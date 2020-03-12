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Авто Тест-драйв

Неравный брак: тестируем последнюю в истории Chevrolet Niva

Отныне модель продают через автосалоны Lada и называют просто Niva

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Chevrolet Niva и Lada 4 x 4 — последнюю нельзя было называть «Нивой», потому что права на бренд принадлежали GM. Но теперь всё изменилось

Chevrolet Niva и Lada 4 x 4 — последнюю нельзя было называть «Нивой», потому что права на бренд принадлежали GM. Но теперь всё изменилось

В конце прошлого года случилась очень хорошая история — АВТОВАЗ наконец выкупил долю в совместном предприятии с General Motors, и Niva вернулась в родовое гнездо. Она уже выставлена в шоурумах Lada, а скоро сменит и название. Эта Chevrolet Niva подытоживает 18 лет неровного и неравного брака АВТОВАЗа с General Motors.

Niva выпускается с 2002 года и за это время почти не менялась. Были мелкие улучшения и рестайлинги в 2009 и 2019 годах, но в остальном это по-прежнему близкая родственница Lada 4 x 4

Niva выпускается с 2002 года и за это время почти не менялась. Были мелкие улучшения и рестайлинги в 2009 и 2019 годах, но в остальном это по-прежнему близкая родственница Lada 4 x 4

Смена бренда вызывает чувство облегчения, словно Niva снимает чужую маску. Ведь от Chevrolet в ней не было ровным счётом ничего. Ну, может быть, дизайн передка в стиле полукорейских «Шеви» нулевых, который уже не смотрится ни на йоту заграничным. А как она ощущается на фоне современных конкурентов, особенно кроссоверов?

Многое можно простить ей за беспрецедентную по меркам класса проходимость. Но в остальном больше вопросов

Многое можно простить ей за беспрецедентную по меркам класса проходимость. Но в остальном больше вопросов

Ощущается она странно. Задняя передача, например, включается через раз, механизм явно нуждается в регулировке. Порой начнёшь разворачиваться на узкой дороге, да так и застрянешь поперёк. У неё старомодный салон с нечёткими, болтающимися кнопками и эргономика на троечку: присидеться можно, но так чтобы прям растечься — нет: поза всё равно слегка кавалерийская. Зато высота сиденья и поясничный подпор регулируются.

Интерьер мало изменился за 18 лет, хотя, например, руль теперь трёхспицевый, а комплектация богаче

Интерьер мало изменился за 18 лет, хотя, например, руль теперь трёхспицевый, а комплектация богаче

Управление раздаткой — с помощью рычага. Многие считают такую схему наиболее надёжной

Управление раздаткой — с помощью рычага. Многие считают такую схему наиболее надёжной

Кнопки включения фар со слепой индикацией гуляют в сёдлах и нажимаются как будто через раз

Кнопки включения фар со слепой индикацией гуляют в сёдлах и нажимаются как будто через раз

Не писк моды, но вполне функционально. Есть неплохая камера заднего вида

Не писк моды, но вполне функционально. Есть неплохая камера заднего вида

Управление мультимедиа вынесено в нижнюю часть и по дизайну выбивается из стилистики остального интерьера

Управление мультимедиа вынесено в нижнюю часть и по дизайну выбивается из стилистики остального интерьера

Давно мне не встречался механический ползунок для включения рециркуляции

Давно мне не встречался механический ползунок для включения рециркуляции

Панель приборов тоже из тех времён

Панель приборов тоже из тех времён

Неспешная эволюция добавила ей опций: АБС и подушка безопасности теперь в базе, за доплату есть кондиционер и даже мультимедийная система с камерой заднего вида. Экран врезали в верх центральной консоли. Вышло грубовато, но само место удобное, на линии взгляда.

На второй ряд сажусь сам за собой впритык, но я бы не ставил это в вину автомобилю длиной четыре метра

На второй ряд сажусь сам за собой впритык, но я бы не ставил это в вину автомобилю длиной четыре метра

У багажника объёмом 320 литров не слишком опрятная отделка

У багажника объёмом 320 литров не слишком опрятная отделка

Запаска «на спине» и распашная дверь: такое встретишь разве что у «<a href="https://74.ru/text/auto/66420154/" target="_blank" class="_">УАЗ-Патриот</a>»&nbsp;да&nbsp;<a href="https://74.ru/text/auto/66482428/" target="_blank" class="_">Suzuki Jimny</a>

Запаска «на спине» и распашная дверь: такое встретишь разве что у «УАЗ-Патриот» да Suzuki Jimny

А что ещё удивительно — будучи очень компактным внедорожником (машина короче «Йети», «Креты» и «Дастера»), на ходу она не ощущается лёгкой и живой. Трогается с места задумчиво и тягуче, на что отчасти работает «вязкая» настройка педалей, отчасти — её большая масса (с пассажирами — под полторы тонны).

Из-за продольной компоновки мотора для Niva оказалось не так-то просто подобрать альтернативный агрегат. Нынешний мотор восходит корнями к жигулёвскому прошлому АВТОВАЗа

Из-за продольной компоновки мотора для Niva оказалось не так-то просто подобрать альтернативный агрегат. Нынешний мотор восходит корнями к жигулёвскому прошлому АВТОВАЗа

Тестовая Niva имела шноркель (воздуховод для езды через броды)

Тестовая Niva имела шноркель (воздуховод для езды через броды)

Колена шноркеля аккуратно скомпонованы в моторном отсеке

Колена шноркеля аккуратно скомпонованы в моторном отсеке

Но главная беда — это, конечно, мотор объемом 1,7 литра (80 л. с.), который на малых оборотах тянет с ленцой, на высоких шумит, а на больших скоростях смещает стрелку спидометра не быстрее минутной стрелки часов.

