Как сфотографировать квартиру, чтобы ее быстрее купили: 5 лайфхаков

Возможно, вы даже передумаете продавать квартиру, когда сделаете все по правилам, но не поддавайтесь! Фото: Максим Воробьев / E1.RU, Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Ваши соседи продали квартиру с первого раза, а вы уже полгода ищете покупателя и никак не можете расстаться с недвижимостью? Попробуйте сфотографировать свое жилье так, чтобы оно точно заинтересовало потенциального покупателя. Как это сделать, рассказали наши эксперты.

Кстати, это универсальные правила, и выручат вас не только при продаже квартиры, но и если вы хотите сдать жилье в аренду.

Фотографируйте даже пустые стены

Начнем с того, что фотография — это 50% успеха продажи квартиры, а объявления без иллюстраций, по словам риелторов, рассматривает один человек из ста. Ваши квадраты могут быть какими угодно красивыми, но без фото на них просто не обратят внимания. Так что снимайте даже пустую коробку с голыми бетонными стенами и проводами на полу. Человек элементарно должен видеть, что он покупает.



— Если рассматривать вариант квартиры «с нуля», надо показывать, в каком действительно состоянии находится объект. Черновая это отделка или чистовая. Фотографируйте то, что есть. Чтобы человек сразу мог понимать: готов он рассматривать этот объект или нет, — советует специалист по недвижимости Леонид Григорьев. — Приложите рендеры (варианты) интерьеров, которые можно воплотить в этой планировке. Дополните их существующим видом, это оправданно. Потенциальный покупатель поймет, в каком состоянии сейчас квартира и что с ней можно сделать.

Нужно больше света

— Лучше всего снимать квартиру днем, с естественным светом. Но даже в этом случае не стоит забывать о дополнительных источниках света. Но часто в наших квартирах он один — люстра на потолке. И это плохо. Комната в таком освещении выглядит ужасно, — говорит фотограф Лёля Собенина. — Можно принести дополнительный свет, не обязательно профессиональный, как это делают фотографы. Пригодятся настольные лампы и переноски — главное, эффектно подсветить.



На этой фотографии неправильно все. Кроме, пожалуй, света Фото: Максим Воробьев / E1.RU

Вот так значительно лучше Фото: Максим Воробьев / E1.RU

Помните, что при продаже квартиры экономить на освещении не стоит. Если вы спокойно жили всю жизнь при одной тусклой лампочке в люстре, это еще далеко не норма. Потратьтесь, купите дополнительные, чтобы квартира сияла. Чем больше света, тем лучше. И отдайте предпочтение теплым оттенкам.

— Иногда ставят энергосберегающие лампы с холодным светом, но он напоминает офисное помещение, — делится опытом Леонид Григорьев. — В жилых пространствах должен быть теплый солнечный свет. Фотографии делают при максимальном количестве включенных светильников. Даже если делаете фото днем. Включайте все бра, скрытую подсветку — включайте все, что можно, потому что так интерьер выглядит симпатичнее.

Другой полезный лайфхак: не фотографировать напротив окна. В противном случае получите пересвет и помещение будет казаться более темным, чем на самом деле. К тому же в смартфонах есть функции, благодаря которым одной кнопкой можно высветлить все темные углы. Пользуйтесь этим. Но не переусердствуйте с фильтрами.



Уберите визуальный мусор

Продажа квартиры — отличный повод наконец-то провести генеральную уборку. Вы быстро поймете, сколько хлама скопилось в ваших комнатах, когда начнете освобождать углы от лишних вещей. При этом убрать нужно не только крупные и бросающиеся в глаза объекты, но даже детали. Можете оставить вазу на столе, но ручки, часы, книги, посуда, цветочные горшки создают хаос и отвлекают покупателя от основной мысли. Разглядывая ваши интерьеры и мелочи, он может вообще забыть, зачем зашел на страницу с объявлением.



Откройте окно и сделайте так, чтобы покупатель не начал сравнивать ваши магниты со своими Фото: Максим Воробьев / E1.RU

В идеале в кадре должно остаться только самое необходимое Фото: Максим Воробьев / E1.RU

— Представьте, вы заезжаете в гостиничный номер. Там нет ничего лишнего. Это идеальный формат для фотографирования. В такую сразу хочется заехать. Кровати заправлены, уборка сделана, желательно влажная, с вытиранием пыли и прочего. Мы не так давно фотографировали квартиру у клиентов. Они пол помыли прямо перед моим приходом, он еще не успел высохнуть, и паркет так блестел, как будто его только что налакировали — как в тронном зале, смотрелось очень эффектно, — рассказывает Леонид Григорьев.



Это правило действует на все пространства вашей квартиры. Поэтому закройте крышку унитаза в туалете, спрячьте тряпки и швабры, безжалостно снимайте с холодильника все памятные магниты — покупателю они все равно ничего не скажут.

— Спрячьте вообще все с рабочих поверхностей, все эти лопаточки и поварешки на рейлинге, и вы удивитесь, как у вас свежо и просторно, — советует Лёля Собенина. — Чтобы жилая комната смотрелась больше, уберите лишнюю мебель, стулья-пуфики, тумбочки и прочее. Оставьте только минимальный функционал для демонстрации размеров комнат: кровать в спальне, диван в гостиной и т.д.

Еще один момент, который никто не учитывает, а надо бы: если семья религиозная и в квартире есть атрибуты религиозного культа (те же иконы), то лучше убрать их на время съемки. Потому что покупатели могут быть разных вероисповеданий, и обстановка, которая вам кажется идеальной, их может элементарно оттолкнуть из-за каких-нибудь стереотипов.

— Я бывал в довольно интересных квартирах. Флаг с пентаграммой на стене и готические продавцы в черных одеждах — обычное дело. Я современный человек, могу понять, но у многих клиентов, когда они видят такое, появляются противоречивые чувства, вплоть до отвращения, — делится опытом Леонид Григорьев. — Поэтому максимально избавляйтесь от этого. Лучше, чтобы даже на показах этого не было видно. Все должно быть чисто, скромно, уютно, светло.

Выбирайте правильный ракурс

Понятно, что если вы будете фотографировать комнату, стоя в ее центре, тем самым вы значительно уменьшите пространство. Но есть в квартирах такие точки, с которых получатся лучшие снимки.

— Помещение получается более просторным, если делать фотографии из угла. Чтобы был максимальный обзор. При этом делать снимок надо таким образом, чтобы край стены, вдоль которой ты стоишь, был слегка заметен, а противоположный ракурс максимально раскрывал пространство, — рекомендует Леонид Григорьев. — Интересные фотографии получаются, если в угол поставить стул, встать на него и снять помещение сверху. Так пространство визуально становится более просторным.



Даже туалет может выглядеть просторным кабинетом, если его правильно снять Фото: Максим Воробьев / E1.RU

Комнаты лучше фотографировать с разных ракурсов, чтобы максимально показать помещение. Не помешает делать дополнительно фотографии выхода из комнаты в коридор, чтобы у потенциального покупателя была возможность понять, какие помещения и как соприкасаются. Обязательно приложите планировку с указанием площадей и длин стен. Это поможет человеку заранее понять и прикинуть, куда он может поставить свою мебель. А когда он начнет предварительно расставлять кровати и диваны в пока еще вашей квартире — это уже верная дорога к сделке.

