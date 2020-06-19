Жители микрорайона «Европейский берег» устроили онлайн-митинг - они требуют строительства школы, которую уже шесть лет. Недавно её обещали начать строить в июле. Однако вскоре после этого была отменена закупка на строительство.
Почему вокруг этой школы так много разговоров — разобрался журналист НГС.
Что говорят инициаторы митинга
Новосибирцы выбрали для онлайн-митинга площадку 2ГИС: на карте, на участке, где должна появиться школа, они начали делать отметки в виде восклицательных знаков, многоточий и даже знаков, обозначающих аварию или перекрытия. К знакам есть комментарии — например, «Обещания есть! Школы нет!».
— Нас уже довели до точки кипения, - заявил один из участников митинга Андрей Орешко.
Он отмечает рассказывает, что в микрорайоне нужна школа, как воздух, а её обещают построить уже шесть лет.
— К концу 2021 года в микрорайоне «Европейский берег» будет проживать 10 637 жителей и для обеспечения расчетных показателей в области образования уже требуется школа на 1224 места! В перспективе к 2026 году потребуется школа на 2707 мест! Пора уже начинать вторую школу строить, а тут первой не могут дождаться. Требуем разобраться в сложившейся ситуации и начать строительство школы в ближайшее время! — возмущается другой житель микрорайона Дмитрий Лобанов.
Новые обещания в июне
В начале июня директор компании «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов на рабочем совещании с мэром в ответ на вопросы местных жителей сказал, что школу начнут строить в июле и что сроки строительства сдвинулись из-за согласования проекта школы в федеральном Минстрое. Сейчас он проходит экспертизу, в июле областное «Управление капитального строительства» должно объявить конкурс на выбор подрядчика.
А примерно через неделю после этой встречи аукцион отменили. Поэтому местные жители снова начали возмущаться.
Журналист НГС отправил запросы в мэрию Новосибирска и региональный Минстрой с просьбой прокомментировать это решение и назвать новые сроки строительства школы. В мэрии ответили, что заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства», поэтому они не могут ответить на вопросы.
В группе жителей микрорайона представителей компании так прокомментировал ситуацию с аукционом:
Журналисту НГС в компании «Брусника. Сибакадемстрой» ответили следующее:
— «Брусника» выступила инвестором разработки проектной документации на строительство общеобразовательной школы, отвечающей новым стандартам процесса образования. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Проектная документация направляется заказчику ГКУ НСО «УКС». ГКУ НСО «УКС» как заказчик проводит организацию аукционных процедур. Предполагаем начало работ по строительству в июле 2020 год.
Почему школа долгожданная
Ранее НГС писал о том жители этого микрорайона пытались привлечь внимание к отсутствию школы всевозможными способами, даже устраивали хороводы. Прежде стало известно, что на школу нужно 753 миллиона. Школа будет пятиэтажной и разместиться на участке между домами на улице Большевистская, 114 и Большевистская, 126. О том, что её построят в 2021 году уже говорилось, но жители не могли понять, когда их дети точно смогут пойти учиться, потому что ждут этого момента годами.
Например, у одного из жителей Фёдора Иваненко двое детей: старшему исполнилось пять в апреле. Школу эта семья ждёт, но для них пока ситуация некритична.
— То, что событие долгожданное — это не то слово. Первая очередь микрорайона начала заселяться в 2014 году, уже тогда ждали школу. На 2015 были выделены деньги в бюджете на проектирование, в 2017 году проект должен был быть готов и начата стройка, в 2019 году ученики должны были уже пойти в школу. Это по документам мэрии, - говорит Иваненко.
Сам Фёдор Иваненко состоит в инициативной группе, которая добивается строительства школы на жилмассиве «Европейский берег». По информации Фёдора Иваненко, в сентябре мэрия отвечала, что у них проект готов, включен в реестр Минстроя, а конкурсные процедуры планируют на первый квартал 2020 года. В 2020 планируют начать строительство, а в 2021 сдать объект.
— Некоторые ещё приписывали, что учебный процесс с января 2022 года, — добавил он.
Что говорили застройщик и мэрия в марте
В пресс-службе компании журналисту НГС весной объяснили, что застройщик «Брусника. Сибакадемстрой» запроектировал среднюю общеобразовательную школу в микрорайоне «Европейский Берег» на 825 мест.
— По проекту «Брусники. Сибакадемстрой» город проведёт конкурс на строительство школы, в котором компания планирует принять участие. Проект реализуется в рамках национальной программы «Жильё и городская среда», сроки строительства устанавливает муниципалитет, ー прокомментировали в компании.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук уточнил, что проект прошёл государственную экспертизу, получено разрешение на строительство.
— Начало строительства образовательного учреждения запланировано на 2020 год в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Жильё». Ввод в эксплуатацию школы планируется в 2021 году, организация образовательного процесса — в первом квартале 2022 года, - уточнил Федорчук.
В пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос журналиста НГС весной ответили, что документация на земельный участок и объект строительства находится в ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». Подрядная организация на строительство объекта будет определена по итогам торгов.
— Сроки строительства здания школы определялись темпами развития микрорайона «Европейский берег» и закреплены в программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017-2030 годы, утверждённой решением Совета депутатов города Новосибирска от 21 декабря 2016 № 329 на 2020-2021 годы, — добавили в пресс-центре.
Ранее НГС писал о том, как идёт строительство детского сада в новосибирском микрорайоне «Европейский берег».