Впрочем, на ней и не стремишься быть первым в потоке. Она требует чуть больше умений и терпеливости водителя, но приспособиться можно.

Нечувствительность к качеству дорог — один из её плюсов<br>

Нечувствительность к качеству дорог — один из её плюсов

Но зато какой кайф ехать на ней по убитой дороге, где легковушки еле тащатся, а Niva летит галопом, сжёвывая и счавкивая всё, что народилось здесь после аномально тёплой зимы с её бесконечными оттепелями. От этого в самом деле чувствуешь себя в седле и, если не можешь объехать очередной кратер, просто проскакиваешь его ходом. После этого большинство кроссоверов кажутся барскими детишками, непонятно для какой жизни рождёнными. Niva и российские дороги — это прямо инь и янь.

Чтобы понять Niva, нужно съездить вот в такие места. Здесь их, кстати, много

Чтобы понять Niva, нужно съездить вот в такие места. Здесь их, кстати, много

Она сравнительно комфортна: подвеска хорошо держит удары и позволяет не столь тщательно следить за дорогой. И живи я там, где нужно проезжать по гравийкам, скажем, по 30 километров ежедневно, простил бы ей даже дефицит мощности.

После прошлогоднего рестайлинга машине улучшили шумоизоляцию, и теперь на средних скоростях колоратуру создаёт разве что подвывание раздаточной коробки. До 80 км/час шум в салоне довольно скромный, но вот дальше шестерёночное соло заглушают шум ветра и двигатель. Niva по современным меркам тихоходна во всех смыслах.

Позиции Niva в 2012 году серьёзно подточил Renault Duster: да, он всего лишь кроссовер, но многим и не нужна избыточная проходимость

Позиции Niva в 2012 году серьёзно подточил Renault Duster: да, он всего лишь кроссовер, но многим и не нужна избыточная проходимость

Что до управляемости, то, когда привыкнешь к некой жигулёвской грубости, она оставляет неплохое впечатление. Руль чуть аморфен около нуля — прямо как у моей первой «шестёрки», в колеях чувствуется вёрткость, но в целом её неплохо чувствуешь. Полноприводный характер ощущается при резких манёврах: если не бросать газ, машина «затаскивает» себя в поворот. Конечно, если вовремя выбрать нужную передачу, не полагаясь на тяговитость мотора: это не её конёк.

Автомобиль для рыбака

Автомобиль для рыбака

И, конечно, она раскрывается, когда заедешь в снег или грязь. Я, например, при развороте решил взять пошире и не заметил под снегом край насыпи: нос утонул, заднее колесо почти повисло. Вышел, посмотрел, сел обратно, дал побольше газа и под лёгкий запах сцепления выскочил на дорогу.

Защиту картера придумали на Хеллоуин

Защиту картера придумали на Хеллоуин

Ходовая часть во многом повторяет обычную Niva: задняя подвеска — неразрезной мост

Ходовая часть во многом повторяет обычную Niva: задняя подвеска — неразрезной мост

На пару с обычной Lada 4 × 4 Niva протащила контрабандой продольное расположение двигателя, постоянный полный привод, блокировку центрального дифференциала и понижающую передачу. И это очень круто: кроме Suzuki Jimny, такую схему сегодня не предлагает никто.

Концепт Chevrolet Niva II классно выглядел и сохранил концепцию внедорожника, но до серии так и не дошёл

Концепт Chevrolet Niva II классно выглядел и сохранил концепцию внедорожника, но до серии так и не дошёл

И мне в самом деле жаль, что не дошёл до производства концепт 2014 года, который мог бы сохранить плюсы классической «Нивы», умножив их на прелести современных кроссоверов с точки зрения эргономики, управляемости и, может быть, динамики (правда, двигатель был проблемным звеном и в новом проекте).

Прототип Lada 4 x 4 намекает на будущее Niva

Прототип Lada 4 x 4 намекает на будущее Niva

Но ту Niva II задвинули на полку, GM вышел из проекта, а у АВТОВАЗа на подходе своя модель, показанная полтора года назад в виде довольно броского концепта. Её построят на платформе Renault Duster с поперечным расположением мотора, но, может быть, усугубят внедорожные качества за счёт постоянного полного привода и большего просвета.

В последнее время всё больше покупателей предпочитают кроссоверы

В последнее время всё больше покупателей предпочитают кроссоверы

Что касается «Шнивы», то её дни как будто сочтены. Цена от 700 тысяч рублей задаёт уже совсем другую планку ожидания, и хотя проходимость по-прежнему остаётся её весомым козырем, конкуренты предлагают более сбалансированный набор качеств. Мне, например, больше по душе Lada 4 × 4 или уж Renault Duster — каждый из них в чём-то уступает ей, но в каком-то смысле честнее. А в генетику Chevrolet Niva некое лукавство было заложено уже с рождения — чужеродный шильдик она так и не оправдала.

Скорее всего, новая «Нива» получит поперечный мотор и утратит часть проходимости

Скорее всего, новая «Нива» получит поперечный мотор и утратит часть проходимости

Впрочем, когда мотаешься на ней по сельской глуши, тёплые чувства всё же возникают. Не машина, а этакий верный пёс, позволяющий думать о делах, а не гадать, проедешь ты или нет. Вот бы ещё задняя передача включалась с первого раза.

Как вы относитесь к Chevrolet Niva?

    Подержанную Chevrolet Niva в неплохом состоянии реально купить за 400–500 тысяч.

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    авторыноктест-драйвLadaChevrolet
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    КОММЕНТАРИИ (1)

    12 мар 2020 в 09:37

    Это какими днарями нужно быть, чтобы продать всемирно известный бренд (Нива, Niva)?