«Я создан для работы»: чем знаменит бесследно пропавший в Новосибирске 88-летний учёный

Геннадий Кулаков пропал 3 марта Фото: предоставлено Михаилом Куракиным

Родственники, полиция, волонтёры и жители города уже неделю ищут известного новосибирского учёного — 88-летнего сотрудника Института горного дела Геннадия Кулакова. Третьего марта он вышел с работы и не доехал до дома. Добровольцы обошли все закоулки и подъезды в Академгородке, где его последний раз видели, но всё безрезультатно. Очевидцы, видевшие Кулакова в городе, перестали звонить на горячую линию, и поэтому активные поиски пока прекращены, но родные надеются, что учёный найдётся живым. Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Алёны Истоминой.

Как пропал ученый Третьего марта около 17:00 Геннадий Кулаков вышел из здания на Красном проспекте, где работал, несмотря на свой преклонный возраст. Свидетели видели, как он ехал в автобусе — с этого момента след Геннадия Ивановича теряется. — Когда он не пришёл домой, то мы подключили всех, — вспоминает Михаил Куракин, внук пропавшего учёного. — Полиция, волонтёры... Сами участвовали в поисковых операциях. Искали, ездили, расклеивали листовки. И пока никаких результатов. Но надеяться мы не перестаём. Мы ждём дедушку домой. По словам пресс-секретаря поискового отряда «Лиза Алерт» Елизаветы Лиманской, звонки от очевидцев поступают всё реже, а если и звонят, то след оказывается ложным. Поэтому активные поиски учёного временно прекратились. — Чтобы брать ответственность и вести людей на большой поиск, нужно понимать, где искать, — объясняет Елизавета Лиманская. — После того большого поиска, где мы всё перекопали, сейчас у нас нет наводок. Отдельные группы (экипажи) работают, ездят — где камеры посмотреть, где свидетельство проверить...

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что подключились к поискам пропавшего сразу же после появления информации об его исчезновении. — Сейчас проводится проверка по факту исчезновения мужчины, — комментируют в ведомстве.

Никакое уголовное дело пока не было возбуждено.

Чем известен Кулаков Геннадий Иванович родился в маленьком городке Борзя Забайкальского края в многодетной семье. У него были три младших сестры и брат. — Детство было тяжёлым, — вспоминает рассказы мужа Татьяна Кулакова. — С голоду помирали, и так тяжёлые времена были. Чтобы выжить, они с отцом разводили кроликов. Тем не менее мать сумела как-то дать всем детям образование. Брат у него военный, две сестры работали учительницами в школе — математики и русского. По словам жены пропавшего, когда Геннадий Кулаков поступил в Томский горный институт, его мать достала из заначки небольшие деньги — хватило и на одежду, и на студенческую жизнь. Будущий учёный тогда удивился бережливости родителей и их умению откладывать деньги в непростое время.

— Отношение к деньгам у него, в принципе, такое — как пришло, так и ушло. У него академики деньги постоянно занимали, — продолжает Татьяна Николаевна. — Они до сих пор вспоминают, как им не хватало своей зарплаты, и он занимал им. Такой человек. Никому не откажет ни в помощи, ни в деньгах, если надо. Все его любили. Со второго курса Геннадий Кулаков начал учиться по Сталинской стипендии, институт закончил с отличием. Его отправили в Киселёвск — «начинать шахту с нуля». Там он получил квартиру и забрал к себе родителей. По карьерной лестнице Геннадий Иванович продвигался быстро — через шесть лет он уже был заместителем главного инженера. — Потом решил, что если он тут останется, то научной работой не в состоянии будет заниматься, затянет текучка. Поступил в аспирантуру Новосибирска, горный институт. Закончил аспирантуру, защитил диссертацию, кандидатскую, потом докторскую, — перечисляет жена пропавшего. С Геннадием Ивановичем Татьяна познакомилась на философских курсах. Тогда у неё уже был ребёнок от первого брака, а через несколько лет у них родилась уже общая дочь.

— Ему понравилось, как я анализирую произведения Маркса, Ленина, — улыбается Татьяна Николаевна. — Говорит, что с этого момента он влюбился.

Геннадий Иванович влюбился в будущую жену благодаря работам Маркса и Ленина Фото: предоставлено Михаилом Куракиным

«Я создан для работы»

— Он с работы приезжал домой и опять работал, — рассказывает внук пропавшего Михаил Куракин. — У него дома целая библиотека. Работает, работает, заснёт часа в два ночи, прям за столом, бывало. Проснётся — и опять что-то пишет. До самой старости делом занимался. Говорил постоянно: «Я создан для работы». По словам Михаила, в свободное время чета Кулаковых всегда занимались садом и огородом — только для картошки у них было несколько отдельных участков земли. — Дед никогда не просит помощи, — продолжает Михаил Куракин. — Всегда: «Не надо, не надо, я сам». Никогда не позвонит лишний раз. Хотя я всегда им предлагаю помощь. Они и сейчас занимаются садом. Сад для стариков — это как отдушина. Я привезу им ящики с той же землёй, начинаю выгружать. Пустяки, 10 или 8 ящиков. И он берёт этот ящик и начинает сам таскать.

Геннадий Иванович Кулаков вместе с женой Татьяной и внуком Михаилом Фото: предоставлено Михаилом Куракиным

В Институте горного дела СО РАН Геннадий Кулаков сначала работал младшим научным сотрудником, с 2003 года — главным научным сотрудником лаборатории механики горных пород. На сайте СО РАН говорится, что работы Кулакова в области горного дела широко известны в России и за рубежом — он автор и соавтор около 370 печатных научных трудов.



— Он является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород, — говорится о Кулакове на сайте Института горного дела. По словам председателя профкома Института горного дела СО РАН Антона Мартьянова, последние несколько лет Геннадий Кулаков работал на полставки — из-за возраста. — Он работу свою делал, научные статьи писал, в договорах, конечно, не принимал участие, — объясняет Антон Мартьянов. — Работал он не ради денег, конечно. Дома не хотел сидеть, поэтому на работу всё ездил. Один из старейших сотрудников. Очень доброжелательный человек, своеобразный. Работу очень любил. Политикой никакой не занимался, ему работа была важна. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, то сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11 или в редакцию НГС по телефону 8 923 157–00–00.

