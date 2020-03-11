Битва за шоколадную землю: жители центра взбунтовались против высотки на месте кондитерской фабрики

Вместо кондитерской фабрики на Красноярской, 132 может вырасти высотка Фото: Густаво Зырянов

На улице Железнодорожной в одноимённом районе Новосибирска разгорелся конфликт. Люди обнаружили, что вместо кондитерской фабрики под их окнами вырастет высотка — землю вместе со старыми корпусами продали застройщику. Местные жители рассказали, что площадь участка увеличили за счёт дороги общего пользования до 0,35 га — это тот минимум, который позволяет строить дома выше 8 этажей. Они пытаются опротестовать это решение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова разобралась в деталях конфликта. Рассказываем, кто и что хочет построить в центре Новосибирска.



Многоэтажка вместо фабрики

Жители дома на улице Железнодорожной, 6 выяснили, что у них под окном вместо кондитерской фабрики может появиться многоэтажный дом. Как рассказал председатель ТСЖ «Маяк» Александр Ельцов, ещё в 2019 году он узнал, что собственники земельного участка и группы зданий по адресу Красноярская, 132 собрались снести все старые постройки и возвести на их месте 18–20-этажный дом.

Чтобы построить именно высотку, участок сумели увеличить до 0,35 га — на основании заявления собственника об исправлении реестровой ошибки.

— Площадь их земельного участка составляла 3 236 квадратных метров, что по градостроительным нормам Новосибирска не позволяло строить дом выше 8 этажей. Поэтому участок увеличили за счёт муниципальной земли — между зданиями Красноярская, 132 и Железнодорожная, 6/2. Уточнение было сделано в августе 2019 года, и измененная площадь участка составила ровно 3500 «квадратов», — сообщил Александр Ельцов.

Именно такая площадь позволяет строить дома выше 8 этажей. Как подтвердили в мэрии Новосибирска, 0,35 га — предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка», позволяющий строительство 9–30 этажных многоквартирных жилых домов». С 2009 года земля на Красноярской, 132 расположена в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки.



По словам Александра Ельцова, местные жители общались с представителем застройщика Дмитрием Атнишкиным — предложение встретиться с ним поступило через депутата Антона Тыртышного.

— Разговор длился час, в результате выяснилось, что компания планирует строить жилой дом на 2–3 подъезда, ориентировочно на 130 квартир общей жилой площадью не менее 7 700 квадратных метров. Мне предложили подписать бумаги об отсутствии претензий к этой стройке со стороны дома Железнодорожная, 6. Я отказался, — рассказал Александр Ельцов, добавив, что на встрече речь шла о нерентабельности строительства жилья менее 18–20 этажей.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Что за фабрика

По воспоминаниям местных жителей, в здании на Красноярской, 132 раньше делали фату, сумочки и кошельки, а где-то в 90-ые годы начали выпускать кондитерские изделия. Сейчас по этому адресу всё ещё находится офис компании «Шоколадная страна», но производство расположено в Бердске.

Как указано на сайте компании, ООО ПП «Шоколадная страна» имеет в ассортименте более 100 видов продукции — конфеты, зефир, печенье, соломку, снеки. Старые корпуса в центре города сдаются разным компаниям. По данным 2ГИС, среди них есть, например, и продуктовая компания «Сибирский Молочник», и автосервис, и агентство «Жилфонд», и танцевальная студия.



Кто владеет землёй

Согласно выписке из Росреестра, с начала 2000-х земельным участком владело ООО «НФХГ», с октября 2013 года право собственности перешло ООО «Старт», с 19 июня 2019 года — производственному предприятию «Шоколадная страна» и, наконец, 3 июля прошлого года — ООО «Енисей». Кадастровая стоимость участка оценивается почти в 22,3 миллиона рублей.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Енисей» зарегистрировано 20 мая 2019 года на Семьи Шамшиных, 24. Управляющая компания — ООО «Смссстрой». Учредители и участники — Анатолий Павлов и Михаил Репин. Директором выступает Анатолий Павлов.

Сейчас в старых корпусах кроме офиса кондитерской фабрики много других арендаторов Фото: Густаво Зырянов

Что говорят собственники

В юридическом отделе «Шоколадной страны» отказались комментировать продажу участка под застройку. Дмитрий Атнишкин, который встречался с жителями Железнодорожной как представитель застройщика, также не ответил на вопросы корреспондента НГС, сославшись на занятость.

Анатолий Павлов, выступающий директором компании «Енисей», известный в Новосибирске строитель, гендиректор группы компаний «СМСС». Часть домов он строит как генподрядчик, часть — собственные проекты. Среди них, например, ЖК «Островский», «Михайловский», Apart River, Ломоносов, Чкалов. Среди последних проектов эксперты рынка недвижимости называют планы по застройке сквера перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо».



Директор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова, супруга Анатолия Павлова, которая обычно комментирует проекты компании, сообщила, что не имеет никакого отношения к «Енисею» и не в курсе проекта.

