Неожиданность потекла. Журналист — о том, как сугробы с грязью и окурки с фекалиями заполонили дворы

Редкий новосибирский двор может похвастаться прочищенными проходами к качелям и горкам. Чаще всего вместо детских площадок минимум 4 месяца — горы снега Фото: Елена Гурьянова

В этом году Новосибирск оказался завален снегом — уходящая зима вошла в топ-5 самых снежных и самых тёплых за всю историю полувековых наблюдений. Из-за снегопадов в городе даже объявили режим ЧП. И если на завалы на дорогах и тротуарах власти ещё обращают внимание и как-то пытаются их чистить, то с детскими площадками всё печально. О том, что в городе нельзя нормально погулять с детьми в собственном дворе, рассуждает в колонке мама и журналист НГС Елена Гурьянова.

Каждый день в редакцию приходят письма с жалобами на разные безобразия в городе. В феврале мне особенно запомнились две — новосибирцы писали о том, что управляющие компании решили не вывозить снег с дорог на снегоотвал и вместо этого складируют его на детских площадках.



Например, житель улицы Бориса Богаткова, 219 Сергей сообщил, что у них за всю зиму скопились целые снежные горы, которые будут таять до лета, оставляя масляные лужи и песок с дорог на детской площадке.

Меня эта жалоба в хорошем смысле поразила — у нас в Новосибирске огромные кучи снега на детских площадках почему-то считаются настолько нормальным явлением, что даже как-то странно на это жаловаться. Дорогу или парковки же во дворе почистили — всё хорошо. А в итоге страдают семьи с детьми.

Однажды директор агентства недвижимости на полном серьезе убеждал меня в том, что хороший двор при покупке квартиры вообще не важен, потому что у нас полгода зима, когда двор никому не нужен. В том-то и дело, что нужен. Моему ребёнку нужен. И сотням тысяч семей с детьми в Новосибирске нужен. Особенно в таком городе, как наш — не избалованном хорошими локальными парками и скверами в пешей доступности от густонаселённых микрорайонов.

Я живу в доме с хорошим двором — у нас отличная детская площадка с горками, качелями, песочницей, лавочками. Вокруг всегда цветут то нарциссы и тюльпаны, то розы и пионы, есть даже настоящий дуб, клён и грецкий орех. Соседки стараются — выращивают цветники и ухаживают за ними. Но зимой и на нашей детской площадке вырастают горы снега, несмотря на регулярную чистку дорог и вывоз снега. Хорошо ещё, что наш дворник по весне разгребает эти кучи, но не всем новосибирским дворам так везёт.



В итоге если ты вышел погулять с коляской с маленьким спящим ребенком зимой, то не можешь выйти из двора, потому что дороги занесены, а во дворе гулять негде — вместо него куча снега. Вот и приходится ходить вдоль дома туда-сюда, там же, где ездят и прогреваются припаркованные машины. Подышали свежим воздухом.

Если ребёнок немного подрос и хочет, например, скатиться с горки во дворе, оказывается, что подойти к ней невозможно из-за куч снега. А весной всё это добро с дорог медленно и печально тает, оставляя всё самое лучшее, всю самую грязь — детям. Если ваши соседи мусорят, а дворник плохо работает, то снег тает вместе с бутылками, окурками и собачьими фекалиями.

Вот только не надо говорить, что зимой дворы не нужны. Почему-то в приличных новостройках качели, спорткомплексы и горки почищены, и там гуляет много детей — им есть чем заняться. Конечно, как правило, цены на услуги за содержание жилья там довольно высоки, но ведь и обычным управляющим компаниям в старых домах люди платят из своего кармана приличные деньги за вывоз снега. Почему же тогда его вывозят с дорог в свой же двор — хороший вопрос.



Когда меня что-то не устраивает в городском хозяйстве, я пишу жалобы в контролирующие органы, и иногда это помогает. Если вы недовольны работой управляющей компании или ТСЖ, попробуйте обратиться в Госжилинспекцию и оставьте жалобу на муниципальном сайте «Мой Новосибирск», в разделе «Сообщения граждан».

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