«Облизывает всех, целоваться лезет»: что случилось с псом Жориком после скандала с зоозащитницей (прошёл год)

Сейчас Жорику 2,5 года Фото: Ольга Бурлакова / НГС

История дворняги Жорика началась год назад, когда он потерялся и попал к зоозащитнице Анне Стародуб. Несмотря на то, что хозяева пса нашлись, девушка решила отдать собаку в другую семью. По её мнению, пожилая хозяйка Жорика плохо о нём заботилась — не водила на поводке, кормила обычной едой и не стригла когти. Новосибирцы возмутились поведением зоозащитницы, в итоге пса всё-таки вернули домой. Через год после резонансной истории корреспонденты НГС навестили подросшего Жорика. Он распушился, научился рычать и носить в зубах свой поводок. Рассказываем, как изменилась его жизнь.

В прошлом году зоозащитница забрала Жорика с улицы и отдала в другую семью Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Бедный Жорик — так в прошлом году окрестили пса, который сбежал от хозяйки и попал к зоозащитнице. Конфликт вокруг Жоры разделил горожан на два лагеря — одни возмущались действиями зоозащитницы, которая знала, что пса ищут, но решила, что у других хозяев ему будет лучше. Её претензии заключались в том, что собаку не кастрировали, не делали прививки и самое главное — отпускали гулять без поводка.

Новосибирцы осудили действия зоозащитницы и потребовали вернуть пса хозяйке Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Большинство горожан встали на защиту пожилой владелицы собаки Валентины Горюшиной, которая сильно переживала потерю любимого Жорки.

В итоге Жора вернулся домой. Под крылом зоозащитников его сделали современным цивильным псом — кастрировали, обработали от паразитов, поставили все прививки и оформили паспорт. Валентине Васильевне дали инструкции, как правильно обращаться с собакой, и выразили надежду, что теперь всё будет в порядке.

Когда Жорика отпускают побегать, при первой команде он берёт поводок и бежит к хозяйке Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас Жорику 2,5 года. Он распушился, окрас стал ярче. Пёс начал рычать. Не лаять, а просто немного рычать, показывая, кто в доме настоящий хозяин.

— А у нас тут Жорку опять пришли снимать — красоту нашу, — смеясь, рассказывает Валентина Васильевна своей внучке по телефону. — Что натворил? Да просто продолжение следует, как живёт. А то вдруг мы его тут загнобили напрочь. Облизывает всех, целоваться лезет. В его стиле, это точно.

Жорик часто лежит на подоконнике и наблюдает за прохожими Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жорик, и правда, ласковая энергичная собака. При виде фотокамеры он усаживается к свету, поднимает свои большие уши и терпеливо смотрит в объектив.

После того, как Жорик вернулся, ему регулярно ставят прививки и дают таблетки от паразитов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Валентина Васильевна и Жорик живут на первом этаже в центре Новосибирска. Так что пёс в курсе событий, которые происходят у них за окном. Его подстилка прямо на подоконнике. Ещё до появления собаки у Валентины Васильевны жил кот — он тоже сидел у окна и любил позировать.

Хозяйка считает, что в роду у Жорика были корги Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Когда Жорка появился, у нас был большой пушистый кот. А этот маленький не мог запрыгнуть. У Жоры просто была коробка, в которой он спал. А потом, когда кота не стало, этот занял его место, — рассказывает Валентина Васильевна. — Помню, кот наш позировал через окошко всем — красивый, пушистый был. Теперь Жора так же. И ночью спит там, правда, иногда может ко мне на диван в ноги забраться. Или когда жарко, то ищет место попрохладнее. Я тогда окошко ставлю на проветривание, ему хорошо. Шуба-то у него вон какая.



Валентина Васильевна называет Жорика своим внуком Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жорик прыгает с окна на диван, с дивана на пол. Подбегает к хозяйке, облизывает, обнюхивает и ластится. А к прохожим теперь относится настороженно. Валентина Васильевна уверена, что в той истории он всё понял.

Когда Жорика забрали, то на защиту его хозяйки встал весь город Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Брат приходит или дочь — так он подпрыгивает чуть ли не до головы. Рад всем до смерти. На улицу выходим, гавкнет, поздоровается и потом обнюхивает, — рассказывает про характер питомца Валентина Васильевна. — Он всё теперь понимает. Никуда ни к кому не идёт, к чужим. А зоозащитники — нет, не контролируют. А что контролировать? Тут контролеров знаете, сколько? Иду, мне говорят: «Здравствуйте, а мы за вашего Жорку переживали», болели, писали. Одна женщина говорит: «Если вам нужно с ним погулять, позвоните, я тут каждый день хожу».

Жорик занял место кота, который раньше жил у Валентины Васильевны Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Гуляет Жорик три раза в день. Первый поход на улицу у них рано — в 6:45, перед тем, как хозяйка пойдёт на работу. Валентина Васильевна работает техничкой в школе, кроме того, подрабатывает, встречая из школы девочку Милану. Кстати, Милана подарила Жорику мягкого белого зайца, который стал любимой игрушкой Жорика. Если кто-то подходит к зайцу, то Жорик начинает рычать.

Жорик повзрослел и иногда стал немного рычать на чужих Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Второй раз они выходят в обед, и третий раз вечером.

— Он никуда шибко не рвется, только когда увидит друга — во втором подъезде собачка живет, щенок. Вот они такие друзья, так хорошо играют, в снегу кувыркаются, что творят — мы ухохатываемся, — рассказывает хозяйка. — Жора: «Гав», тот со второго этажа тоже: «Гав». Видят, что Жорка того позвал, выходят на улицу.

Любимая игрушка пса — мягкий заяц Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас Жорик готовится к очередным прививкам. Собаке дают витамины и сухоряшки (так Валентина Васильевна называет сухой корм, которым советовали кормить зоозащитники). Но хозяйка собаки честно признаётся, что Жорик выпрашивает у неё обычную еду, и она ему не отказывает.

— Крекеры любит — страшное дело. И огурцы, помидоры, — перечисляет она. — Салат делаю, он со мной ест. Даже капусту с удовольствием.

Жорик выходит на улицу трижды в день Фото: Ольга Бурлакова / НГС