Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

1
Какое давление должно быть в шинах легковушки?
Оно указано на специальной табличке, которая обычно находится на изнанке лючка бензобака или внутри дверного проёма. Здесь указывается избыточное давление в шине — его и показывает индикатор манометра или самого насоса. В среднем избыточное давление составляет 2 бара. У грузовых машин давление значительно выше.
Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
Давление может зависеть от особенностей эксплуатации, например, при загрузке автомобиля или езде с большой скоростью инструкция может рекомендовать повышение давления.
2
В каких единицах измеряют давление и почему они везде разные?
Давление — величина кокетливая и для своего измерения использует массу величин. Самая официальная из них — паскаль — в быту используется редко в силу своей мелкости. Например, атмосферное давление близко к 100 тысячам паскалей.
Поэтому на практике технари используют три единицы измерения, близкие как раз к атмосферному давлению. Это атмосфера физическая (1 атм), атмосфера техническая (1 ат или кг/см2) и бар. Последний — самый популярный. Все три единицы отличаются, но очень незначительно — в пределах 2%. Для практических целей можно принимать 1 бар равным 1 атм или 1 ат (кг/см2).
Впрочем, есть приборы, проградуированные, например, в мегапаскалях: 0,1 МПа (100 кПа) равен 1 бару.
3
Что будет, если не следить за давлением?
Недокачанные колёса увеличивают расход топлива, износ шины и риск прокола. Давление ниже 1 бара грозит разбортовкой.
Перекачанное колесо перегружает корд и делает машину субъективно жёстче. Изредка нам на тест попадаются автомобили с избыточным давлением в шинах (3 бара) — его выставляют при транспортировке машины на автовозе. При проезде рельсов или средних выбоин такие колёса могут исполнить неплохой «апперкот». Возрастает и риск набить грыжу или порвать колесо.
Давление в передних и задних шинах может отличаться, даже если они идентичной марки: нагрузка на оси у автомобиля неравномерна. Но сильная разница в давлении между шинами одной оси пагубна для управляемости и может сыграть злую шутку в случае экстренного торможения. Так что следите не только за давлением, но и за его равномерностью.
4
Почему иногда полезно спустить шины
Не только потому, что некоторые не умеют парковаться и прогревают машины во дворах. Снижение давления увеличивает площадь контакта и сцепные свойства шины, что в форс-мажорных обстоятельствах может быть полезно. Например, вы пытаетесь въехать в обледенелую горку на неудачных шинах. Главное — не перестараться: обычная шина при давлении в районе 1 бара может соскочить с колеса. Есть автомобили с шинами низкого давления, но это весьма необычная техника вроде вот этого «Бурлака».
5
Как часто проверять давление в шинах
Если мы посоветуем делать это регулярно, вы всё равно не будете, поэтому проверяйте его хотя бы перед загородными турне, в которых планируете ездить с большими скоростями. Колесо с неправильным давлением может перегреться, а ещё хуже — дестабилизировать машину. В крайнем случае — и вовсе разлететься в клочья.