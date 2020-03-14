«Вернись, я все хочу»: почему вспоминать бывшего во время секса с новым мужчиной — это нормально (можно выдохнуть)

Эксперты объяснили, как быть, если вы то и дело вспоминаете бывшего парня с любовью и лёгкой тоской Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

Расстались, забыла, не вспоминаешь, выкинула все подарки, а может, даже удалила фото с компьютера. Но образ бывшего преследует, путает мысли и, что хуже, — возникает в самый неподходящий момент. Вас целует новый парень, а кажется, что он все делает не так, аж до тошноты. И вот вы уже снова накручиваете себя, упиваетесь в навязчивых мыслях, ведь он был лучшим мужчиной в вашей жизни: «Почему так случилось?» (слёзы), «Верните мне его». Мы попросили экспертов объяснить, в чем смысл феномена бывшего и существует ли он вообще — вдруг это всего лишь иллюзия, созданная в голове.

По мнению психолога Алёны Сагадеевой, феномен воспоминаний о бывшем объясняется тем, что женщины не умеют и не хотят осознавать себя. Неприятные переживания накапливаются, как душевный мусор.

— Способность испытывать ценные, яркие, приятные чувства и эмоции постепенно уходит. Краски блекнут, звуки глохнут, и не остаётся ничего, кроме возможности вспоминать, как это было когда-то, — считает эксперт.

Невозможно на 100% предсказать заранее, кого женщина будет помнить всю жизнь, так как это зависит от того, какой жизнью она живёт. Если жизнь достаточно яркая, хорошая память жить не мешает. Но есть факторы, увеличивающие вероятность долгих воспоминаний — первый сексуальный опыт, недоговоренные чувства, сила влюбленности.



Воспоминания о бывшем в новых отношениях не означают, что эти отношения нездоровые. Это больше говорит о том, что женщина не находится в добрых отношениях с собой Фото: pixabay.com

Коуч и психолог в области отношений Ирина Швецова объясняет частые мысли о бывшем тем, что любить воспоминания намного проще: — Он не разбрасывает носки и у него нет сварливой мамы. Кажется, что с ним точно все было бы чудесно. Другая крайность, когда он — не идеал, а козел — вот если бы не он, то вот тогда бы я зажила полной жизнью. Ключевое здесь то, что женщина ставит свое благополучие в полную зависимость от другого человека. Но только взрослая женщина — не ребенок, а мужчина — не ее мама, — уточняет Ирина.

Не важно то, как закончились отношения и по чьей инициативе. Важно то, что женщина делает их сверхзначимыми. Это могли быть созависимые отношения, когда мужчина был всем миром и вдруг исчез, осталась пустота, и кажется, что заполнить ее невозможно. Самое простое — это предаться мечтам. Возможно, разрыв произошел, но осталось ощущение незавершенности, остались непроговоренные чувства. Полина Герасимова, психолог, который работает с проблемами сексуальности, говорит, что вспоминать бывшего во время интимной близости с новым мужчиной — это нормально. — Сексуальный образ формируется в течение всей жизни, начиная с детства — сначала просыпается платоническое либидо, потом эротическое. Детали для своего идеального сексуального образа мы собираем всю жизнь. И если вы встретили мужчину, который полностью совпадает с вашим образом, — логично, что потом вы будете помнить его всю жизнь. Память о сексуальном удовольствии очень длительная, а секс — это самое эффективное удовольствие из тех, что доступно человеку, — объясняет эксперт.

Если брать в расчет еще и эмоциональное вовлечение, интенсивные яркие переживания, картинка в памяти останется надолго, и от самой женщины зависит, как она будет ее вспоминать — с сожалением или с улыбкой. Если воспоминания доходят до навязчивых мыслей и нарушения социальной адаптации — это проблема. — Если связывать только любовь и секс, то получается романтический сценарий. Есть мнение, что если есть любовь, тогда и секс хороший, но это не всегда так. Секс — это способность переживать удовольствие, а любовь — это чувство, которое меняется. В начале отношений оно может быть интенсивным, потом спадает, но сексуальная жизнь из-за этого не заканчивается, — считает Полина.

Сексолог считает, что женщины могут страдать даже по тем мужчинам, которые никогда не были с ними в отношениях Фото: pixabay.com

Анастасия Аркашова, сексолог, считает, что у всех женщин есть образ идеального мужчины, под который могут попасть наши бывшие партнеры или даже те, с кем отношения так и не состоялись (сексуальный опыт или вообще отношения не являются основополагающим моментом для образования такой привязанности). — Женщины так устроены, что любые отношения значат для них эмоциональную привязанность к объекту, в отличие от мужчин. А когда отношения заканчиваются не лучшим исходом либо остаются нерешенными, то здесь все зависит от психологического здоровья самой женщины. Если мы имеем дело с низкой самооценкой либо продолжительными деструктивными отношениями или болезненной привязанностью, то мысли о прошлой любви могут стать действительно очень болезненными, — замечает Анастасия.

Психика так утроена, что со временем в памяти остается только хорошее. Но если хорошо покопаться — всегда можно найти блокнотик с обидами Фото: pixabay.com