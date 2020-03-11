Алименты на жилье: разбираем закон, который заставил мужчин платить за квартиру бывшей жены

Обеспечивать ребенка жильем теперь придется обоим родителям. Даже после развода Фото: Александра Савельева / 76.RU

В феврале в России появился новый вид выплат, который ложится на плечи родителей при разводе: так называемые «жилищные алименты». Их должны платить те, кто не проживает с детьми. А поскольку чаще всего ребенок остается с матерью, то речь пойдет в первую очередь о дополнительной нагрузке на отцов. Вместе с юристами мы разобрались в новом законе и других особенностях развода супругов, у которых есть дети. Детская доля

Ребенок с первого дня жизни имеет право владеть жильем, однако распоряжаться им до совершеннолетия вынуждены родители. Решение о том, будет ли у ребенка собственность, принимают родители или владельцы недвижимости — долю может переписать и бабушка, а мама и папа вполне могут подарить чаду гараж, офис или торговый центр. Но делать этого они не обязаны, кроме одного исключительного случая — при покупке жилья с использованием средств материнского капитала. Такое жилье тоже можно делить по-разному. До последнего времени суды придерживались правила «всем поровну». То есть если у родителей есть двое детей, то каждый член семьи получал по четверти квартиры. Теперь судебная практика изменилась — детям достается только та часть, которую купили за маткапитал. Остальное между собой делят родители.

А вот при разделе имущества родителей дети не получают ничего — всё делится между мужем и женой.

— Как правило, суд делит совместно нажитое имущество между супругами ровно пополам, однако решение может быть принято и иное. Например, могут оставить большую часть квартиры тому, с кем остаются дети, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. Жилищные алименты

Новый закон вносит поправку в Семейный кодекс: отныне отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения официально считается «исключительным обстоятельством». А это дает основания для привлечения к участию в несении дополнительных расходов, то есть оплаты жилья, пригодного для проживания детей. Одно из распространенных заблуждений относительно нового закона: платить придется за любое жилье. То есть, даже если квартира, в которой живут бывшая жена и общий ребенок, принадлежит ее родственникам, извольте оплачивать коммуналку. Однако юристы уверяют, что на самом деле всё не так.

— У ребенка в собственности может быть жилье. Самостоятельно ребенок не может оплачивать расходы на его содержание, поэтому это приходится делать отцу или матери. Родители оплачивают коммунальные услуги, платят налоги. Как правило, это делает тот родитель, кто проживает вместе с ребенком, но по закону ответственность должны нести оба. Новый закон как раз должен разделить расходы поровну, — говорит юрист Елена Прохорова.



Как объясняет юрист, основной причиной принятия нового закона стало использование материнского капитала для покупки жилья. Поскольку по закону в этом случае дети обязательно получают долю в квартире, оплата коммунальных услуг и налогов за их имущество ложится на плечи родителей. И платить ее прежде приходилось тому, кто в этой квартире с детьми проживает. А обычные, «классические» алименты назначались только на содержание ребенка: покупку одежды, еды, оплату развивающих кружков и секций. Деньги, которые шли на коммуналку и налоги, суд не учитывал.

— В то же время иногда сумма оказывалась слишком велика для одного родителя. Например, у меня есть клиенты, у которых на ребенка оформлено нежилое помещение площадью пять тысяч квадратных метров: когда-то родители сделали такой подарок сыну, а после развода матери очень сложно за него платить одной, — объясняет Прохорова.

А вот оплачивать съемную квартиру бывшим жене или мужу вряд ли кого-то заставят. Судебной практики на этот счет пока нет, но если основываться на решениях по назначению обычных алиментов, то тому, кто снимает квартиру, придется доказать, что это необходимо. Например, ребенок живет с мамой, а она снимает квартиру, суд, скорее всего, не встанет на ее сторону. Дело в том, что он исходит из интересов ребенка, а тот непременно где-то да прописан. В квартире отца, к примеру, — он может жить там. Или у бабушки — добро пожаловать в ее квартиру вместе с мамой.



Если у матери нет жилья, а у отца есть — ребенка могут оставить с ним Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

— Возникает еще один резонный вопрос: если бы ребенка не было — вы бы где жили? Не на улице же. Мама говорит: снимала бы квартиру, оплачивала сама. Суд это учтет и не заставит отца платить за ее жилье, — говорит Елена.

Правда, если мать докажет, что не может оплачивать съем жилья самостоятельно, а жить им с ребенком больше негде — платить придется. Как объясняет юрист Артем Страшнов, такая ситуация может сложиться, если жилье, принадлежащее матери и ребенку, находится в непригодном для проживания детей состоянии. Алименты обыкновенные

Что касается обычных алиментов, которые вынуждены платить родители, то тут всё остается неизменным: 25% дохода за одного ребенка, 33 — за двух, 50 — за трех и более. Правда, по закону эта сумма может быть увеличена или уменьшена судом в зависимости от многих факторов. Среди них материальное положение алиментщика, его состояние здоровья или проблемы со здоровьем у ребенка.

— Кроме того, суд может защитить права детей, если отец или мать уклоняются от алиментов. Например, предоставляют справку, что получают минимальную зарплату, хотя по факту зарабатывают гораздо больше. Например, родители жили вместе 10 лет, всё это время муж работал неофициально слесарем по ремонту автомобилей. Жена точно знает, что он каждый месяц приносил домой 40 тысяч рублей. И сейчас очевидно, что он получает ту же сумму — тратит внушительные деньги на содержание автомобиля, оплату коммуналки и явно не живет на МРОТ. Правда, это придется доказать в суде. Тогда могут назначить фиксированную сумму, которая не будет зависеть от доходов бывшего супруга, — утверждает Прохорова.

