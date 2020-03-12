Я подозреваю у себя коронавирус. Где сдать анализы и сколько это стоит? Инструкция для мнительных

1
Я вернулся из отпуска и думаю, что мог подхватить вирус. Что делать?
Если вы прилетели из Китая, Италии, Кореи, Ирана, Германии, Франции и других стран, где неблагоприятная обстановка из-за коронавируса, нужно сообщить об этом по телефону горячей линии 112. Она помогает собрать данные о жителях Новосибирской области, которые вернулись из вышеуказанных стран. Кроме того, на ней круглосуточно могут рассказать о профилактике этой инфекции.
2
У меня нет никаких симптомов. Но внезапно позвонили из поликлиники. Почему?
Специалисты Роспотребнадзора опрашивают людей, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Данные передают по месту жительства для наблюдения.
3
Если симптомов нет, всё равно нужно будет находиться на карантине?
Если никаких признаков вируса нет, то здоровые люди всё равно 14 дней находятся на карантине у себя дома под наблюдением участкового терапевта — измеряют температуру и следуют рекомендациям врача. Таким людям оформляют больничный на две недели. Они не должны выходить из дома и общаться с посторонними.
4
А анализ на коронавирус будут брать?
Терапевт за вами наблюдает с момента прилёта, а на десятый день делается анализ на наличие коронавируса. Обследование бесплатное, для него используют тест-системы, которые разработал новосибирский «Вектор».
5
Какие симптомы у коронавируса? Вдруг, они у меня есть
Основные симптомы — это повышение температуры, озноб, повышенная утомляемость, чихание, кашель, бледность, боль в горле, в мышцах, ощущение тяжести в грудной клетке. Но эти проявления могут быть симптомами и многих других заболеваний.
Сам вирус предаётся воздушно-капельным путём при кашле и чихании и контактным путём, например, через рукопожатия.
6
Что делать, если во время карантина появились симптомы
Если во время инкубационного периода появились признаки простуды, то нужно вызвать скорую помощь. Бригада врачей доставит взрослых в инфекционную больницу № 1, а детей — в детскую больницу № 3 Новосибирска.
7
Когда можно выходить на работу
Если в течение двух недель насморк, кашель, одышка или другие симптомы ОРВИ не появились, а тест отрицательный, то карантин прекращается.
8
Сколько новосибирцев сейчас на карантине
В Новосибирской области под наблюдением находятся 282 человека, 447 человек уже сняты с учёта.
9
Температура поднялась после 14 дней. Что делать?
Врачи, во-первых, советуют не паниковать.
— С момента начала эпидемии коронавируса в Китае, в Новосибирске обследовали 44 человека, вернувшихся из «опасных» стран и заболевших ОРВИ меньше, чем через 14 дней после этого. Ни у одного коронавирусная инфекция не подтверждена, — заявляет региональный минздрав.
Вам нужно сходить на приём к терапевту. Скорее всего, это стандартное ОРВИ.
10
Можно ли самостоятельно сдать текст на коронавирус
К сожалению, этого сделать нельзя, потому что его назначают только тем, кто вернулся из стран, где распространён коронавирус, и у кого есть клинические проявления ОРВИ. То есть только по показаниям. Платных анализов на коронавирус никто не делает.
11
Кому, кроме туристов, назначают тест на коронавирус
Пациентам с пневмонией и тяжёлыми формами ОРВИ, даже если они никуда не выезжали из страны.
12
Сколько человек в новосибирских больницах с подозрением на вирус
Как поясняют в минздраве, серьёзных подозрений на коронавирусную инфекцию в Новосибирске до сих пор не было. У всех пациентов отмечалась ОРВИ в лёгкой или средней форме. Врачи применяют к ним такую формулировку: «Пациенты с клиническими признаками ОРВИ, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции».
Таких пациентов на 11 марта — 7 человек. Двое детей и пятеро взрослых. У четверых тесты уже готовы — они отрицательные. Ещё трое ждут результатов.
Пока в Новосибирской области нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией.
13
Почему не досматривают внутренние рейсы в аэропорту
— Если человек прилетел из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург, Иркутск или любой другой город, его должны проверить там, в аэропорту прилёта, а сведения передать по месту жительства, — объясняют в региональном Минздраве. — Если этого по какой-то причине не произошло, то нужно проявить сознательность и сообщить о себе, вернувшись в Новосибирск. На горячую линию по номеру 112 или в свою поликлинику.
При этом у пассажиров всех рейсов из-за границы в России проверяют температуру дистанционно с помощью тепловизора.
— В Новосибирск напрямую такие рейсы летали только из Китая и Кореи. С Китаем прямое авиасообщение приостановили ещё 5 февраля. 10 марта в 15:25 в Толмачёво прибыл последний рейс из Сеула, который доставил россиян, пожелавших вернуться на родину. Прямых рейсов в Новосибирск из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу сейчас нет. Тех, кто прилетает из таких стран транзитом, на границе, во время паспортного контроля, отслеживают пограничники. Они обязательно проходят медосмотр, сведения об этих пассажирах также собирает Роспотребнадзор, — говорится в сообщении минздрава.