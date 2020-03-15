«Кто-то должен быть плохим». Новосибирец уехал в Испанию и играет там сейчас русских бандитов

«Без пива, поверь мне, общество станет хуже», — говорит герой Крикунова в сериале «Тебе не спрятаться» Фото: Netflix.com

Наш земляк Олег Крикунов снялся в нескольких сериалах, в том числе для Netflix. Правда, играть ему приходится отрицательных персонажей — таков уж типаж. Еще в конце девяностых новосибирец эмигрировал из России, пару лет назад он возвращался обратно, но потом опять уехал — на этот раз в Испанию. Как он стал сниматься в сериалах, какие странные роли ему приходилось играть и как ему живется в Барселоне — обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с Олегом Крикуновым. — Как вы попали в Испанию?

— Я за границей уже давно, с начала 90-х. Жил во многих странах — от Швеции до Латинской Америки. Работал на телевидении. Параллельно участвовал в кастингах и время от времени снимался в фильмах и сериалах. В 2014 даже вернулся на какое-то время в Новосибирск — отчасти по семейным обстоятельствам, но хотелось также посмотреть на то, что происходит в России. Но потом вновь уехал и теперь живу в Испании.



Сейчас сюда (в Европу) активно пришли американские платные платформы — Netflix и HBO. Они выпустили первые сериалы, и оказалось, что здесь тоже можно делать продукт, востребованный по всему миру. Netflix построили в Мадриде большую студию и теперь здесь постоянно что-то снимают. Тут настоящий бум. В прошлом году были сложности с поиском технических работников. Нам приходилось нанимать студентов и рассказывать, что и как делать. В специализированные костюмерные студии (они предоставляют в аренду костюмы любых эпох) — очередь.

Олег — крайний справа Фото: предоставлено Олегом Крикуновым

— Последний ваш проект, который уже доступен зрителям, в том числе российским, — сериал «Тебе не спрятаться». О чём он?

— No te puedes esconder — совместный проект двух платформ — латиноамериканской Telemundo и Netflix. Это психологический триллер, действие которого начинается в Мексике и продолжается в Испании. У главной героини, врача, есть проблемы, и она из-за угрозы своей смерти и своей дочери вступает в программу защиты свидетелей и уезжает в Испанию под другим именем. Там несколько параллельных историй, в которых, как в лабиринте, интересно узнать, кто есть кто. И мы играем нескольких карикатурных членов русской мафии, которых наняли для похищения главной героини.



Мой персонаж появляется в пяти сериях, хотя это, конечно, роль второго плана. Девушке, которую мы по сюжету похищаем и везем своему боссу, удается сбежать (потом её все равно ловят), а моего напарника за это убивают. Относительно моего персонажа — непонятно. За кадром звучит выстрел, но в кого стреляли — не показывают.

— У вас там небольшой, но запоминающийся эпизод, где ваш персонаж начинает рассуждать об изменениях климата. Он как-то выбивается из общего ряда. Как он возник?

— Это была вынужденная импровизация. Съемки проходили в горах, но в мае, когда кругом уже лето. И тут внезапно выпал снег. А нужно снимать продолжение некоторых сцен. Чтобы как-то обыграть это, на ходу придумали моему герою монолог, где он рассказывает об изменениях климата и влиянии их на цену пива. Он там говорит, что скоро зерновые будет невозможно выращивать и банка пива будет стоить как черная икра. Как раз в этот момент похищенной девушке, которую они везут в минивэне, и удается сбежать.

Из за характерной внешности Олегу часто приходится играть плохих парней Фото: предоставлено Олеком Крикуновым

— В этом сериале вы чуть ли не единственный «русский бандит», который говорит по-русски без акцента. Неужели нельзя найти русских актеров на такие роли?



— На самом деле там есть и другие русские. Но актер же должен подходить прежде всего по типажу и иметь возможность и желание принять участие в проекте в конкретные сроки. Так что действительно бывает, что русского может играть выходец из Румынии или Польши, который просто выучил реплики. В ещё одном сериале, где я сейчас снимаюсь, одного из русских бандитов играет стопроцентный англичанин. Потому что он действительно выглядит так, что даже мне кажется «нашим», русским.

— Ещё один сериал про русскую мафию?

— Да, он даже называется Nazdorovie. Это черная комедия про ресторан с таким названием на юге Испании. Он довольно интересно сделан — там всё построено на том, что основная героиня постоянно прокручивает варианты развития событий в голове, причем в самом худшем виде. Но потом в реальности ничего этого не происходит.

— Почему так популярен этот образ русского бандита? Этому есть какие-то подтверждения в реальной жизни?

— Думаю, это давний стереотип, который сложился еще во времена холодной войны, если не раньше. В сюжете должны же быть какие-то злодеи. Кто-то же должен быть плохим. Сейчас, правда, кроме русских в такой роли часто выступают китайцы. Но это кино, люди это понимают и судят по тому, что ты реально делаешь и как выглядишь. Хотя не спорю, этот бандитский шлейф, который тянется за русскими, иногда вызывает при первом контакте некоторую настороженность.

Кадр из сериала «Тебе не спрятаться» Фото: Netflix.com

— Удается играть что-то не бандитское?

— Да, конечно. Например, я снимался в сериале о событиях начала 20-го века. Революция в Испании, России, переплетения судеб людей из разных стран. Сцены, которые по сюжету происходят в Москве, снимали в Будапеште — так дешевле.

Есть немецкий сериал, где я играю полковника Красной Армии. Интересные проекты появляются довольно часто. Не просто боевики или мелодрамы, а фильмы, в которых пытаются показать важные исторические события, разобраться с какими-то проблемами современности. Например, «Деревня» (El Pueblo) — сериал про людей, которые устали от города и пытаются найти себя снова, уехав жить в маленький городок. В Испании есть такое явление, когда люди из больших городов переселяются в маленькие деревни. Там осталось немного жителей, есть пустые брошенные дома. Так вот, для этого проекта настоящую деревню взяли в аренду на год. Это оказалось дешевле, чем строить какие-то декорации.

Там удалось создать такой маленький мир, в котором действуют самые разные характеры, которые отражают определенные людские стереотипы: красотка с красивым мужчиной, который разорился, сын с больной раком матерью, который никак не может найти работу. В общем, срез испанского общества. У меня там небольшая роль — я играю румынского эмигранта. Сейчас это самый рейтинговый сериал в Испании.

Селфи на съемках Фото: Олег Крикунов

— Как вам в целом испанская жизнь? Сколько стоит снимать квартиру, сколько уходит на повседневные расходы?

— Жизнь в Испании сильно отличается от российской, тут она более спокойная и размеренная. Поначалу меня напрягала непунктуальность людей, а потом привык. Погода по сибирским меркам отличная, лето круглый год, еда превосходная — кстати, майонез тут практически не едят, в этом роде русские ближе к англичанам. Жилье в городах дорогое, трехкомнатная в Барселоне обходится от 800 до 1200 евро в месяц (плюс вода и электричество), в пригороде процентов на 30 дешевле.

Русских здесь много. И не только туристов — люди едут сюда просто жить. Особенно если деньги уже заработаны и вопрос заработка не стоит. Здесь мягкий климат, много качественных продуктов и вообще отношение к жизни более легкое. Жизнь тут в основном проходит вне дома. Этим Испания отличается даже от Северной Европы, не говоря уже про Россию.

— Планируете остаться там навсегда?

— Здесь трудно что-то планировать надолго. Особенно в этой профессии. Вся наша работа временная, и здесь так живут многие. Есть даже такая шутка, что, дескать, пусть у нас нет постоянной работы, но временная есть постоянно.