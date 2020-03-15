Невыездные: где в Новосибирске заесть горе, если из-за коронавируса сорвался отпуск — 6 кухонь мира

В Китае говорят, что держат ситуацию под контролем, но с китайской едой лучше пока знакомиться в Новосибирске Фото: Стас Соколов

Коронавирус шагает по планете. На границах то там, то здесь возникают санитарные кордоны, приостанавливается авиасообщение то с одной, то с другой страной, да и сами туристы начинают задумываться — а так ли уж им хочется увидеть новые страны и города. Обозреватель НГС Стас Соколов (который тоже никуда не поехал, правда, преимущественно по собственной глупости) составил список заведений, которые помогут хоть как-то компенсировать испорченный отпуск. Обойдется такое короткое путешествие не в пример дешевле. Тем, кто на отпуск пока не накопил, кстати, тоже может быть интересно.



Выехать из России сейчас затруднительно. Впрочем, не каждая страна так уж интересна для туризма, и далеко не для каждой страны в Новосибирске можно найти соответствующее заведение. Поэтому мы решили выбрать страны, где эпидемия проявилась сильнее всего, дополнив этот список несколькими популярными направлениями (но там ситуация тоже уже непростая). Южная Корея

После открытия прямых рейсов S7 Сеул довольно быстро превратился в популярное и даже модное направление. Безопасность, богатая история, высокие технологии и, конечно же, интересная необычная еда.

Главная фишка Chingu — «корейское барбекю» Фото: Стас Соколов

Замену технологиям и истории найти будет сложно. А вот с кухней можно попытаться. Выбор, правда, невелик — сколько ни открывались в Новосибирске корейские рестораны, а в живых остались только Chingu. Заведений под таким названием в городе два. Одно работает на фуд-корте в ТРЦ «Ройял Парк», другое — как небольшое, но довольно сильное кафе на Вокзальной.

Главное преимущество кафе (помимо какой-никакой атмосферы) — это встроенные в столы две жаровни, на которых можно самостоятельно готовить мясо, рыбу, овощи и вообще всё, что найдете в меню. Это такая очень восточная история. Подобные форматы коллективных блюд «сделай сам» популярны и в Китае, и в Японии. Тут вам и экшн, и тема для разговоров, и возможность проявить заботу о ближнем. А то придут, уткнутся в свои смартфоны — и никакого общения.

Внутри кафе Chingu на Вокзальной магистрали Фото: Стас Соколов

В Chingo обязательно нужно взять корейские супы. Это ни на что не похожий, густой, сложный вкус, идущий, кажется, из самой земли. Это не просто метафора, корейцы как никто другой любят ферментированные овощи, соусы, которые готовятся месяцами. Чтобы есть это постоянно — нужно самому быть корейцем, но в качестве необычного гастрономического опыта нужно попробовать обязательно

Китай

С Китаем сейчас всё крайне сложно. Настолько, что немало людей по всему миру не то что ездить туда, но и просто в привычный китайский ресторанчик сходить не решаются. Если вы настолько мнительны (но экзотики всё же хочется), то лучший вариант — это Dimsum Bao. Там никаких китайцев сроду не было. Ну разве что поесть заходили. Какой-то аутентичности ждать не приходится, но сделано атмосферно. Такой условный Гонконг — с димсамами, кисловато-острыми супами и паровыми булочками, из которых делают что-то вроде бургеров.

Зал ресторана Shifu Фото: Стас Соколов

Компромиссный вариант — ресторан Shifu. В интерьере нет всей этой псевдоаутентичной пошлости, ресторан выглядит, скорее, как современное модное заведение в каком-нибудь Шанхае. Повара, правда, китайцы и еда выглядит настоящей. Но при этом подают её современно. Здесь едва ли не лучшая в городе лапша, хорошие димсамы, интересные салаты.



Иран

Эту страну трудно считать туристической Меккой, но сибиряки туда ездили. Место, конечно, со своей спецификой, но увлекательное, люди — радушны, цены сравнительно невелики, а кухня понятна и по-азиатски обильна.

Ресторан BYF 119 Фото: Стас Соколов

Какого-то нарядного иранского ресторана в Новосибирске нет. Зато есть заведение с загадочным названием BYF 119, открытое иранцами и выглядящее, кажется, именно так, как может выглядеть подобный ресторан где-нибудь в Мешхеде или Тебризе. Внутри всё просто, без какого-то особенного национального антуража (кроме разве что больших фотообоев с иранскими монументами). Но хозяин-иранец привез с родины и оборудование, и поваров.

Главное блюдо заведения — разного рода шашлыки Фото: Стас Соколов

Добавьте к этому само место, где расположено кафе — отрезок Бориса Богаткова в зоне частного сектора. И вот вам самое настоящее приключение, в котором соединятся умеренная экзотика, легкое ощущение опасности за собственные жизнь и здоровье, а также вкусы, которые пусть и понятны, но явно пришли из какого-то другого мира. Стоит попробовать плов с рыбой и местные люля, пожаренные на газовом гриле.



Италия

В Италии сейчас всё совсем сложно — в стране недавно введен национальный карантин. Уже давно пустует площадь Сан Марко в Венеции, исчезли толпы туристов перед собором Дуомо в Милане. Сейчас, видимо, эта участь ждет даже фонтан Треви, который обычно окружен плотным кольцом людей буквально круглосуточно.

Интерьер RomaAntica имитирует старину Фото: Стас Соколов

Заведений, которые бы в Новосибирске открыли итальянцы, нет, так что придется искать замену. Мой вариант — RomaAntica, ресторанчик владельцев тратторий Papa Carlo в подвале на Серебряниковской. Интерьер тут, конечно, стилизованный, но эта стилизация сделана со вкусом и любовью. Так что после пары бокалов Пино Гриджио вы в неё начинаете верить. Большим плюсом будут весьма умеренные (для такого качества еды) цены. Даже несколько удалённое расположение здесь скорее плюс. Хороший ресторанчик в Риме тоже, знаете, стоит искать не в районе фонтана Треви или площади Навона.

Германия Эта страна сейчас вторая по количеству заболевших в Европе (там, правда, никто пока не умер). Это не самое популярное направление для простого туризма, но туда из Новосибирска летают самолеты, да и вообще, есть что посмотреть и что выпить. Заменить поездку в Германию вернее всего в барах «Шульц», благо их в городе три штуки.

В «Шульце» посетителей ждёт немецкая бесхитростная классика Фото: Стас Соколов

«Шульц» место атмосферное — со стилизованным, но в принципе похожим на настоящий, интерьером в духе старых пивных. Еда без затей, но вместе с мюнхенским пшеничным ничего другого и не нужно. После нескольких кружек возможно появится непроизвольное желание подпевать песням на незнакомом языке. Франция

С французской кухней в Новосибирске противоречиво. То есть идеологически она присутствует, конечно, в любом заведении с претензией. Но с точки зрения атмосферы или хотя бы позиционирования — нет ни одного вообще. Хотя, казалось бы, все эти береты, багеты, Эйфелева башня и прочие клише используются рекламой в хвост и в гриву.

Вся кухня в баре находится на виду Фото: Стас Соколов