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Авто Инструкция

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Многие читатели ответили в тесте NGS.RU, что две атмосферы, и оказались не совсем правы

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Опытный водитель знает, что качать колёса нужно до 2 атмосфер, но есть тонкость

Опытный водитель знает, что качать колёса нужно до 2 атмосфер, но есть тонкость

Это был безобидный «тест для блондинок» к 8 Марта: 12 несложных вопросов о ПДД и устройстве автомобиля. Мы не ждали, что один из них вызовет столько гнева у опытных водителей, которые, в отличие от блондинок (а те бывают чертовски умны), на нём прокололись. В небольшом видеоролике расскажем, в чём подвох, а ниже — небольшой ликбез о давлении в шинах вообще.

Видео: Леонид Меньшенин, Максим Непряхин (монтаж)

1

Какое давление должно быть в шинах легковушки?

Оно указано на специальной табличке, которая обычно находится на изнанке лючка бензобака или внутри дверного проёма. Здесь указывается избыточное давление в шине — его и показывает индикатор манометра или самого насоса. В среднем избыточное давление составляет 2 бара. У грузовых машин давление значительно выше.

Для этой машины рекомендовано 2,2 бара в передних и 2,1 бара в задних шинах. При полной загрузке давление в задних колёсах нужно повысить ещё на 0,6 бара

Для этой машины рекомендовано 2,2 бара в передних и 2,1 бара в задних шинах. При полной загрузке давление в задних колёсах нужно повысить ещё на 0,6 бара

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.

Давление может зависеть от особенностей эксплуатации, например, при загрузке автомобиля или езде с большой скоростью инструкция может рекомендовать повышение давления.

2

В каких единицах измеряют давление и почему они везде разные?

Давление — величина кокетливая и для своего измерения использует массу величин. Самая официальная из них — паскаль — в быту используется редко в силу своей мелкости. Например, атмосферное давление близко к 100 тысячам паскалей.

Поэтому на практике технари используют три единицы измерения, близкие как раз к атмосферному давлению. Это атмосфера физическая (1 атм), атмосфера техническая (1 ат или кг/см2) и бар. Последний — самый популярный. Все три единицы отличаются, но очень незначительно — в пределах 2%. Для практических целей можно принимать 1 бар равным 1 атм или 1 ат (кг/см2).

Манометр этого старомодного насоса показывает давление в мегапаскалях, что не очень удобно

Манометр этого старомодного насоса показывает давление в мегапаскалях, что не очень удобно

Впрочем, есть приборы, проградуированные, например, в мегапаскалях: 0,1 МПа (100 кПа) равен 1 бару.

3

Что будет, если не следить за давлением?

Недокачанные колёса увеличивают расход топлива, износ шины и риск прокола. Давление ниже 1 бара грозит разбортовкой.

Перекачанное колесо перегружает корд и делает машину субъективно жёстче. Изредка нам на тест попадаются автомобили с избыточным давлением в шинах (3 бара) — его выставляют при транспортировке машины на автовозе. При проезде рельсов или средних выбоин такие колёса могут исполнить неплохой «апперкот». Возрастает и риск набить грыжу или порвать колесо.

Давление в передних и задних шинах может отличаться, даже если они идентичной марки: нагрузка на оси у автомобиля неравномерна. Но сильная разница в давлении между шинами одной оси пагубна для управляемости и может сыграть злую шутку в случае экстренного торможения. Так что следите не только за давлением, но и за его равномерностью.

4

Почему иногда полезно спустить шины

Не только потому, что некоторые не умеют парковаться и прогревают машины во дворах. Снижение давления увеличивает площадь контакта и сцепные свойства шины, что в форс-мажорных обстоятельствах может быть полезно. Например, вы пытаетесь въехать в обледенелую горку на неудачных шинах. Главное — не перестараться: обычная шина при давлении в районе 1 бара может соскочить с колеса. Есть автомобили с шинами низкого давления, но это весьма необычная техника вроде вот этого «Бурлака».

Шины «Бурлака» можно спускать до избыточного давления в 0,15 бара

Шины «Бурлака» можно спускать до избыточного давления в 0,15 бара

5

Как часто проверять давление в шинах

Если мы посоветуем делать это регулярно, вы всё равно не будете, поэтому проверяйте его хотя бы перед загородными турне, в которых планируете ездить с большими скоростями. Колесо с неправильным давлением может перегреться, а ещё хуже — дестабилизировать машину. В крайнем случае — и вовсе разлететься в клочья.

Вот чем опасен взрыв колеса на ходу. Правда, в такие замесы чаще попадают водители большегрузов

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техникаликбезшины
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КОММЕНТАРИИ (1)

13 мар 2020 в 10:09

для корректного ответа на данный вопрос нужно задать некоторые условия, например, при движении на трассе, при полной загрузке автомобиля и пр.