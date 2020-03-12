Я подозреваю у себя коронавирус. Где сдать анализы и сколько это стоит? Инструкция для мнительных

В 107 странах мира вне Китая зарегистрировано 37 966 случаев, по данным Роспотребнадзора

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия».



По данным на 11 марта, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, в мире зафиксировано более 118 тысяч подтверждённых случаев коронавируса:

— За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Буркина-Фасо (два завозных случая из Франции), Турции (один из Европы), ДР Конго (один завоз из Бельгии), Кипре (три из Италии и Великобритании), Брунее (один из Малайзии), Боливии (два из Италии), Ямайке (один из Великобритании).

В России выявлены 20 случаев коронавирусной инфекции — два у граждан КНР, 17 у россиян, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. При этом некоторые из них самостоятельно заподозрили у себя коронавирус.

Как проверить себя на коронавирус? Можно ли где-то сдать анализ? И какие симптомы должны вас обеспокоить? Давайте попробуем разобраться.