— Анатолий Владимирович — учредитель очень многих компаний и многих юрлиц. Я не владею информацией по Красноярской вообще. Заниматься Красноярской я не буду и продавать её тоже не буду, соответственно, что я могу вам прокомментировать? — объяснила Ирина Павлова.

На просьбу помочь связаться с Анатолием Павловым она сообщила, что это невозможно — он очень занят и не отвечает на звонки с чужих номеров. Ирина Павлова посоветовала обратиться за комментариями к другим учредителям «Енисея».

Второй учредитель «Енисея» — Михаил Репин. По данным «Контур.Фокус», на него зарегистрировано много компаний, которые занимаются покупкой и продажей недвижимости, а также её управлением. Две компании Михаила Репина зарегистрированы по адресу, совпадающему с адресом УК «Малахит» на улице Челюскинцев, которая занимается строительством многоквартирных домов в посёлке Садовый. В офисе компании дважды пообещали передать контакты корреспондента НГС Михаилу Репину, но пообщаться с ним так и не удалось.



Раньше Михаил Репин занимался игорным бизнесом — в прессе можно найти его интервью о разных казино, в том числе «Остров сокровищ» (компания с таким названием до сих пор зарегистрирована на него). Вместе с известным строителем Владиславом Крючковым и Георгием Вербицким он владеет ООО «Сосны», которое было замечено в вырубке сосен под элитный коттеджный посёлок в Заельцовском бору.

Что говорит прокуратура, Росреестр и мэрия

Земли, которые присоединили к спорному участку, «откусили» от общего проезда.

— Это не просто проезд, там люди ходят на работу, а дети в школу. Именно на этом участке активное пешеходное движение. И здесь второй пожарный выезд вневедомственной охраны в соседнем доме, — объяснил Александр Ельцов.

Проезд, часть которого присоединили к участку на Красноярской, 132 Фото: Александр Ельцов

В прокуратуре Новосибирской области, куда пожаловались жители улицы Железнодорожной, подтвердили, что границы участка изменились 28 мая 2019 года на основании заявления собственника о реестровой ошибке, а правомерность результатов этой работы оценивается Арбитражным судом НСО.



В управлении Росреестра жителям сообщили, что по результатам исправления реестровой ошибки площадь земельного участка увеличилась на допустимую величину — менее 10 % площади — и обратили внимание, что люди вправе обратиться в суд, если полагают, что их права нарушили (копия ответа есть в распоряжении редакции).

В ноябре департамент земельных и имущественных отношений мэрии объяснил жителям улицы Железнодорожной, что кадастровый инженер указал в качестве причины для изменения границ участка то, что граница с юго-западной стороны была установлена без учета территории, необходимой для обслуживания пристройки к зданию фабрики.

Однако из-за поступающих жалоб обеспокоенных жителей близлежащих домов и запросов правоохранительных органов, в мэрии изучили все материалы и пришли к выводу, что исправление реестровой ошибки может нарушить права и интересы третьих лиц, так как земельный участок увеличился за счет территории общего пользования. Такие исправления границ и площади могут быть сделаны только через суд. В мэрии сообщили жителям Железнодорожной, что направили обращение об отзыве согласования акта по уточнению границ и площади земельного участка в Росреестр (копия ответа есть в распоряжении редакции).

Новый дом вырастет и под окнами длинного дома на Железнодорожной, 8/1 Фото: Густаво Зырянов

Что в суде

Сейчас жители Железнодорожной, 6 подключились в качестве третьей стороны к разбирательству по иску насчет кадастровых работ по спорному участку.

В эту среду, 11 марта, в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривали иск Натальи Атнишкиной из одноименного ИП к ООО «Изыскатель Плюс» о признании договора на проведение кадастровых работ по Красноярской, 132 недействительным. Третьими лицами выступали департамент земельных и имущественных отношений мэрии, ООО «Енисей» и ООО «Старт» (нынешний и бывший собственники земельного участка).

По словам Александра Ельцова, истец считал, что кадастровые работы проведены неправильно и требовал возместить их стоимость, но 11 марта в суде стал настаивать на проведении судебной экспертизы о границах земельного участка — Атнишкина и «Старт» хотят отменить договор на геодезию и аргументируют это тем, что в плане приватизации 1993 года площадь земельного участка составляла 0,52 га.

— Главный затык оказался в том, что мэрия сначала дала добро на изменение границ, а потом это заявление отозвала, — прокомментировал Александр Ельцов.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 8 апреля. Жители Железнодорожной намерены настаивать на том, что площадь участка увеличили с нарушением их прав.

— Конечно, новостройка красивее чем то, что там сейчас есть, но не 20 этажей. В любом случае это будет муравейник, отсутствие парковок, перегороженный проход в школу и дополнительная нагрузка на неё, а также забор вокруг будущего дома. Пока непонятно, как сложится судьба этой стройки, но мы сделаем всё, чтобы не допустить строительство там дома выше 8 этажей, — заявил Александр Ельцов.

Жильцы Железнодорожной, 6 намерены бороться за то, чтобы рядом вырос дом не выше 8 этажей Фото: Густаво Зырянов