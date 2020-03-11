Вложить деньги в новое авто? Переждать скачок валют? Разбираемся с экспертами

В ближайший месяц купить новый автомобиль по старым ценам ещё реально Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Резкое падение цен на нефть спровоцировало удешевление рубля: курс доллара впервые с 2016 года пробил планку в 70, евро — 80 рублей. Мы спросили экспертов, ждать ли повышения цен на автомобили и спешить ли с покупкой машины, если вы планировали приобрести её в обозримом будущем.

Последний серьёзный скачок курсов случился в конце 2014 года и наглядно показал, как сильно зависят цены на автомобили от валют. Правда, рынок сглаживал периоды резкого обвала рубля, так что подорожание «отставало» от курсов, но в целом на графике хорошо видна упомянутая зависимость.

Фото: Autostat.ru

Дорожали как импортируемые машины, так и автомобили российской сборки, включая и модели с высокой степенью локализации. Например, в начале 2015 года минимальная стоимость Lada Granta составляла 312 тысяч рублей, сейчас — 456 тысяч (+46%). За последние годы машины пробили немало психологических порогов, например, Hyundai Solaris и Lada Vesta в оснащённых версиях стоят более миллиона, а топовый UAZ Patriot — более 1,3 миллиона рублей. В прошлом году большинство марок корректировало прайсы несколько раз.

Как скажется на ценах новый обвал рубля? Эксперты уверены, что если валюты не откатятся к февральскому уровню, повышение цен неизбежно. Об этом, например, агентству ТАСС заявил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. — Понятно, что в ближайшее время курс вряд ли вернётся в коридор 60–65 рублей за доллар и в район 70 рублей за евро, потому что нефть вряд ли вернется к $50 за баррель, — считает он. — Соответственно, производителям придётся всё-таки пересчитывать ценники.

Но эксперт уверен, что повышение цен будет не разовым, а поэтапным. Это мнение разделают его коллеги. — Стоимость автомобилей коррелирует со стоимостью валюты, однако резких скачков не бывает: автопроизводители должны оценить ситуацию на рынке и понять, как себя поведёт валюта в долгосрочной перспективе, — объясняет директор филиалов «АВИЛОН. Мерседес-Бенц» Алексей Стариков. — Если ситуация не изменится в ближайшие недели, будет очередной виток роста цен на все автомобили.

Для премиум-марок ситуация двоякая: с одной стороны, они сильно зависят от импортируемых моделей, с другой — их клиент не так чувствителен к росту цен Фото: Густаво Зырянов / NGS.RU

Представители АВТОВАЗа на наш запрос ответили, что, несмотря на высокую степень «российскости» автомобилей Lada, проблема может коснуться и их.

— АВТОВАЗ внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья, — объяснили в пресс-службе завода.



Мы оцениваем ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности и для АВТОВАЗа в частности. Пресс-служба АВТОВАЗА

В компании уточнили, что, несмотря на высокую локализацию производства, зависимость от курсов сохраняется, потому что в валютах номинированы цены на сырьё и продукцию некоторых поставщиков завода.



— Компания рассматривает возможность корректировки цен, — добавили представители АВТОВАЗа. — Мы приветствуем дополнительные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства.

Эти меры включают, например, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», деньги на которые уже освоили. Впрочем, серьёзной встряски дилеры пока не ждут.

— В данный момент всё более-менее спокойно, — рассказал директор автоцентров «Сатурн» Александр Мещеряков. — Многие бренды планировали на этот год цены исходя из курса доллара на уровне 72–75 рублей, так что подушка безопасности есть. Кроме того, продажи продолжают снижаться, и рост цен может добить ситуацию. Цены на уже пришедшие машины корректироваться не будут, а до полного обновления склада проходит два месяца. Многие дилеры продают ещё машины 2019 года выпуска, так что повышение цен мы увидим не сразу. При этом стремление некоторых дилеров «затариться» машинами впрок эксперт оценил критически — только деньги морозить.

Сильнее всего курсы бьют по брендам, не имеющим местного производства, например Suzuki. Тем не менее гордая японская марка сражается отчаянно и недавно вывела на рынок новый внедорожник Jimny Фото: Сергей Ляшко / NGS.RU

Александр Мещеряков отметил, что сложнее брендам с низкой локализацией производств, а тем более импортируемым маркам.



— Добавляет головной боли усложнение логистики комплектующих из-за коронавируса, а также волатильность основных индексов, — добавил он. — Автопроизводителям нужно будет скомпенсировать скачки стоимости своих акций.

Компании с высокой степенью локализации, по его мнению, будут корректировать цены уже исходя из рыночной ситуации: если поднимут все, поднимут и они.

Многие отмечают, что ожидание роста цен погонит людей в автосалоны уже в марте-апреле, и, кстати, эта стратегия в целом оправданна — за последние 10 лет машины в России только дорожали.

— Да, мы видим оживление спроса со стороны покупателей, — подтвердил Алексей Стариков.

Представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов считает, что в такие периоды людям свойственно «вкладывать лишние деньги» в покупку дорогих товаров.

— Можно ожидать неплохих продаж в марте-апреле, — спрогнозировал он.

Но когда повышенный спрос будет выработан и дилеры распродадут запасы, нас, скорее всего, ожидает «яма» на авторынке.

Азат Тимерханов, представитель аналитического агентства «Автостат»

Он также отметил влияние на рынок эпидемии коронавируса, которая нарушила производственные цепочки и грозит дефицитом автомобилей.



— Если есть необходимость и возможность покупки автомобиля, лучше воспользоваться ей сейчас, — подытожил он.