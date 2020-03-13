«Ситуация попахивает маразмом»: автобрюзга — о мелодраме с лимитами скорости

Вот эти 40 км/час — это по старому стилю или по новому? Фото: Густаво Зырянов

Выезжал я из города по дороге, которая внешне напоминала загородную трассу. Когда-то здесь был лимит 60 км/час и многим казалось мало, потом повесили знаки 40 км/час, а теперь местами снизили и до 20 км/час. Власти осознали, что водители научились прибавлять к любому лимиту +20 км/час, и в ответ научились эти 20 км/час отнимать. Экие затейники. Но пока все учились арифметике, замаячила идея вообще убрать «прощённые 20 км/час», и ситуация запахла маразмом.

Я всегда был против этой зоны нечувствительности, потому что от неё веяло провокацией. Это как если девушка согласилась, но так замысловато и томно, что потом обвинила в харассменте. Так же и с лимитами: в случае ДТП превышение считается с первого километра в час, а в рутине дней вроде как можно добавлять 20 км/час. Наказания по КоАП нет, а по Уголовному кодексу — есть. Появились даже уникумы, всерьёз считающие, что «в городе можно 80 км/час».



Никто точно не знает, для чего в 2013 году ввели эти нелепые +20 км/час. По одной из версий, власти нашли гениальный способ увеличить пропускную способность дорог без катков и самосвалов. По другой — они боролись с «нерентабельными» сторублёвыми штрафами (их хотели заменить балльной системой). Самая убедительная версия — это стремление снять споры из-за комплексов видеофиксации, потому ГИБДД рисковала утонуть в «камерных» жалобах ещё до того, как структуру распотрошили сами власти.

Но может быть, наши правители просто раздают премии Дарвина? Они даже преуспели в этом — неуважение к скорости остаётся популярнейшей причиной ДТП. К сожалению, на каждого лауреата премии приходится пара невиновных жертв, так что способ так себе.

Моё брюзгливое ИМХО: лимиты скорости должны быть конкретными, разве что с небольшой поправкой на погрешность камер (допустим, 5–10%). А если уж мы считаем допустимым где-то ездить быстрее, нужно просто установить знаки — никаких космических технологий для этого не нужно. Знак — это ведь жестяной блин на длинной палке.



Как, например, объяснить иностранцу, что значит наш лимит в 20 км/час? Дескать, на самом деле здесь нужен знак 40, но если установить знак 40, все будут ездить 60, поэтому поставили 20, чтобы все ездили 40, тем более в России где 60, там и 80. Уловил?

А самое забавное, что получившиеся 40 — это уже без малейшего зазора на ошибку. То есть вроде бы боролись с погрешностью камер, а на деле затянули лимиты так, что погрешность не учитывается вообще.

Кстати, по этой логике во дворах нужно развесить знаки ограничения 0 км/час, чтобы водители не ездили быстрее 20 км/час, которые прописаны в правилах сейчас. Ждём новой волны маразма.

+20 км/час придумали ради камер, чтобы снизить количество споров Фото: Ольга Бурлакова

Эта скоростная чехарда нервирует зануд вроде меня, потому что поток расслаивается, и читать за рулём всё сложнее (шутка). Скажем, в Европе по автомагистрали все едут примерно одинаково на скорости 130–140 км/час. У нас же кто во что горазд: один плетётся на 70 км/час, другой чтит лимит 90 км/час, третий едет по бровке 110 км/час, четвёртый добавляет к ней погрешность спидометра, пятый вообще мчится так, словно воды отошли.



С прошлого года власти снова занялись скоростной мелодрамой, которую сами породили. Обсуждаются две идеи: снижение зоны нечувствительности либо поднятие штрафов. Последнее вообще абсурдно: например, сформулированный Минюстом КоАП предлагает штрафовать на 3000 рублей за превышение на 20–40 км/час, а за нарушения до 20 км/час по-прежнему нули. Ну это как минимум странно. У этой лестницы не хватает первой ступеньки, зато вторая где-то на уровне чердака.

Что нам нужно — это ревизия существующих лимитов скорости. На каких-то трассах вполне можно поднять ограничения на те же 20 км/час вполне официально. А дорожных рабочих неплохо бы обучить ставить не только знаки ограничения, но и знаки их отмены, чтобы зоны 30–50 км/час на трассах не растягивались на километры.

И когда это сделано, нужно отменить зоны нечувствительности, чтобы водители не гадали: это 40 км/час по старому стилю или по новому? По православному или католическому календарю?

Но помечтали — и будет. Ежу ведь понятно, что главная цель этих метаний — занять важной работой громоздкий государственный аппарат, СМИ, правозащитников и прочих сочувствующих. Да это и приятнее, чем бегать по обочинам и расставлять нужные знаки.

Согласны с брюзгой?