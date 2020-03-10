Нефтяные войны: что будет с ценами на бензин в России

Если вкратце, потому что доля нефти в себестоимости товарного литра составляет примерно 4–6%. При грубых расчётах это означает, что удешевление нефти вдвое снижает цену бензина примерно на 2–3%.



Помимо расходов на производство топлива, в стоимости литра бензина «сидит» много налогов — примерно 60%. Сюда входят НДС, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, налоги на прибыль, налоги с фонда оплаты труда и так далее. В последние годы резко выросли акцизы на топливо, например, для бензина АИ-95 в пересчёте на литр они составляют более 9 рублей.

Кроме того, мировые цены на нефть и внутренние отличаются: вторые зависят от первых, но не жёстко.

