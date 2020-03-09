Почему обвалились цены на нефть и что будет с курсами валют. Разбираемся с экспертами

Артем Скворцов, совладелец екатеринбургской сети АЗС «Варта»:
— Если говорить про внутренний рынок, то возможен сценарий 2008 года: превышение предложения над спросом на внутреннем рынке и, как следствие, снижение оптовых цен. Но не факт, что при этом опустятся розничные цены.
В чём вы храните сбережения?
Еще 5 марта главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отмечала, что прошедшая неделя стала худшей для рубля с лета 2019 года:
— После выхода российской валюты выше отметки 65,00 пара USD — RUB закрыла неделю в новом диапазоне, что указывает на возможное продолжение падения по отношению к доллару. Рынок торгуется без идей и подвержен резким импульсным движениям, которые трудно прогнозируются. Хотя Минфин сообщил, что в марте направит на покупку валюты всего 133 млрд руб (против 226 млрд руб в феврале), этого недостаточно для поддержки рублю. При этом мы не наблюдаем выхода инвесторов из российских ОФЗ, что свидетельствует об отсутствии альтернатив для этих вложений. Если нервозность по поводу эпидемии пойдёт на спад, рубль способен в кратчайшие сроки вернуть утерянные позиции, особенно в случае, если ЦБ на заседании 20 марта снизит ставку только на 25.
Как мы видим теперь, рубль не укрепил, а ещё больше потерял позиции, но предстоящее заседания Банка России действительно как-то может повлиять на ситуацию.
Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин отмечает, что сокращение потребления нефти сейчас происходит из-за разных факторов — в частности, тёплая зима и коронавирус, поэтому предполагалось ещё одно соглашение по сокращению добычи.
— Соглашение сорвалось по вине России, после чего произошла реакция всех рынков — очень мощная. Все стали бояться, что образуется избыток нефти на рынке и цены упадут, и они тут же начали быстро падать. Нынешняя реакция в основном эмоциональная, основанная на новости, что договориться не удалось.
Финансист Владимир Фролов (экс-владелец крупного екатеринбургского банка «Северная казна») прокомментировал падение нефти.
«Довыделывались. Конечно, будет отскок. Потом опять падение. А на каком уровне стабилизируется нефть — одному богу известно. Для США — это семечки. Самый крупный эмиссионный центр мира пережуёт любые проблемы. Их нефтяники залягут на дно, а ФРС заткнёт их финансовые дыры», — написал Фролов у себя на странице в Facebook.
Эксперт Ирина Газизулина предполагает, что в ближайшее время курс может стабилизироваться: евро вернётся к отметке около 80 рублей, а доллар останется около 70 с лишним.
В приложении Сбербанка евро продают уже почти по 85 рублей.
Если 7 марта, по информации Центробанка, курс евро равнялся 75,84 рубля, а курс доллара — 67,52 рубля, то сегодня доллар перевалил за 70, а евро — за 80.
Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина объяснила, почему произошло такое резкое падение стоимости нефти:
— Понятно, почему происходит падение нефти — не договорились с ОПЕК по сокращению добычи нефти, Россия в частности. Я думаю, что для нас это ещё не криминальная цена, чтобы у добывающих компаний были большие потери, поэтому пока Центральный банк не вмешивается в то, что идёт девальвация рубля на фоне снижения стоимости нефти. Опять же только в связи с тем, чтобы экспортёры смогли компенсировать этой девальвацией падение цены на саму нефть.
ОПЕК — организация стран-экспортеров нефти. Соглашение ОПЕК и некоторых других стран, которые не входят в организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его много раз продлевали, продлевалось условия при этом менялись. До конца прошлого года соглашение предусматривало снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а для первого квартала 2020 года производство нефти сократили на 1,7 миллиона баррелей. В пятницу закончилась очередная встреча представителей ОПЕК+, по итогам которой участники не смогли прийти к новым договоренностям. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.
Резкое падение стоимости Brent случилось из-за того, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Ранее предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.