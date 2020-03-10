Нефтяные войны: что будет с ценами на бензин в России

1
Упадет ли цена на бензин и дизтопливо?
Обывательская логика подсказывает, что снижение стоимости сырья должно удешевлять и конечный продукт — топливо. На деле не всё так просто: посмотрите график изменения бензиновых цен на фоне стоимости нефти за последние 12 лет — если цена барреля колебалась в огромных пределах, падая и возрастая, то цена бензина преимущественно росла.
Исключением был стык 2008 и 2009 годов, когда бензин за полгода подешевел на 5 рублей. Но тогда стоимость нефти обвалилась в 3–4 раза, тогда как сейчас — лишь на треть. Прочие обвалы нефти на стоимости топлива практически не сказывались: за последние 12 лет оно дорожало в среднем темпе 2 рубля в год.
2
Почему бензин не дешевеет вместе с нефтью?
Если вкратце, потому что доля нефти в себестоимости товарного литра составляет примерно 4–6%. При грубых расчётах это означает, что удешевление нефти вдвое снижает цену бензина примерно на 2–3%.
Помимо расходов на производство топлива, в стоимости литра бензина «сидит» много налогов — примерно 60%. Сюда входят НДС, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, налоги на прибыль, налоги с фонда оплаты труда и так далее. В последние годы резко выросли акцизы на топливо, например, для бензина АИ-95 в пересчёте на литр они составляют более 9 рублей.
Кроме того, мировые цены на нефть и внутренние отличаются: вторые зависят от первых, но не жёстко.
3
Может ли бензин подорожать?
Такое возможно. Например, во время обвала нефтяных цен во второй половине 2014 года был период скачкообразного роста цен на бензин летом 2014 года. Правда, за ним последовала некоторая «стабильность», поэтому годовой рост стоимости остался в средних пределах. Поводов к повышению топливных цен при дешевеющей нефти может быть много: например, стремление нефтяных компаний компенсировать снижение доходов от импорта и растущие курсы валют.
Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков видит и другие риски:
— Выход России из соглашений по ОПЕК+ фактически снимает ограничения по поставке нефти на внешние рынки, поэтому нефтяные компании наверняка попробуют нарастить объемы экспорта, и это может привести к дефициту нефти и нефтепродуктов для внутреннего рынка, а как следствие, к повышению цен.
Российские топливные компании склонны использовать для поднятия цен любой повод: когда нефть дорожает, они жалуются на стоимость сырья, когда дешевеет — на курсы валют и общую конъюнктуру. Например, самый заметный скачок цен на топливо в мае 2018 года проходил на фоне умеренного роста цен на нефть до локального пика в $70 за баррель, что было связано с целым комплексом причин — помимо удорожания нефти, был дефицит нефтепродуктов из-за закрытия заводов.
Впрочем, аппетиты нефтяных компаний сдерживает правительство.
4
Действует ли соглашение с нефтяниками о заморозке цен?
В России стоимость топлива — вопрос не столько даже экономический, сколько политический. Рынок контролируется небольшим количеством крупных компаний (ВИНКов), которые всегда «на связи» с правительством, а оно, в свою очередь, может использовать массу рычагов для влияния на цены: от изменения налоговых механизмов до прямых соглашений с ВИНКами.
Например, скачкообразный рост цен бензина весной 2018 года вынудил правительство отказаться от плавного повышения акцизов в июле того года и заключить с ВИНКами «пакт о ненападении». Такое соглашение действовало год и ограничивало максимальную стоимость топлива на АЗС в обмен на ряд компенсаций (да, нефтяники не остались в накладе).
В полном объёме соглашение перестало действовать в июле прошлого года, однако договорённости о сдерживании цен остались. За этот период стоимость литра АИ-95 выросла примерно на рубль (2%), что соответствует разрешённой правительством поправке на уровень инфляции.
— Параметры, влияющие на стоимость топлива, регулируются практически в ручном режиме, поэтому, думаю, правительство не даст сейчас резко поднять цены и дестабилизировать социальную и экономическую обстановку в стране, — считает Ярослав Кабаков. — Тем не менее по опыту прошлых лет, когда ситуация нормализуется и благосостояние населения улучшается, нефтяным компаниям дают возможность отыграться за счёт повышения цен.
В любом случае стоимость топлива на АЗС зависит от множества факторов, и мировая цена нефти — лишь один из них и не самый значимый. Куда больше цена нефти оказывает влияние на курсы валют.
5
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