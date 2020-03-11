«Немцы» за бесценок: топ-5 удивительно дешевых машин из Германии — что с ними не так

Обладать немецкой машиной втайне мечтает почти каждый автолюбитель, проводящий свои будни с добротной, но скучной «Тойотой» или с банальным «корейцем». Но «немец» на то и «немец», чтобы дарить удовольствие, азарт, драйв и престиж. И вот — нет-нет да и мелькнет шальная мысль в голове добропорядочного автовладельца — а не купить ли машину из Германии? Тем более что некоторые экземпляры на вторичке выставляются по заманчивым ценам. Рассказываем, что это за авто и в чем подвох такого дисконта.
Volkswagen Passat
Довольно свежий Volkswagen Passat 2013 года выпуска в кузове B7 предлагается за 700 000 рублей. Отличная альтернатива «Тойоте Камри» в D-сегменте, которая стоит гораздо дороже. Владелец сообщает, что машина в хорошем состоянии, «немецкая сборка, максимальная комплектация, по кузову нареканий нет, салон в идеальном состоянии, кожа алькантара!». Привод у машины передний, двигатель наддувной 1,8-литровый 152-сильный, коробка передач робот. Вот за эти-то турбины/роботы Passat и не слишком жалуют на отечественной вторичке, соответственно, автомобиль малоликвиден и стоит относительно дешево. Но если вам попадется хороший экземпляр — почему бы и нет. Разброс цен на Volkswagen Passat вы можете увидеть здесь.
Volkswagen Touareg
Целый Volkswagen Touareg 2011 года выпуска второго поколения отдают за 1,1 миллиона рублей, да наверняка еще можно будет поторговаться. Автомобиль в богатой комплектации — биксенон, круиз-контроль, парктроники, электропривод сидений, климат-контроль, навигация, кожаный салон. Пробег «нарисован» заманчивый — 118 тысяч километров, но кто знает, как было на самом деле. Двигатель 3-литровый дизельный мощностью 204 л.с. — еще один повод задуматься о живучести этой машины — что там с этим дизелем, 9 лет отходившем на нашем топливе. Плюс возможные проблемы по электрике и прочие немецкие «болячки» — вот такая и цена. Еще варианты Volkswagen Touareg смотрите тут.
Opel Insignia
Opel, пожалуй, — наименее престижный немецкий бренд, но вот большой седан Insignia смотрится очень даже солидно и современно. За машину 2013 года просят 745 900 рублей. 1,6-литровый 170-сильный двигатель с наддувом, конечно, не внушает особого доверия, зато хоть автомат — классический гидротрансформатор. Оснащение на уровне: кожаный салон, электроприводы и подогревы, навигация, климат-контроль, камера заднего вида. Но проблема «Опелей» еще и в отношении к ним как к ломучим машинам, и даже как к «недомашинам». В народе говорят: «Каждая мaшинa когда нибудь станет "Опелем"», «хуже "Форда" только "Опель"» и т.д. — наговаривают, наверное. Еще варианты Opel Insignia вы увидите здесь.
Mercedes-Benz S-класс
Автомобили Mercedes-Benz S-класс предыдущего поколения настолько обесценились, что машину, к примеру, 2009 года можно взять за 1 миллион и меньше. Велико искушение, ведь на такой же много лет ездил сам Путин. За 5,5-литровый 388-сильный двигатель, конечно, придется платить приличный налог, тратить серьезные деньги на бензин и обслуживание, да и вообще быть готовым к любым капризам 11-летней немецкой техники. Но чего не сделаешь ради любви к этому красивому и гордому автомобилю! Еще варианты Mercedes-Benz S-класс смотрите тут.
BMW X1
Обладать хоть и маленьким, но настоящим кроссовером немецкой марки — мечта поэта. Тем более что BMW X1 2012 года выпуска отдают за
Какого «немца» вы бы купили?
А здесь вы прочитаете, какие подержанные кроссоверы можно купить вместо новейших моделей SKODA Karoq и KIA Seltos.