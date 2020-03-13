«Я не собираюсь снабжать»: мужчина требует от бывшей возлюбленной вернуть подарки на 400 тысяч рублей

Сковородки электрогриль для готовки романтического ужина этой паре больше не понадобятся Фото: Анна Рыбакова

Когда вы влюблены — ничего не жалко отдать, лишь бы объект обожания был доволен. Но если чувства проходят, а период ухаживаний ощутимо ударил по бюджету — можно попросить вернуть потраченные средства назад. Особенно часто в такую ситуацию попадают мужчины — ведь больше в конфетно-свиданный период тратят обычно они. Женщины в ответ кидают обидное «не мужик» и «скряга», но возвращать потраченное не торопятся. У мужчин в этом случае тоже своя правда — они думали, что это навсегда, а любимая отвернулась в самый неожиданный момент. Пару дней назад интернет взбудоражил любопытный список — мужчина предъявил счет своей бывшей возлюбленной и попросил её вернуть всё, что тратил на неё, её родственников и давал «в долг». Мы выяснили, как часто бывшие хотят забрать свои широкие жесты назад, и что из этого выйдет, если дело дойдет до суда.



«Говорила «люблю» и резко возненавидела» Автор необычного письма обращается к своей бывшей девушке, которая его бросила. Он надеется, что у неё все хорошо. За четыре месяца их отношений, которые закончились в середине февраля, мужчина потратил на подругу и её семью больше 400 тысяч рублей. Теперь он надеется вернуть хотя бы часть суммы.

Личное письмо стало достоянием пользователей социальных сетей Фото: Vk.com

— Чтобы мы друг о друге больше не вспоминали и о прошлом нам ничего не напоминало, будет правильно вернуть друг другу всё, что дарили и что бралось в долг, — считает он.

Мужчина благородно прощает бывшей повседневные, общие и мелкие траты, например, шиномонтаж, оплату её налогов и коммунальные расходы. Реакция его возлюбленной на это письмо пока неизвестна. Так можно, что ли? По мнению адвоката Новосибирской городской коллегии адвокатов Татьяны Щербаковой, у автора письма есть шансы отсудить вещи, если он сможет доказать факт их оплаты, а его бывшая не сможет доказать, что имущество из списка — это именно подарки. — В законодательстве РФ о семье и браке отсутствует понятие «фактический брак». В соответствии с п. 2 ст. 1 СК РФ, признается брак, заключенный только в органах загса. При гражданском браке имущество принадлежит тому, кто его приобретал. Доказательством собственности могут быть документы, подтверждающие оплату. То, что имущество приобреталось на общие средства лиц, состоявших в фактических брачных отношениях, надо доказывать, — объясняет Татьяна Щербакова.

Адвокат уточняет, что на имущество, приобретенное в период фактических брачных отношений, не распространяется режим общей совместной собственности (оно не делится пополам). Зато на него распространяется режим общей долевой собственности, но надо еще доказать, что оно приобретено на общие деньги. Доли определяются судом (если стороны не договорились по доброй воле). При определении долей суд исходит из доказательств затрат каждого из гражданских супругов при приобретении спорного имущества. Как покупать, чтобы был шанс вернуть потраченное? Татьяна Щербакова советует оформлять ценные приобретения письменным соглашением с указанием долей в праве на имущество каждого из гражданских супругов и сохранением платежных документов. — Если девушка сможет доказать, что эти вещи автор письма покупал ей в подарок (например, он сказал об этом при свидетелях), то автору останется пытаться вернуть имущество через отмену договора дарения. Это очень сложный и маловероятный процесс. Если же автор сможет доказать, что он покупал эти вещи для себя и не планировал их отдавать, то шансы на возврат имущества увеличиваются в разы, — объясняет адвокат.

Отмена договора дарения возможна в исключительных случаях, например, при покушении на жизнь дарителя одариваемым или если даритель переживет одариваемого.

Когда прошла любовь, стоит ли вернуть подарки и долги?

«Пусть твой новый хахаль заплатит»

О подобной ситуации, но с другой стороны, нам рассказала Инна (32 года). Несколько месяцев назад она рассталась с мужчиной, с которым провела вместе три года. Девушка узнала, что её парень периодически ходил налево, попереживала и приняла судьбоносное решение. — Выгнала его, мы жили у меня. Он просился назад, говорил, что любит и не понимает, в чем его обвиняют. Оббивал пороги, даже заявился на работу к моей сестре. А потом узнал, что за мной ухаживает другой мужчина, и взбесился, — вспоминает Инна.

Оскорбленный бывший прислал ей выписку с карты — вплоть до счетов за кафе и продукты Фото: Коллаж vk.com/ Анна Рыбакова/Сеть городских порталов

— Требование вернуть деньги он аргументировал так: «У тебя теперь новый хахаль, пусть он и заплатит». До этого я переживала, сомневалась, правильно ли сделала, что не простила измену, жалела его, но после этого списка сомнения исчезли. Я ему благодарна, что он так себя показал. А то бы страдала еще пару лет по нему, — вспоминает она.



Так как пара делила расходы пополам, то Инна посоветовалась с родителями и решила удовлетворить только часть списка бывшего, где он действительно тратил на нее больше, чем она на него. — Пришлось всё посчитать, хотя было унизительно. В итоге речь шла о сумме 20 тысяч — их он потратил на нас в отпуске. Я сказала ему кидать номер карты, чтобы перевести. Он начал говорить, что если ты ко мне вернешься, можешь не платить, а потом пропал, так и не назвав номер, — рассказывает девушка. Инна так и не перевела деньги, а бывший больше не заикался об этом. Хотя несколько раз предлагал начать всё сначала.