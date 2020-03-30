— Мой папа находится по ту сторону баррикад — когда ты вешаешь на всех людей, преступивших закон, ярлык «преступник». Мне будет сложно сейчас, когда его [Евгения] нет рядом, когда он [отец] не может с ним пообщаться, увидеть его и узнать, объяснить эту ситуацию. Друзья знают, я это не скрываю и не стыжусь. Родителям я не рассказываю, потому что берегу здоровье. Я уверена, что будет другое отношение, когда он будет свободен, — рассказывает Мария.



Друзья первое время крутили пальцем у виска и считали, что она портит себе жизнь:

— Я не понимала, чем я порчу себе жизнь. Если я хочу быть с этим человеком, то это мой выбор. Но вокруг был только негатив. В СИЗО встречаешь очень много людей, которые любят давать советы. Когда я, уже будучи женой, пришла за документами в следственный изолятор, то сотрудница сказала: «Вы понимаете, что у ваших детей будут проблемы, они в институт поступить не смогут, вам безразлично?», — вспоминает девушка.

Кроме длительных свиданий раз в 3 месяца, у заключенных есть возможность общаться с близкими по телефону и через письма через специальные сервисы. Это «Зонателеком» и ФСИН-письмо.

«Зонателеком» — это телекоммуникационная сеть для оказания услуг связи в местах лишения свободы. В колонии есть стационарный телефон, по которому заключенные могут звонить утром и до 22 часов. Максимальная длительность разговора — 15 минут, но можно позвонить несколько раз. Звонки платные, счёт пополняют близкие заключенного:

— Желающих много, бывает очередь. А иногда можем и полчаса разговаривать, в месяц на это 3–4 тысячи уходит, потому что минута стоит 2 рубля. Каждый день разговариваем. Когда его арестовали, мне вернули его телефон, карточки. Он настоятельно просит делать всё это с его карточек, — рассказывает Маша.

Кроме звонков, можно писать электронные письма через ФСИН-письмо. Для этого нужно зайти на портал, набрать текст (максимум 2000 символов) и отправить. Количество писем не ограничено, но за них тоже нужно платить. Там же можно отправить фотографии — в колонии их распечатывают и отдают адресату. Все письма проходят цензуру — их читают и проверяют на наличие запрещенной информации. Вместе с письмом заключенному дают бланк ответа, его сканируют и также отправляют по почте.

— Мой муж сидит справедливо. Я считаю, что это была ошибка, но каждый имеет право на ошибку и второй шанс. Думаю, очень многие молодые люди хотят быстро заработать деньги и не задумываются, какие последствия могут быть. Но на самом деле, очень много людей, которые сидят там, несправедливо обвинены. Фальсификации, люди, которые хотят отомстить. Оклеветать человека очень просто. Когда я была по другую сторону баррикад, то считала, что если человек в тюрьме, то он преступник. Ситуации разные. Кто-то сделал ошибку, как мой муж, — говорит Мария.