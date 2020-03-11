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Стиль и красота Подробности

«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера

Эксперты рекомендуют отказаться от кератинового восстановления и обрезного педикюра. А еще не стоит стричь брови

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Мы попросили мастеров и руководителей салонов красоты рассказать откровенно — от каких услуг лучше воздержаться

Мы попросили мастеров и руководителей салонов красоты рассказать откровенно — от каких услуг лучше воздержаться

Каждый день в индустрии красоты появляются новые способы стать еще краше (а иногда наоборот). Многие из них действительно делают жизнь женщин лучше и легче, но некоторые даже вредят или только приносят дополнительный доход их исполнителям. Эксперты из разных сфер ухода за собой и руководители салонов красоты честно признались, что из разрекламированных услуг ни за что не стали бы пробовать на себе и на чем можно сэкономить.

Алена Семенченко, основатель школы по наращиванию ресниц «Create me Please» советует выбирать для себя салоны красоты, где руководители в прошлом сами работали мастерами или до сих пор принимают клиентов.

— Я вряд ли пойду в салон, который специализируется на всем подряд. Отдам предпочтение студиям, которые постоянно развиваются в конкретном направлении. Выберу место, где хозяйка — бывший или настоящий мастер. И если она принимает — запишусь именно к ней. Вот там меня ждут лучший сервис и результат. Потому что, когда ты сам мастер — начинаешь немного понимать, как это работает, — объясняет Алена.

— Если вы хотите сэкономить на процедуре снятия ресниц — ее можно сделать в домашних условиях. Потому что одна процедура равна стоимости тюбика средства, которого хватит на много раз, — считает эксперт.

Бровист салона Famous Ксения Топтун добавляет — если вы получили предложение подстричь брови — хорошо подумайте. Эта процедура не требуется практически никому. Но если вдруг длинный волос выбивается из общей массы, нужно учесть, что стричь правильно только накрашенную бровь, чтобы не навредить форме, и не вровень, чуть выше — на 1–2 мм. После стрижки брови могут стать жесткими и непослушными.

Мастер маникюра и педикюра Кристина Потрашкова не рекомендует делать классический обрезной педикюр, при котором огрубевшую кожу стопы удаляют режущим инструментом.

Аккуратными ногти после обрезного педикюра будут недолго

Аккуратными ногти после обрезного педикюра будут недолго

— Стопы распаривают в ванночке, а на размягчённой коже есть риск удаления не только огрубелой кожи, но и живой ткани. Результат такой процедуры недолговечен — у организма срабатывает защитная реакция, и её придется повторять все чаще и чаще, — объясняет мастер.

Парикмахер и колорист Олеся Лиханова советует отказаться от кератинового восстановления волос.

— После процедуры на вид волосы становятся блестящими, гладкими и плотными, если бы не одно «но». Состав для кератинового восстановления разрушает структуру волоса, а сверху закрывает его плёнкой. Получается, что блестящие волосы внутри имеют месиво. Эффект недолговечен, и после этого волосы нельзя, например, обесцветить или восстановить их структуру, — считает Олеся.

Парикмахер-колорист, владелец Hair studio Марина Лапкина советует не пренебрегать предварительной консультацией.

Эффект от кератинового восстановления недолговечен. А вот проблемы после него останутся с вами надолго

Эффект от кератинового восстановления недолговечен. А вот проблемы после него останутся с вами надолго

По мнению стилиста, самые бессмысленные и даже вредные салонные процедуры — это также кератин и ботокс для волос. Сначала волосы выглядят гладкими и блестящими, но при вымывании становятся сухими и ломкими.

Ещё бесполезная история — полировка волос, которая обещает, что исчезнут все секущиеся кончики. На самом деле процедура этого не обеспечивает — вам срезают много того, что не нужно срезать. Поэтому от услуги полировки тоже лучше отказаться, — объясняет Марина.

Косметолог-эстетист Виктория Шворень не рекомендует пробовать плазмотерапию (безоперационная блефаропластика горячей плазмой — Прим. ред).

Эксперт рекомендует несколько раз подумать, прежде чем решиться на такой облегченный вариант блефаропластики

Эксперт рекомендует несколько раз подумать, прежде чем решиться на такой облегченный вариант блефаропластики

— Это не плазма из крови, вводимая инъекционно, это плазменная дуга, как в сварочном аппарате, которая буквально выжигает куски кожи. После заживления реклама обещает подтяжку и сравнивает с операционной блефаропластикой. На фото обычно отфотошопленные глаза без морщин и птоза. На деле все эти многократные ожоги заживают очень долго, если вообще заживают. Часто присоединяется инфекция, и мокнущие раны долго лечатся в ожоговых центрах, много случаев рубцевания ткани вместо обещанной подтяжки, — предупреждает Виктория.

Также косметолог не стала бы испытывать на себе процедуру «bb glow».

— Реклама обещает после нее на полгода ровный цвет лица, как при нанесённом тональном креме. Выполняется она аппаратом для фракционной микроигольчатой терапии по специальной эмульсии, но будем по-честному называть это жидкостью для татуажа кожи лица, — объясняет косметолог.

По протоколу процедура должна выполняться нанокартриджем, глубина иголок которого не проникает ниже самых верхних слоев эпидермиса. Это позволяет не навредить и не допустить попадания нестерильного раствора с сомнительным составом в ткани. Такие эмульсии в своём составе имеют диоксид титана, который причислен к онкогенным веществам, и если его содержание в солнцезащитных кремах не рассматривается опасным, то пенетрация глубоко в кожу заставляет задуматься.

По мнению Виктории, если процедура выполняется правильно — тон проникает только в верхний слой эпидермиса, который обновляется раз в 28 дней, причём неравномерно. Следовательно, о результате на полгода речи быть не может.

Если процедура выполняется иглами более глубокого проникновения, результат задержится дольше, но можно получить осложнения из-за попадания нестерильных и ненужных веществ в кровь. Пигмент будет сходить неравномерно, и есть риск, что отдельные его части потеряют цвет и задержатся в коже на всю жизнь, как глубокая татуировка.

Еще косметолог советует воздержаться от камуфляции плотными филлерами гиалуроновой кислоты «носослезок».

— Процедура крайне опасная, в неумелых руках шприц может оказаться орудием для пожизненной слепоты и даже хуже. Тут всегда акцентирую внимание, что процедура никак не лечит синяки под глазами, она их только скрывает. Ситуация под плотным гелем может только ухудшаться, в сосудах как был застой, так и останется, и даже усилится под давлением гелевых лепёшек сверху. Так что, когда филлер рассосётся — будет ещё хуже, — считает Виктория.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Анечка
11 мар 2020 в 10:34

Стоит ли делать лазерную эпиляцию? В частности, тотальное бикини. Это не вредно для кожи?

11 мар 2020 в 11:03

никогда бы не пошла на выжигание кожи век!!!! Это совсем надо быть без мозгов!

арубба
11 мар 2020 в 10:50

К чему экспериментировать с неизвестными штуками, когда есть проверенные временем методы красоты: обычное классическое тату в руках опытного и грамотного мастера превратит любую девушку в произведение искусства, так что все парни будут ахать и терять дар речи от одного только взгляда!