«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера

Мы попросили мастеров и руководителей салонов красоты рассказать откровенно — от каких услуг лучше воздержаться Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

Каждый день в индустрии красоты появляются новые способы стать еще краше (а иногда наоборот). Многие из них действительно делают жизнь женщин лучше и легче, но некоторые даже вредят или только приносят дополнительный доход их исполнителям. Эксперты из разных сфер ухода за собой и руководители салонов красоты честно признались, что из разрекламированных услуг ни за что не стали бы пробовать на себе и на чем можно сэкономить. Алена Семенченко, основатель школы по наращиванию ресниц «Create me Please» советует выбирать для себя салоны красоты, где руководители в прошлом сами работали мастерами или до сих пор принимают клиентов.



— Я вряд ли пойду в салон, который специализируется на всем подряд. Отдам предпочтение студиям, которые постоянно развиваются в конкретном направлении. Выберу место, где хозяйка — бывший или настоящий мастер. И если она принимает — запишусь именно к ней. Вот там меня ждут лучший сервис и результат. Потому что, когда ты сам мастер — начинаешь немного понимать, как это работает, — объясняет Алена. — Если вы хотите сэкономить на процедуре снятия ресниц — ее можно сделать в домашних условиях. Потому что одна процедура равна стоимости тюбика средства, которого хватит на много раз, — считает эксперт. Бровист салона Famous Ксения Топтун добавляет — если вы получили предложение подстричь брови — хорошо подумайте. Эта процедура не требуется практически никому. Но если вдруг длинный волос выбивается из общей массы, нужно учесть, что стричь правильно только накрашенную бровь, чтобы не навредить форме, и не вровень, чуть выше — на 1–2 мм. После стрижки брови могут стать жесткими и непослушными.

Мастер маникюра и педикюра Кристина Потрашкова не рекомендует делать классический обрезной педикюр, при котором огрубевшую кожу стопы удаляют режущим инструментом.

Аккуратными ногти после обрезного педикюра будут недолго Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

— Стопы распаривают в ванночке, а на размягчённой коже есть риск удаления не только огрубелой кожи, но и живой ткани. Результат такой процедуры недолговечен — у организма срабатывает защитная реакция, и её придется повторять все чаще и чаще, — объясняет мастер. Парикмахер и колорист Олеся Лиханова советует отказаться от кератинового восстановления волос. — После процедуры на вид волосы становятся блестящими, гладкими и плотными, если бы не одно «но». Состав для кератинового восстановления разрушает структуру волоса, а сверху закрывает его плёнкой. Получается, что блестящие волосы внутри имеют месиво. Эффект недолговечен, и после этого волосы нельзя, например, обесцветить или восстановить их структуру, — считает Олеся. Парикмахер-колорист, владелец Hair studio Марина Лапкина советует не пренебрегать предварительной консультацией.

Эффект от кератинового восстановления недолговечен. А вот проблемы после него останутся с вами надолго Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

По мнению стилиста, самые бессмысленные и даже вредные салонные процедуры — это также кератин и ботокс для волос. Сначала волосы выглядят гладкими и блестящими, но при вымывании становятся сухими и ломкими. — Ещё бесполезная история — полировка волос, которая обещает, что исчезнут все секущиеся кончики. На самом деле процедура этого не обеспечивает — вам срезают много того, что не нужно срезать. Поэтому от услуги полировки тоже лучше отказаться, — объясняет Марина. Косметолог-эстетист Виктория Шворень не рекомендует пробовать плазмотерапию (безоперационная блефаропластика горячей плазмой — Прим. ред).

Эксперт рекомендует несколько раз подумать, прежде чем решиться на такой облегченный вариант блефаропластики Фото: Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

— Это не плазма из крови, вводимая инъекционно, это плазменная дуга, как в сварочном аппарате, которая буквально выжигает куски кожи. После заживления реклама обещает подтяжку и сравнивает с операционной блефаропластикой. На фото обычно отфотошопленные глаза без морщин и птоза. На деле все эти многократные ожоги заживают очень долго, если вообще заживают. Часто присоединяется инфекция, и мокнущие раны долго лечатся в ожоговых центрах, много случаев рубцевания ткани вместо обещанной подтяжки, — предупреждает Виктория.

Также косметолог не стала бы испытывать на себе процедуру «bb glow». — Реклама обещает после нее на полгода ровный цвет лица, как при нанесённом тональном креме. Выполняется она аппаратом для фракционной микроигольчатой терапии по специальной эмульсии, но будем по-честному называть это жидкостью для татуажа кожи лица, — объясняет косметолог. По протоколу процедура должна выполняться нанокартриджем, глубина иголок которого не проникает ниже самых верхних слоев эпидермиса. Это позволяет не навредить и не допустить попадания нестерильного раствора с сомнительным составом в ткани. Такие эмульсии в своём составе имеют диоксид титана, который причислен к онкогенным веществам, и если его содержание в солнцезащитных кремах не рассматривается опасным, то пенетрация глубоко в кожу заставляет задуматься. По мнению Виктории, если процедура выполняется правильно — тон проникает только в верхний слой эпидермиса, который обновляется раз в 28 дней, причём неравномерно. Следовательно, о результате на полгода речи быть не может.

Если процедура выполняется иглами более глубокого проникновения, результат задержится дольше, но можно получить осложнения из-за попадания нестерильных и ненужных веществ в кровь. Пигмент будет сходить неравномерно, и есть риск, что отдельные его части потеряют цвет и задержатся в коже на всю жизнь, как глубокая татуировка. Еще косметолог советует воздержаться от камуфляции плотными филлерами гиалуроновой кислоты «носослезок». — Процедура крайне опасная, в неумелых руках шприц может оказаться орудием для пожизненной слепоты и даже хуже. Тут всегда акцентирую внимание, что процедура никак не лечит синяки под глазами, она их только скрывает. Ситуация под плотным гелем может только ухудшаться, в сосудах как был застой, так и останется, и даже усилится под давлением гелевых лепёшек сверху. Так что, когда филлер рассосётся — будет ещё хуже, — считает Виктория. Что еще почитать про опасные процедуры красоты: Эксперты сферы услуг назвали основные ошибки, которые выдают новичка ещё до того, как он успеет всё испортить.