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«Я дома, и я счастлив»: Элджей собрал всю семью на концерте в Новосибирске (пришел даже дедушка). Как это было

Эпатажный сибиряк признался в любви к новосибирцам и поздравил жену Настю Ивлееву с днём рождения

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Уже второй год подряд Элджей выступает в Новосибирске 8 марта

Уже второй год подряд Элджей выступает в Новосибирске 8 марта

Второй год подряд рэпер Элджей приезжает с концертом в родной Новосибирск в Международный женский день (прошлогодний репортаж смотрите тут). Сибиряк повёл себя на концерте так, как попросил его дедушка, заодно традиционно поздравил с днём рождения свою жену Настю Ивлееву и признался в особом отношении к новосибирским фанатам — но всё равно не вышел на бис к зрителям. Журналисты НГС пообщались с поклонниками популярного рэпера — среди них оказались даже дети. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Элджей на каждом концерте заявляет об особом отношении к Новосибирску

Элджей на каждом концерте заявляет об особом отношении к Новосибирску

Элджей — российский хип-хоп исполнитель, родился в Новосибирске, настоящее имя Алексей Узенюк, 24 года. Известность пришла к рэперу в 2017 году после трека «Розовое вино», который он записал вместе с московским исполнителем Feduk'ом. Сингл быстро занял лидирующие строчки в iTunes и Apple Music, также стал самой популярной песней во «ВКонтакте».

Элджей выступил в «Экспоцентре»

Элджей выступил в «Экспоцентре»

8 марта в «Экспоцентре» на концерте Элджея собралась самая разнообразная публика — тинейджеры в объёмных кофтах с подвёрнутыми джинсами, девушки с броским вечерним макияжем и букетом цветов, мускулистые парни с дредами и маленькие дети, которых привели на концерт родители.

Средний возраст фанатов Элджей — около 18 лет

Средний возраст фанатов Элджей — около 18 лет

Концерт начался с выступления рэпера Cherokee — новосибирцы вяло отплясывали и подпевали исполнителю. Когда на сцену вышел Элджей, публика словно проснулась — все начали раскачиваться и подпевать новосибирцу.

— Классная пижамка, братан, — пытался докричаться до исполнителя мужчина в спортивном костюме.

Новосибирцы оценили пижаму Элджея

Новосибирцы оценили пижаму Элджея

В Новосибирск Элджей приехал со своей новой сольной программой, но начал с уже популярных песен про розовое вино и рваные джинсы. Довольные новосибирцы начали дергаться и прыгать, подпевая и выкрикивая признания в любви рэперу. Среди танцующих выделялась девочка лет десяти — она двигалась плавно и пластично, так, что многие заглядывались на ребёнка с удивлением.

Школьница пришла на концерт вместе с сестрой&nbsp;

Школьница пришла на концерт вместе с сестрой 

Основной упор на концерте был именно на визуальную часть — на экране мелькали кислотные картинки, от которых рябило в глазах. Сам Элджей энергично передвигался по сцене. Между песнями — короткие комментарии от исполнителя, в которых не было особого смысла, но было видно, что фанатам заходит и это.

Визуальный ряд шоу был действительно запоминающимся&nbsp;

Визуальный ряд шоу был действительно запоминающимся 

— Сегодня на концерте первый раз присутствует мой дедушка, — хрипит в микрофон Элджей. — И специально по его просьбе я хочу поздравить новосибирских девушек с 8 Марта. Девушки, я вас поздравляю!

Элджей поздравил сибирячек с 8 Марта

Элджей поздравил сибирячек с 8 Марта

Следом Элджей уже традиционно поздравил с днём рождения свою жену Настю Ивлееву, которая сидела на VIP-месте с семьей и друзьями музыкантов — рэпер исполнил своей возлюбленной со сцены песню «Я хочу тебя на 360°» (в клипе как раз снялась телеведущая «Орла и Решки»), которую он написал для неё ещё в 2018 году.

В подарок Ивлеевой рэпер исполнил песню «Я хочу тебя на 360°»

В подарок Ивлеевой рэпер исполнил песню «Я хочу тебя на 360°»

— Со мной сегодня вся моя семья, — рассказал в перерыве Элджей. — А концерт с моей семьёй происходит примерно раз в год. Не знаю, как зафиналить эту мысль, но я её люблю.

