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Политика Как меняют Конституцию Онлайн-трансляция

Госдума проголосовала за обнуление президентского срока

Сегодня депутаты встретились с Владимиром Путиным

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Президент России Владимир Путин сегодня выступил в Госдуме по поводу дискуссий о поправках в Конституцию. Ранее депутаты приняли поправку о проведении досрочных выборов в думу. С инициативой выступил член высшего совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин. Свое предложение он объяснил тем, что обсуждаемый проект Конституции предполагает расширение полномочий Государственной думы.

Следим за происходящим в парламенте в режиме онлайн.

Видео: Государственная дума, Vk.com/duma

Екатерина Бормотова

На сегодня заседание Госдумы закончено. Рассмотрение в третьем чтении законопроекта о поправках в Конституцию запланировано на 11 марта. Заседание начнется в 10:00 по московскому времени.

Екатерина Бормотова

Госдума одобрила законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.

Мария Захарова

Депутат Карелин снял с рассмотрения свою поправку в Конституцию о досрочных выборах в Госдуму.

Екатерина Бормотова

Депутаты Госдумы поддержали поправку в Конституцию о снятии ограничения на число президентских сроков, предложенную сегодня депутатом Валентиной Терешковой.

Екатерина Бормотова

Депутаты Госдумы продолжают обсуждать возможность досрочных выборов, несмотря на то, что президент не поддержал эту идею.

Мария Захарова

Речь Путина, коротко

  • Не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму;
  • Ограничение президентских сроков убирать из Конституции не нужно;
  • Допустил обнуление собственных сроков при условии, что это одобрит Конституционный суд.

Поправки должны быть одобрены 22 апреля, на голосовании за изменения в Конституцию РФ.

Мария Захарова

Владимир Путин закончил выступление и ушел из зала.

Мария Захарова

Обнуление сроков возможно

— Такой вариант возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону страны, — добавил Путин, комментируя предложение Терешковой.

Мария Захарова

Ограничение президентских сроков и Конституции убирать не нужно

Путин высказался о предложении Терешковой обнулить президентские сроки. Если коротко: не поддерживает.

— Строго говоря, сегодня можно было бы отменить ограничение по срокам, тем более, что в других странах такая практика существует. Стабильность должна находиться в приоритете, когда у страны много проблем. Сменяемость власти нужна для динамики развития страны. Мы принимаем поправки не на год - хотя бы лет на 30-50. В долгосрочной перспективе общество иметь гарантии, что сменяемость власти будет обеспечена.

Мария Захарова

Депутаты не удерживаются и снимают президента на телефоны.

Мария Захарова

Сильная президентская вертикаль для России абсолютно необходима, заявил президент.

Мария Захарова

Досрочные выборы Госдумы не нужны

Путин говорит, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.

— Если граждане России проголосуют, то такие изменения должны вступить в силу. <...> Но если по этому вопросу нет консенсуса, то необходимости в досрочных выборах я не вижу, — сказал президент. — Действующий состав Думы сразу получит новые расширенные полномочия.

Мария Захарова

— Россия свой план по революциям выполнила, — заявил Путин, говоря о настроениях вокруг темы поправок в Конституцию.

Мария Захарова

Депутаты слушают президента. В центре можете узнать Владимира Жириновского, он сегодня предложил отменить выборы главы государства вообще.

Мария Захарова

— Начать хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, которые напрямую в напряженном режиме участвовали в подготовке поправок в основной закон. Поправки назрели и, я убежден, будут полезны для страны и для наших граждан, — начал речь Владимир Путин.

Мария Захарова

Путин идет выступать перед депутатами, его приветствуют стоя.

Мария Захарова

Владимир Путин приехал в Госдуму.

Мария Захарова

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля. Специально для этого день сделают нерабочим.

Мария Захарова

«Интерфакс» пишет, что поправка о досрочных парламентских выборах в связи с изменением Конституции внесена. Она дает нынешним депутатам право досрочно сложить полномочия. В этом случае президент вправе назначить новые выборы Госдумы.

Чтобы поправка обрела силу, ее должны поддержать две трети парламентариев.

Мария Захарова

Сейчас у депутатов перерыв.

Мария Захарова

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил вообще отменить президентские выборы и дать право Госсовету выбирать главу государства. Впрочем, это предложение не получило поддержку от депутатов.

Екатерина Бормотова

Госдума сегодня во втором чтении рассматривает законопроект о поправках в Конституцию. Во время обсуждения законопроекта были озвучены еще несколько инициатив, о которых прежде не было известно. Так, депутат Александр Карелин предложил распустить действующий состав Госдумы. А Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки. Она объяснила, что нужно заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, если этого потребует ситуация и захотят люди.

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ГосдумаКонституция РФВладимир Путин
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КОММЕНТАРИИ (311)

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10 мар 2020 в 19:14

Я за обнуление сроков, очень хотелось бы, чтоб действующий президент выдвинул свою кандидатуру на ближайших выборах. Уверена, что большинство жителей России были бы только за. Я бы хотела, чтоб Владимир Владимирович продолжил быть президентом после 2024 года. Никого другого не представляю на его месте.

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10 мар 2020 в 19:12

Весь этот цирк с Конституцией ради этого и затевался. Озвучила его Терешкова, котоую, якобы, надо уважать за то что летала в космос. За космос может и уважаем. За предательство собственного народа - нет. И ее декларация о доходах тому подтверждение. Без Путина у них всех все отберут. Теперь цирк продолжится. Сейчас под предлогом коронавируса запретят всяческие массовые мероприятия, осенью под шумок обновят Думу и Госсовет, который и выберет старика на бесконечный срок. Всем терпеть до гроба.

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10 мар 2020 в 18:50

При любом раскладе ,проиграет голосующий .Вот э,почему нельзя было сделать голосование по каждому пункту ?Зачем голосовать целиком за принятие всей конституции ?Безусловно, есть и хорошие решения ,но есть и такие, за которые твёрдый минус