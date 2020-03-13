Строго по расписанию: автобусы переводят на новую систему работы. Как изменится жизнь новосибирцев?

В Новосибирске 157 автобусных маршрутов Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирских перевозчиков переводят на муниципальный контракт. Это значит, что власти будут платить им за работу, независимо от количества перевезённых пассажиров. Предполагается, что автобусы перестанут задерживаться на остановках в ожидании клиентов. К тому же за плохую работу перевозчикам придется платить большие штрафы или они вовсе лишатся работы. Также власти решили изменить маршрутную сеть и приучить горожан чаще пользоваться метро. В том, как изменится работа новосибирского транспорта в ближайшие годы, разбиралась Анна Богданова.

С марта маршрут №54 перевели на муниципальный контракт Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Что такое муниципальный контракт и зачем он нужен?

В этом году в Новосибирске изменится система работы городских автобусов. Перевозчиков начнут постепенно переводить на муниципальный контракт. Как объяснил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров, сейчас перевозчик зависит от прибыли, то есть для него главное — сколько пассажиров зайдут в автобус. Теперь мэрия (заказчик) будет платить за выполненные рейсы, соответственно, перевозчик не будет ориентироваться на количество пассажиров. Главное — выполнить обязательства по контракту, то есть предоставить качественную услугу. — Здесь пропадает желание отстаиваться на остановках, не стоит вопрос по наполнению нерентабельных и низкорентабельных вечерних рейсов. То есть перевозчик в рамках контракта выполняет какое-то количество рейсов, за каждый рейс получает деньги, — объяснили в управлении пассажирских перевозок.

Сколько автобусов будут ходить по новой системе?



Пока в Новосибирске всего один автобусный маршрут, который перевели на муниципальный контракт. С 1 марта по новой системе работает маршрут №54 (Вокзал Новосибирск-Главный — улица Твардовского). С МКП ПАТП-4 заключили контракт на 9 месяцев. Сумма муниципального контракта — 65 миллионов рублей. Вообще цена контракта будет зависеть от протяжённости маршрута, типа автобусов, цен на топливо, плюс рентабельность.

Сколько маршрутов и какие именно перейдут на муниципальный контракт в этом году — неизвестно. Как объяснили в мэрии, пока ещё не готовы документы, соответственно, маршруты определятся лишь через полгода. По словам Владимира Кондаурова, за несколько лет на новую систему работы должны перейти все автобусные маршруты. Но только после того, как закончатся действующие договоры, то есть после 2023, 2024, 2025 годов.

— Пока договор не прекратил действие, мы не сможем перевести на муниципальный контракт. Это порядка 70% маршрутов со сроком окончания после 23 года, — подсчитал он. Всего в городе 157 автобусных маршрутов.

Все автобусы перейдут на муниципальный контракт Фото: Густаво Зырянов/ НГС

Что изменится для пассажиров?

Так как перевозчики будут получать фиксированную сумму от мэрии, они не должны гнаться за количеством пассажиров. Кроме того, фиксированная сумма контракта расслабит водителей, которые любят устраивать гонки между собой. Перевозчик должен быть заинтересован в выполнении всех требований заказчика (мэрии), который ему платит. В противном случае придётся заплатить штраф — от 10 до 60 тысяч рублей.

— В рамках контракта предусмотрены штрафные санкции, применяемые к перевозчику за нарушение расписания, плохое состояние подвижного состава, за нарушение финансовой дисциплины, если перевозчик решил утаить часть выручки и не перечислить заказчику, — объяснили в мэрии.

Сегодня перевозчиков не штрафуют, отметил он. Могут только поругать или расторгнуть договор. Кстати, в прошлом году договор пришлось расторгнуть с 18-ю перевозчиками.

Еще один возможный плюс для пассажиров — появление сетевого тарифа. Пока перевозчик сам распоряжается своими деньгами, поэтому вовлечь его в тарифные сетки со скидками почти невозможно. Сейчас сетевая поездка доступна на метро и Горэлектротранспорте. С переходом на муниципальный контракт власти пообещали новые проездные на 10–20 поездок и даже зональные тарифы.



Поднимут ли цены на проезд?

Городские власти уверяют, что переход автобусов на муниципальный контракт не поспособствует повышению тарифов. Но вряд ли это гарантия, так как решение о повышении тарифов принимает соответствующий департамент. И зависит это от многих факторов, в том числе роста цен на топливо, запчасти и электроэнергию.

Чтобы обновить подвижной состав, городу нужно около 10 миллиардов рублей Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новый транспорт

Новосибирск в числе 60 городов России, которым федеральный бюджет может компенсировать до 60% затрат на приобретение нового транспорта. Чтобы получить деньги из федерального бюджета, нужно соответствовать определенным требованиям, рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин. — Во-первых, это только подвижной состав экологически чистых видов транспорта — газовые автобусы и электрический транспорт, в том числе электробусы. Второе — только большая вместимость. Третье — только 100% низкий пол. То есть полностью адаптированный для перевозки различных категорий населения. И следующее требование уже к самим городам — насколько развита у городов инфраструктура по обслуживанию такими видами транспорта. Трамвайные пути, электрические хозяйства, выделенные полосы для движения общественного транспорта. Насколько у городов имеются эти планы, насколько утверждены документы транспортного планирования, в каком они качестве, — рассказал он.



Москва и Санкт-Петербург не участвуют в этой программе, соответственно, у Новосибирска есть реальные шансы, считают в мэрии. Вообще, по словам Михаила Никулина, для полного обновления подвижного состава Новосибирску нужно 10 миллиардов рублей.

Эта заявка на деньги из федерального бюджета рассчитывается из суммы 2 тысячи рублей на одного жителя. Соответственно, Новосибирск может претендовать на 3 миллиарда 200 миллионов.

Специалисты считают, что в новосибирском метро пассажиров меньше, чем должно быть Фото: архив НГС

Магистральный маршрут и метро как способ борьбы с пробками

Сейчас транспортная политика в стране направлена на то, чтобы стимулировать города развивать экологически чистый транспорт, приобретать автобусы большой вместимости для обслуживания магистральных маршрутов, подчеркнул Михаил Никулин. — Магистральный маршрут должен проходить как минимум через несколько районов города. То есть соединять действительно по стержневым магистралям определенные транспортно-пересадочные узлы, — объяснил он. Движение на маршруте должно быть регулярным: в часы пик интервал не больше 5–10 минут, в остальное время — не больше 20 минут. Время маршрута — с 6 до 23 часов. Часы пик — минимум два часа утром, два часа вечером.



В Новосибирске, по его словам, есть проблема недозагрузки трамваев и метро. Метро перевозит в среднем 250–280 пассажиров, хотя может перевозить 350. Одна из причин — огромное количество дублирующих маршрутов, в том числе через мост. Соответственно, много лишних автобусов и маршруток, которые перегружают движение. — Наша комплексная схема транспортного обслуживания, которая сейчас разработана и находится в стадии согласования, подразумевает и учитывает федеральные требования поделить город на магистральные и немагистральные маршруты, которые взаимодействуют между собой посредством транспортно-пересадочных узлов. То есть в планах на ближайшие годы — сделать пересадочные узлы, избавить город от дублирующих маршрутов, в итоге дать возможность пассажиру доехать быстро из одной точки города в другую. Но придётся привыкать ездить с пересадками, правда, обещают сетевые тарифы.