Певец рассказал о любви к своей семье

Певец рассказал о любви к своей семье

— Я дома, и я счастлив, — повторял в микрофон Элджей. Певец несколько раз говорил об особой любви к новосибирским фанатам, о том, как ему нравится в родном городе и что он хочет насладиться каждым мгновением этого концерта.

Фанаты в ожидании выхода Элджея на сцену

Фанаты в ожидании выхода Элджея на сцену

В финале рэпер ещё раз исполнил хит «Розовое вино» и ушёл. Минут 15 самые преданные фанаты кричали «бис» и терпеливо ждали рэпера, но он так и не вышел.

Зрители не расходились ещё минут 15, надеясь на то, что Элджей выйдет ещё раз&nbsp;

Зрители не расходились ещё минут 15, надеясь на то, что Элджей выйдет ещё раз 

— Он очень загадочный, — рассказывают про рэпера подруги Зарина и Настя. — Ты хочешь его видеть, прикоснуться к нему. Хочешь понять, что он за человек необычный. Ты о нём ничего не знаешь, и это привлекает.

Зарина и Настя, 18 лет&nbsp;

Зарина и Настя, 18 лет 

— Мы пришли, потому что нам билеты подарила моя тётя, — рассказывает Анастасия, здесь она сегодня со своим парнем. — Просто так, моя тётя. Она может вот так внезапно подарок сделать. Но я бы в любом случае хотела попасть на его концерт. Нравится внешность, манера поведения. Скорее, музыка и биты, чем тексты.

Настя и Виталий, 18 лет — пришли на концерт, потому что им подарили билеты

Настя и Виталий, 18 лет — пришли на концерт, потому что им подарили билеты

— Они классные, они заводят, нам нравятся его песни, — рассказывает сибирячка Маша, которая пришла на концерт с подругами. — Потусить можно. Мы просто пришли потанцевать и повеселиться.

Настя, 21 год, Маша, 20 лет и Маша, 21 год пришли на концерт повеселиться

Настя, 21 год, Маша, 20 лет и Маша, 21 год пришли на концерт повеселиться

— Тут много хорошей классной музыки танцевальной, — объясняют приятели Илья и Сергей. — Чисто потусить можно. Плюс то, что он с нашего города, чисто поддержать человека. Его музыка качает, и все под эту музыку качают, людей полностью пробирает эта музыка.

Сергей, 19 лет, и Илья, 20 лет

Сергей, 19 лет, и Илья, 20 лет

Сибиряки Анна и Сергей пришли на концерт вместе с 10-летним Марьяном и 7-летней Никой — они пошли потому, что их сын большой поклонник Элджея.

Новосибирцы пришли на концерт всей семьёй

Новосибирцы пришли на концерт всей семьёй

— Я пришла на концерт вместо сына, он маленький, нельзя ему, — смеётся жительница Новосибирска Ирина. — Я давно на него ходила, ещё когда он в «Подземке» выступал. Потом забылось как-то, а тут вот сын начал слушать. И я решила сходить на концерт. Вместе с мужем. Мужу не нравится Элджей, он чисто из-за меня пришёл.

39-летняя Ирина пришла на концерт «вместо сына»

39-летняя Ирина пришла на концерт «вместо сына»

Сибиряки снимали любимого исполнителя на телефоны

Сибиряки снимали любимого исполнителя на телефоны

Билеты на концерт можно было купить от 1500 рублей

Билеты на концерт можно было купить от 1500 рублей

Фанаты долго просили выйти Элджея на бис

Фанаты долго просили выйти Элджея на бис

Музыкант представил в Новосибирске свою новую концертную программу

Музыкант представил в Новосибирске свою новую концертную программу

В этот раз на концерте были сидячие места, многие из них пустовали

В этот раз на концерте были сидячие места, многие из них пустовали

Новосибирцы подпевали каждой песне рэпера

Новосибирцы подпевали каждой песне рэпера

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КОММЕНТАРИИ (40)

Вовчик1955
9 мар 2020 в 19:24

До здравствует Элджей. Урраааааа

Фото пользователя
9 мар 2020 в 19:27

Кусок культурки родному Новосибу от бельмастого матерщинника, который даже не соизволил выйти на "бис" -- наслаждайся, младое поколение...

Сибиряк
9 мар 2020 в 19:26

Пришёл даже дедушка? Яблоко от яблони - недалеко падает. От осинки - не родятся апельсинки. Это всё, что нужно знать об этих людях.
У тех, у кого IQ>100 и так поймут, всем остальным и знать не надо.