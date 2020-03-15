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Развлечения Сибирь, до свидания! Истории

«Кто-то должен быть плохим». Новосибирец уехал в Испанию и играет там сейчас русских бандитов

Олег Крикунов снимается в популярных сериалах для Netflix. Он рассказал НГС о своей карьере и жизни в другой стране

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«Без пива, поверь мне, общество станет хуже», — говорит герой Крикунова в сериале «Тебе не спрятаться»

«Без пива, поверь мне, общество станет хуже», — говорит герой Крикунова в сериале «Тебе не спрятаться»

Наш земляк Олег Крикунов снялся в нескольких сериалах, в том числе для Netflix. Правда, играть ему приходится отрицательных персонажей — таков уж типаж. Еще в конце девяностых новосибирец эмигрировал из России, пару лет назад он возвращался обратно, но потом опять уехал — на этот раз в Испанию. Как он стал сниматься в сериалах, какие странные роли ему приходилось играть и как ему живется в Барселоне — обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с Олегом Крикуновым.

— Как вы попали в Испанию?

— Я за границей уже давно, с начала 90-х. Жил во многих странах — от Швеции до Латинской Америки. Работал на телевидении. Параллельно участвовал в кастингах и время от времени снимался в фильмах и сериалах. В 2014 даже вернулся на какое-то время в Новосибирск — отчасти по семейным обстоятельствам, но хотелось также посмотреть на то, что происходит в России. Но потом вновь уехал и теперь живу в Испании.

Сейчас сюда (в Европу) активно пришли американские платные платформы — Netflix и HBO. Они выпустили первые сериалы, и оказалось, что здесь тоже можно делать продукт, востребованный по всему миру. Netflix построили в Мадриде большую студию и теперь здесь постоянно что-то снимают. Тут настоящий бум. В прошлом году были сложности с поиском технических работников. Нам приходилось нанимать студентов и рассказывать, что и как делать. В специализированные костюмерные студии (они предоставляют в аренду костюмы любых эпох) — очередь.

Олег — крайний справа

Олег — крайний справа

Последний ваш проект, который уже доступен зрителям, в том числе российским, — сериал «Тебе не спрятаться». О чём он?

— No te puedes esconder — совместный проект двух платформ — латиноамериканской Telemundo и Netflix. Это психологический триллер, действие которого начинается в Мексике и продолжается в Испании. У главной героини, врача, есть проблемы, и она из-за угрозы своей смерти и своей дочери вступает в программу защиты свидетелей и уезжает в Испанию под другим именем. Там несколько параллельных историй, в которых, как в лабиринте, интересно узнать, кто есть кто. И мы играем нескольких карикатурных членов русской мафии, которых наняли для похищения главной героини.

Мой персонаж появляется в пяти сериях, хотя это, конечно, роль второго плана. Девушке, которую мы по сюжету похищаем и везем своему боссу, удается сбежать (потом её все равно ловят), а моего напарника за это убивают. Относительно моего персонажа — непонятно. За кадром звучит выстрел, но в кого стреляли — не показывают.

— У вас там небольшой, но запоминающийся эпизод, где ваш персонаж начинает рассуждать об изменениях климата. Он как-то выбивается из общего ряда. Как он возник?

— Это была вынужденная импровизация. Съемки проходили в горах, но в мае, когда кругом уже лето. И тут внезапно выпал снег. А нужно снимать продолжение некоторых сцен. Чтобы как-то обыграть это, на ходу придумали моему герою монолог, где он рассказывает об изменениях климата и влиянии их на цену пива. Он там говорит, что скоро зерновые будет невозможно выращивать и банка пива будет стоить как черная икра. Как раз в этот момент похищенной девушке, которую они везут в минивэне, и удается сбежать.

Из за характерной внешности Олегу часто приходится играть плохих парней

Из за характерной внешности Олегу часто приходится играть плохих парней

В этом сериале вы чуть ли не единственный «русский бандит», который говорит по-русски без акцента. Неужели нельзя найти русских актеров на такие роли?

— На самом деле там есть и другие русские. Но актер же должен подходить прежде всего по типажу и иметь возможность и желание принять участие в проекте в конкретные сроки. Так что действительно бывает, что русского может играть выходец из Румынии или Польши, который просто выучил реплики. В ещё одном сериале, где я сейчас снимаюсь, одного из русских бандитов играет стопроцентный англичанин. Потому что он действительно выглядит так, что даже мне кажется «нашим», русским.

— Ещё один сериал про русскую мафию?

— Да, он даже называется Nazdorovie. Это черная комедия про ресторан с таким названием на юге Испании. Он довольно интересно сделан — там всё построено на том, что основная героиня постоянно прокручивает варианты развития событий в голове, причем в самом худшем виде. Но потом в реальности ничего этого не происходит.

