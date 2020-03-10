«У нас уже психоз». Уехавшие новосибирцы — о том, что происходит в мире из-за коронавируса

Вы сейчас находитесь в другой стране? Расскажите нам, что там происходит, в комментариях к этому тексту Фото: Александр Ощепков

Коронавирус расползается по миру. Пока по-настоящему серьезная ситуация только в Китае, Иране и Италии, но эпидемия уже меняет жизнь людей и в других странах. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с бывшими новосибирцами, которые сейчас живут в разных концах света. Что там происходит? Маски по рецепту, дефицит туалетной бумаги и не только — читайте истории четырех сибиряков. «Крупные компании готовы переводить сотрудников на работу из дома» Рассказывает Юля Альбова (Торонто, Канада)

— Пока про панику говорить нельзя, это не про нас. Хотя антисептик я сегодня нашла только с третьей попытки и в два раза дороже, чем обычно. И масок в аптеках тоже нет (но мой запасливый супруг где-то нашел и отложил в кубышку). Разговоры про вирус ведутся постоянно и везде, но больше в сторону конструктивной подготовки «а что надо будет делать, если». Крупные компании готовятся при необходимости переводить сотрудников на работу из дома, школы и вузы готовят планы обучения онлайн, но массовые мероприятия пока не отменяют и в кафе, ресторанах, общественном транспорте народу не меньше, чем обычно.



Люди в масках попадаются, но опять же не более, чем каждую зиму в гриппозный сезон — в среднем вижу 3–5 человек в день. По всей провинции Онтарио подтвержденных случаев около 20. В основном это люди, вернувшиеся из Ирана, а также их друзья и родственники. Иранская диаспора нервничает, но в целом канадцы — народ дисциплинированный и спокойный, вдобавок у них есть опыт борьбы с SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, или атипичная пневмония), когда много случаев заболевания было как раз в Торонто, и реакция была хоть и не сразу, но в целом адекватная. Из необычного: почему-то на прошлой неделе в нашем местном супермаркете не было качественной туалетной бумаги, а была только тонкая и жесткая, но как это связано с вирусом, мне не очень понятно, хотя говорят, что связано. «Все друг от друга шарахаются» Рассказывает Алина Кузменкина (Париж, Франция)

— У нас вообще массовый психоз с этим вирусом. Зашла в аптеку за гелем-антисептиком, которого там всегда тонны валяются и никому, кроме меня, он не нужен, а его больше нет! Завезут в конце следующей недели. Спросила про маски — тоже нет, а если бы и были — не продали, так как теперь по рецепту или для медучреждений. Вчера на дверях аптеки увидела объявление: «Извините, у нас нет антисептического геля, но зато у нас есть наши улыбки».

Из плюсов — только то, что официально можно не делать la bise (французские поцелуи при встречи, когда люди касаются друг друга щеками. — Прим.ред.). Весь офис заклеили плакатами про вирус, уже тошно от них — все и везде только про это и говорят. Но вообще французы не теряют чувства юмора. Один кондитер тут начал делать шоколадные десерты в форме коронавируса. Сразу прославился на всю страну. Париж опустел. В метро можно найти свободные места и сесть (!), попадаются люди в масках, но их мало. Непонятно, кто скупил все маски, и что они теперь с ними делают (до того, как их конфисковало правительство). В офисе провели генеральную уборку! Два года в этой компании работаю, а они — серьезно — впервые помыли пол! Спасибо коронавирусу. И установили на входе дозатор с антисептиком. В Париже закрыли пока только одно учебное заведение, а вот в департаменте Уаз закрыли все еще на прошлой неделе. Все друг от друга шарахаются, но теперь уже не пошутишь расистские шуточки про китайцев... Возможно, у нас тоже ограничат передвижение, как в Италии — ждем и боимся.

«Фирмы поменяли часы работы, чтобы не создавать столпотворения» Рассказывает Екатерина Гутова (Токио, Япония)

— У нас почти все мартовские мероприятия, собрания, соревнования, выпускные и так далее отменили либо собираются проводить в самом усеченном варианте. Сознательные граждане стараются не делать лишних движений, не ездить лишний раз никуда, командировки отменяют. Большинство школ закрыты. Маски и спиртосодержащие антисептики не купить.

Но паники никакой нет, совсем-совсем. Все мило улыбаются, как и всегда. Я никуда не хожу, читаю дома книжки, любуюсь цветочками на улице. В фирмах поменяли часы работы, все на свой лад, чтобы не создавать столпотворения в транспорте. Так что люди, по возможности, работают из дома. Молодежь по ресторанам сидит, как ни в чем не бывало. Но здесь сознательных много, например, я. Собиралась приехать к родителями, но отменила поездку, чтобы никого не беспокоить.

«В масках ходят только туристы» Рассказывает Олег Крикунов (Мадрид, Испания) — Пока паника чувствуется только в туристическом секторе. Люди отказываются от поездок, стало меньше народу в туристических местах. Но для местных здесь ничего не изменилось. В масках ходят только туристы — преимущественно азиатской внешности, никакого дефицита масок тоже нет. Я регулярно бываю в аэропорту в последнее время, но даже там не заметил каких-то бросающихся в глаза изменений. А если уехать подальше в провинцию, то там и вовсе спокойно.

