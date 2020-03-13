Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Оно указано на специальной табличке, которая обычно находится на изнанке лючка бензобака или внутри дверного проёма. Здесь указывается избыточное давление в шине — его и показывает индикатор манометра или самого насоса. В среднем избыточное давление составляет 2 бара. У грузовых машин давление значительно выше.

Для этой машины рекомендовано 2,2 бара в передних и 2,1 бара в задних шинах. При полной загрузке давление в задних колёсах нужно повысить ещё на 0,6 бара

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.



Давление может зависеть от особенностей эксплуатации, например, при загрузке автомобиля или езде с большой скоростью инструкция может рекомендовать повышение давления.