— Почему так популярен этот образ русского бандита? Этому есть какие-то подтверждения в реальной жизни?

— Думаю, это давний стереотип, который сложился еще во времена холодной войны, если не раньше. В сюжете должны же быть какие-то злодеи. Кто-то же должен быть плохим. Сейчас, правда, кроме русских в такой роли часто выступают китайцы. Но это кино, люди это понимают и судят по тому, что ты реально делаешь и как выглядишь. Хотя не спорю, этот бандитский шлейф, который тянется за русскими, иногда вызывает при первом контакте некоторую настороженность.

Кадр из сериала «Тебе не спрятаться»

Кадр из сериала «Тебе не спрятаться»

Удается играть что-то не бандитское?

— Да, конечно. Например, я снимался в сериале о событиях начала 20-го века. Революция в Испании, России, переплетения судеб людей из разных стран. Сцены, которые по сюжету происходят в Москве, снимали в Будапеште — так дешевле.

Есть немецкий сериал, где я играю полковника Красной Армии. Интересные проекты появляются довольно часто. Не просто боевики или мелодрамы, а фильмы, в которых пытаются показать важные исторические события, разобраться с какими-то проблемами современности. Например, «Деревня» (El Pueblo) — сериал про людей, которые устали от города и пытаются найти себя снова, уехав жить в маленький городок. В Испании есть такое явление, когда люди из больших городов переселяются в маленькие деревни. Там осталось немного жителей, есть пустые брошенные дома. Так вот, для этого проекта настоящую деревню взяли в аренду на год. Это оказалось дешевле, чем строить какие-то декорации.

Там удалось создать такой маленький мир, в котором действуют самые разные характеры, которые отражают определенные людские стереотипы: красотка с красивым мужчиной, который разорился, сын с больной раком матерью, который никак не может найти работу. В общем, срез испанского общества. У меня там небольшая роль — я играю румынского эмигранта. Сейчас это самый рейтинговый сериал в Испании.

Селфи на съемках&nbsp;

Селфи на съемках 

Как вам в целом испанская жизнь? Сколько стоит снимать квартиру, сколько уходит на повседневные расходы?

— Жизнь в Испании сильно отличается от российской, тут она более спокойная и размеренная. Поначалу меня напрягала непунктуальность людей, а потом привык. Погода по сибирским меркам отличная, лето круглый год, еда превосходная — кстати, майонез тут практически не едят, в этом роде русские ближе к англичанам. Жилье в городах дорогое, трехкомнатная в Барселоне обходится от 800 до 1200 евро в месяц (плюс вода и электричество), в пригороде процентов на 30 дешевле.

Русских здесь много. И не только туристов — люди едут сюда просто жить. Особенно если деньги уже заработаны и вопрос заработка не стоит. Здесь мягкий климат, много качественных продуктов и вообще отношение к жизни более легкое. Жизнь тут в основном проходит вне дома. Этим Испания отличается даже от Северной Европы, не говоря уже про Россию.

— Планируете остаться там навсегда?

— Здесь трудно что-то планировать надолго. Особенно в этой профессии. Вся наша работа временная, и здесь так живут многие. Есть даже такая шутка, что, дескать, пусть у нас нет постоянной работы, но временная есть постоянно.

Про кого из сибиряков, уехавших из России, еще почитать

Истории новосибирцев, решивших кардинально сменить жизнь и эмигрировать из страны, мы публикуем в рубрике «Сибирь, до свидания».

Недавно мы рассказывали про семью, которая переехала из Новосибирска в китайский Харбин. В этом городе принято спать днем на рабочих местах (и даже на уличных лавочках), а пообедать вдвоем можно на 100–200 рублей. Историю семьи Костиковых читайте тут.

А другая сибирячка переехала в город, где невозможно купить квартиру. Даже держать собаку там дорого.

Почитайте и историю художницы, оказавшейся в раю. Она переехала в богатейшую страну мира, где нет бесплатной медицины и огромные цены на всё.

Вы или ваши знакомые также переехали в другую страну и кардинально изменили свою жизнь? Или как наш сегодняшний герой снимаются в кино и сериалах? Расскажите об этом журналисту НГС по WhatsApp на номер +7 982 781-74-07.

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сериалИспания
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КОММЕНТАРИИ (30)

Qwerty
15 мар 2020 в 09:07

Хорошо ему живется. Можно не читать. Он не живет в стране где власть имущие все разворовали и законы подстроили под себя, включая конституцию.

Фото пользователя
15 мар 2020 в 09:17

лишь бы назад не запросился в скором времени, везя сюда коронавирус подобно кемеровчанам.

Фото пользователя
15 мар 2020 в 09:15

Ну понятно, карикатура на русских всегда востребована за рубежом ,и за это очевидно хорошо платят .