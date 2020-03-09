«Я дома, и я счастлив»: Элджей собрал всю семью на концерте в Новосибирске (пришел даже дедушка). Как это было

Уже второй год подряд Элджей выступает в Новосибирске 8 марта Фото: Алёна Истомина

Второй год подряд рэпер Элджей приезжает с концертом в родной Новосибирск в Международный женский день (прошлогодний репортаж смотрите тут). Сибиряк повёл себя на концерте так, как попросил его дедушка, заодно традиционно поздравил с днём рождения свою жену Настю Ивлееву и признался в особом отношении к новосибирским фанатам — но всё равно не вышел на бис к зрителям. Журналисты НГС пообщались с поклонниками популярного рэпера — среди них оказались даже дети. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Элджей на каждом концерте заявляет об особом отношении к Новосибирску Фото: Алёна Истомина

Элджей — российский хип-хоп исполнитель, родился в Новосибирске, настоящее имя Алексей Узенюк, 24 года. Известность пришла к рэперу в 2017 году после трека «Розовое вино», который он записал вместе с московским исполнителем Feduk'ом. Сингл быстро занял лидирующие строчки в iTunes и Apple Music, также стал самой популярной песней во «ВКонтакте».

Элджей выступил в «Экспоцентре» Фото: Алёна Истомина

8 марта в «Экспоцентре» на концерте Элджея собралась самая разнообразная публика — тинейджеры в объёмных кофтах с подвёрнутыми джинсами, девушки с броским вечерним макияжем и букетом цветов, мускулистые парни с дредами и маленькие дети, которых привели на концерт родители.

Средний возраст фанатов Элджей — около 18 лет Фото: Алёна Истомина

Концерт начался с выступления рэпера Cherokee — новосибирцы вяло отплясывали и подпевали исполнителю. Когда на сцену вышел Элджей, публика словно проснулась — все начали раскачиваться и подпевать новосибирцу.

— Классная пижамка, братан, — пытался докричаться до исполнителя мужчина в спортивном костюме.

Новосибирцы оценили пижаму Элджея Фото: Алёна Истомина

В Новосибирск Элджей приехал со своей новой сольной программой, но начал с уже популярных песен про розовое вино и рваные джинсы. Довольные новосибирцы начали дергаться и прыгать, подпевая и выкрикивая признания в любви рэперу. Среди танцующих выделялась девочка лет десяти — она двигалась плавно и пластично, так, что многие заглядывались на ребёнка с удивлением.

Школьница пришла на концерт вместе с сестрой Фото: Алёна Истомина

Основной упор на концерте был именно на визуальную часть — на экране мелькали кислотные картинки, от которых рябило в глазах. Сам Элджей энергично передвигался по сцене. Между песнями — короткие комментарии от исполнителя, в которых не было особого смысла, но было видно, что фанатам заходит и это.

Визуальный ряд шоу был действительно запоминающимся Фото: Алёна Истомина

— Сегодня на концерте первый раз присутствует мой дедушка, — хрипит в микрофон Элджей. — И специально по его просьбе я хочу поздравить новосибирских девушек с 8 Марта. Девушки, я вас поздравляю!

Элджей поздравил сибирячек с 8 Марта Фото: Алёна Истомина

Следом Элджей уже традиционно поздравил с днём рождения свою жену Настю Ивлееву, которая сидела на VIP-месте с семьей и друзьями музыкантов — рэпер исполнил своей возлюбленной со сцены песню «Я хочу тебя на 360°» (в клипе как раз снялась телеведущая «Орла и Решки»), которую он написал для неё ещё в 2018 году.

В подарок Ивлеевой рэпер исполнил песню «Я хочу тебя на 360°» Фото: Алёна Истомина

— Со мной сегодня вся моя семья, — рассказал в перерыве Элджей. — А концерт с моей семьёй происходит примерно раз в год. Не знаю, как зафиналить эту мысль, но я её люблю.

Певец рассказал о любви к своей семье Фото: Алёна Истомина

— Я дома, и я счастлив, — повторял в микрофон Элджей. Певец несколько раз говорил об особой любви к новосибирским фанатам, о том, как ему нравится в родном городе и что он хочет насладиться каждым мгновением этого концерта.

Фанаты в ожидании выхода Элджея на сцену Фото: Алёна Истомина

В финале рэпер ещё раз исполнил хит «Розовое вино» и ушёл. Минут 15 самые преданные фанаты кричали «бис» и терпеливо ждали рэпера, но он так и не вышел.

Зрители не расходились ещё минут 15, надеясь на то, что Элджей выйдет ещё раз Фото: Алёна Истомина

— Он очень загадочный, — рассказывают про рэпера подруги Зарина и Настя. — Ты хочешь его видеть, прикоснуться к нему. Хочешь понять, что он за человек необычный. Ты о нём ничего не знаешь, и это привлекает.

Зарина и Настя, 18 лет Фото: Алёна Истомина

— Мы пришли, потому что нам билеты подарила моя тётя, — рассказывает Анастасия, здесь она сегодня со своим парнем. — Просто так, моя тётя. Она может вот так внезапно подарок сделать. Но я бы в любом случае хотела попасть на его концерт. Нравится внешность, манера поведения. Скорее, музыка и биты, чем тексты.

Настя и Виталий, 18 лет — пришли на концерт, потому что им подарили билеты Фото: Алёна Истомина

— Они классные, они заводят, нам нравятся его песни, — рассказывает сибирячка Маша, которая пришла на концерт с подругами. — Потусить можно. Мы просто пришли потанцевать и повеселиться.

Настя, 21 год, Маша, 20 лет и Маша, 21 год пришли на концерт повеселиться Фото: Алёна Истомина

— Тут много хорошей классной музыки танцевальной, — объясняют приятели Илья и Сергей. — Чисто потусить можно. Плюс то, что он с нашего города, чисто поддержать человека. Его музыка качает, и все под эту музыку качают, людей полностью пробирает эта музыка.

Сергей, 19 лет, и Илья, 20 лет Фото: Алёна Истомина

Сибиряки Анна и Сергей пришли на концерт вместе с 10-летним Марьяном и 7-летней Никой — они пошли потому, что их сын большой поклонник Элджея.

Новосибирцы пришли на концерт всей семьёй Фото: Алёна Истомина

— Я пришла на концерт вместо сына, он маленький, нельзя ему, — смеётся жительница Новосибирска Ирина. — Я давно на него ходила, ещё когда он в «Подземке» выступал. Потом забылось как-то, а тут вот сын начал слушать. И я решила сходить на концерт. Вместе с мужем. Мужу не нравится Элджей, он чисто из-за меня пришёл.

39-летняя Ирина пришла на концерт «вместо сына» Фото: Алёна Истомина

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