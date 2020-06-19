Жители микрорайона «Европейский берег» устроили онлайн-митинг - они требуют строительства школы, которую уже шесть лет. Недавно её обещали начать строить в июле. Однако вскоре после этого была отменена закупка на строительство.

Почему вокруг этой школы так много разговоров — разобрался журналист НГС.



Что говорят инициаторы митинга

Новосибирцы выбрали для онлайн-митинга площадку 2ГИС: на карте, на участке, где должна появиться школа, они начали делать отметки в виде восклицательных знаков, многоточий и даже знаков, обозначающих аварию или перекрытия. К знакам есть комментарии — например, «Обещания есть! Школы нет!».