Почему обвалились цены на нефть и что будет с курсами валют. Разбираемся с экспертами

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина объяснила, почему произошло такое резкое падение стоимости нефти:

— Понятно, почему происходит падение нефти — не договорились с ОПЕК по сокращению добычи нефти, Россия в частности. Я думаю, что для нас это ещё не криминальная цена, чтобы у добывающих компаний были большие потери, поэтому пока Центральный банк не вмешивается в то, что идёт девальвация рубля на фоне снижения стоимости нефти. Опять же только в связи с тем, чтобы экспортёры смогли компенсировать этой девальвацией падение цены на саму нефть.

ОПЕК — организация стран-экспортеров нефти. Соглашение ОПЕК и некоторых других стран, которые не входят в организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его много раз продлевали, продлевалось условия при этом менялись. До конца прошлого года соглашение предусматривало снижение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а для первого квартала 2020 года производство нефти сократили на 1,7 миллиона баррелей. В пятницу закончилась очередная встреча представителей ОПЕК+, по итогам которой участники не смогли прийти к новым договоренностям. Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

