепков

В основном возбуждаются административные дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («недекларирование товара»), статьи 16.3 КоАП РФ («несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз или вывоз товаров») и по статье 16.4 КоАП РФ («недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств»).

Багаж пассажиров досматривается перед выходом в город Фото: Александр Ощепков

Старший госинспектор Дарина Удонова пояснила, что чаще те, у кого находят что-то запрещённое, реагируют эмоционально. Им разъясняют законодательство.



Дарина Удонова (на фото) ответила на вопрос, связанный с коронавирусом: сотрудники обязаны носить маски и перчатки и соблюдать правила гигиены Фото: Александр Ощепков

За первые два месяца 2020 года у пассажиров изъяли сигареты, электрошоковые устройства, ножи, охотничьи патроны, чучела вымирающих видов крокодила, кораллы, биодобавки с содержанием сильнодействующих веществ, саженцы различных растений, семена и так далее.

Дарина Удонова говорит, что чаще люди делают такие правонарушения из-за незнания закона Фото: Александр Ощепков

— Люди ошибочно полагают, что если в зарубежных странах свободно продаются такие товары, как, например, сюрикены и кастеты, биологически активные добавки, то и в Россию их можно ввезти. При этом они забывают, что ввоз оружия и сильнодействующих веществ в составе биодобавок и лекарств в нашу страну запрещен или ограничен. При отсутствии специальных разрешений в процессе таможенного контроля эти предметы изымаются и направляются на экспертизу. Как результат — изъятие предмета правонарушения и возбуждение административного дела в отношении граждан, переместивших такой товар, — пояснил начальник отдела административных расследований таможенного поста аэропорта Толмачево Александр Дорожкин.

В основном находят холодное оружие — кастеты, сюрикены и так далее, которые разрешены в некоторых других странах Фото: Александр Ощепков

Все изъятые вещи помещаются в камеру для вещественных доказательств, а потом по ним, как правило, принимает решение суд — конфисковывает, уничтожает или направляет в доход государства.

Так собака осматривает багаж Фото: Александр Ощепков

К наиболее частым заблуждениям инспекторы таможенного поста относят случаи, когда люди, зная, что иметь с собой без декларации больше 10 тысяч долларов США наличными нельзя, не учитывают, что нужно считать общую сумму денег в разной валюте. Если в итоге их больше, то такие пассажиры заполняют таможенную декларацию и проходят в «красный» коридор.

Те, кто перевозят с собой больше 10 тысяч долларов США, привлекаются к административной ответственности, уголовная — свыше 30 тысяч долларов Фото: Александр Ощепков

Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье.

Александр Дорожкин также рассказал, что нельзя без разрешения вывозить из России древесный гриб, который расценивается как лекарственное сырье

Фото: Александр Ощепков