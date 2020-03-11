«Немцы» за бесценок: топ-5 удивительно дешевых машин из Германии — что с ними не так

Mercedes-Benz S-класс Фото: auto.ru

Обладать немецкой машиной втайне мечтает почти каждый автолюбитель, проводящий свои будни с добротной, но скучной «Тойотой» или с банальным «корейцем». Но «немец» на то и «немец», чтобы дарить удовольствие, азарт, драйв и престиж. И вот — нет-нет да и мелькнет шальная мысль в голове добропорядочного автовладельца — а не купить ли машину из Германии? Тем более что некоторые экземпляры на вторичке выставляются по заманчивым ценам. Рассказываем, что это за авто и в чем подвох такого дисконта.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat Фото: auto.ru

Довольно свежий Volkswagen Passat 2013 года выпуска в кузове B7 предлагается за 700 000 рублей. Отличная альтернатива «Тойоте Камри» в D-сегменте, которая стоит гораздо дороже. Владелец сообщает, что машина в хорошем состоянии, «немецкая сборка, максимальная комплектация, по кузову нареканий нет, салон в идеальном состоянии, кожа алькантара!». Привод у машины передний, двигатель наддувной 1,8-литровый 152-сильный, коробка передач робот. Вот за эти-то турбины/роботы Passat и не слишком жалуют на отечественной вторичке, соответственно, автомобиль малоликвиден и стоит относительно дешево. Но если вам попадется хороший экземпляр — почему бы и нет. Разброс цен на Volkswagen Passat вы можете увидеть здесь. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg Фото: auto.ru

Целый Volkswagen Touareg 2011 года выпуска второго поколения отдают за 1,1 миллиона рублей, да наверняка еще можно будет поторговаться. Автомобиль в богатой комплектации — биксенон, круиз-контроль, парктроники, электропривод сидений, климат-контроль, навигация, кожаный салон. Пробег «нарисован» заманчивый — 118 тысяч километров, но кто знает, как было на самом деле. Двигатель 3-литровый дизельный мощностью 204 л.с. — еще один повод задуматься о живучести этой машины — что там с этим дизелем, 9 лет отходившем на нашем топливе. Плюс возможные проблемы по электрике и прочие немецкие «болячки» — вот такая и цена. Еще варианты Volkswagen Touareg смотрите тут.

Opel Insignia



Opel Insignia Фото: auto.ru

Opel, пожалуй, — наименее престижный немецкий бренд, но вот большой седан Insignia смотрится очень даже солидно и современно. За машину 2013 года просят 745 900 рублей. 1,6-литровый 170-сильный двигатель с наддувом, конечно, не внушает особого доверия, зато хоть автомат — классический гидротрансформатор. Оснащение на уровне: кожаный салон, электроприводы и подогревы, навигация, климат-контроль, камера заднего вида. Но проблема «Опелей» еще и в отношении к ним как к ломучим машинам, и даже как к «недомашинам». В народе говорят: «Каждая мaшинa когда нибудь станет "Опелем"», «хуже "Форда" только "Опель"» и т.д. — наговаривают, наверное. Еще варианты Opel Insignia вы увидите здесь. Mercedes-Benz S-класс



Mercedes-Benz S-класс Фото: auto.ru

Автомобили Mercedes-Benz S-класс предыдущего поколения настолько обесценились, что машину, к примеру, 2009 года можно взять за 1 миллион и меньше. Велико искушение, ведь на такой же много лет ездил сам Путин. За 5,5-литровый 388-сильный двигатель, конечно, придется платить приличный налог, тратить серьезные деньги на бензин и обслуживание, да и вообще быть готовым к любым капризам 11-летней немецкой техники. Но чего не сделаешь ради любви к этому красивому и гордому автомобилю! Еще варианты Mercedes-Benz S-класс смотрите тут.



BMW X1



BMW X1 Фото: auto.ru

Обладать хоть и маленьким, но настоящим кроссовером немецкой марки — мечта поэта. Тем более что BMW X1 2012 года выпуска отдают за 735 000 рублей — по цене «Тойоты Короллы» того же года. 2-литровый 184-сильный дизель и полный привод не дадут вам скучать на этом BMW. Всё необходимое оснащение есть: подогревы, система стабилизации, парктроники, климат-контроль, датчики дождя и света. Оптимальное количество машины за разумные деньги (лишь бы не ломалась). Еще больше BMW X1 вы увидите здесь.



Какого «немца» вы бы купили?