Госдума проголосовала за обнуление президентского срока

Президент России Владимир Путин сегодня выступил в Госдуме по поводу дискуссий о поправках в Конституцию. Ранее депутаты приняли поправку о проведении досрочных выборов в думу. С инициативой выступил член высшего совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин. Свое предложение он объяснил тем, что обсуждаемый проект Конституции предполагает расширение полномочий Государственной думы.

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