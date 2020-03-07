Сто кошек и одна обезьянка: самый умилительный фоторепортаж недели (эти животные стоят десятки тысяч)

Выставка «ZOOSTAR» проходит в «Подземке» на Красном проспекте Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске в арт-пространстве «Подземка» на Красном проспекте проходит выставка кошек «ZOOSTAR» — по подсчётам организаторов, туда съехались порядка ста участников из городов Сибири и Казахстана. Посетители выставки могут как полюбоваться кошками самых разных пород (в том числе и редкой, только появившейся породой мейн-куна с шестью пальцами), так и купить приглянувшегося котёнка. Почему заводчики готовы пропустить праздники ради выставок, как в толпе кошек оказалась одна обезьянка и о чём должен знать любой новосибирец, собравшийся заводить дома породистую кошку, — в материале корреспондентов НГС.

Выставка будет будет идти 7 и 8 марта Фото: Ольга Бурлакова

— Мама, смотри какая кошечка ласкательная! — девчушка лет пяти тыкает пальцем в небольшую клетку, в которой сидит насупившийся мейн-кун. — А вон лысики, совсем без шерсти! Под одеялком прячутся. А посмотри ещё туда. Девочка перебегает от клетки к клетки, её звонкий голос тонет в потоке протянутого мяуканья, идущего со всех сторон. И её эмоции понять можно — среди такого количества мейн-кунов, сфинксов, персидских, бенгальских, абиссинских кошек, коттиш-фолдов и других пород можно растеряться не только ребёнку, но и взрослому. Затискать хочется всех и сразу. А некоторых — ещё и забрать к себе домой.

На выставке собралось около 100 участников из разных городов Фото: Ольга Бурлакова

— Выставки кошек способствуют популяризации домашних животных, профессиональному разведению, правильному уходу и содержанию, — считает организатор выставки Ирина Толмачева. — Участникам хочется получить высокую оценку для своих животных, признание. Но ещё это праздник не только для заводчиков, но и для детей. Я вот всё детство провела на выставках. Для меня это был праздник. И тут мы стараемся устроить настоящий праздник для детей. У нас конкурс детских рисунков проводится, завтра будем детей награждать, аквагрим для детей. Или ещё есть обезьянка — её можно увидеть только на наших выставках. С ней можно поиграть, её можно потрогать. Она абсолютно хорошая, добрая.

Выставка «ZOOSTAR» проходит в Новосибирске два раза в год Фото: Ольга Бурлакова

Ирина добавляет, что заводчиков выставки затягивают обычно на всю жизнь — стоит один раз привести свою кошку, следующий раз пропустить невозможно. — У нас не пропускают такое даже из-за своего дня рождения, — улыбается девушка. — Ну или вот завтра 8 марта — мы специально каждый год к женскому дню делаем выставку, чтобы отмечать этот праздник тут, с такими красотками-кошками.

Многие заводчики приходят на выставку даже в свой день рождения Фото: Ольга Бурлакова

В самом конце зала, на небольшой тумбе важно заседает обезьяна Чучелина — вокруг себя животное уже собрало небольшую толпу фанатов. Некоторые гладят обезьянку, но с опаской. — Дети её могут трогать, она не обидит никого, — рассказывает хозяйка обезьянки Валентина Шнайдер. — Это девчонка приносит счастье. Она контактная, не хулиганит. Живёт дома, без клетки. Кушает как человек с нами за столом, ложкой кушает. Иметь в доме такую красоту — это счастье.

Обезьянка Чучелина живёт в доме у Валентины Шнайдер уже 25 лет Фото: Ольга Бурлакова

Заводчик Сергей пришёл на выставку вместе с британской длинношерстной Клеопатрой, которая уже взяла свой первый приз за сегодня. И с котёнком Мартином — мужчина продаёт его за 25 тысяч рублей, под кастрацию.

Этого котёнка можно купить за 25 тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова

А вот котёнок шотландской кошки уже нашел себе новых хозяев — её выбрала вместе с мамой школьница Карина. Вместе семья пришла на выставку — и влюбилась именно в эту серенькую кошечку.

Котёнок нашёл себе новых хозяев Фото: Ольга Бурлакова

— Мне очень понравилась, я её Вина или Винера назову, — объясняет Карина. — По цвету, ещё она очень нежная, ласкательная. Я маме обещала сама за ней ухаживать. Но если что-то не смогу, мама мне поможет.

Домой Карина уходит с новым питомцем Фото: Ольга Бурлакова

— Воспитывать мейн-куна надо как собаку, — рассказывает хозяйка рябистого мейн-куна Фиши Дарья. — Они очень преданные, не зря их называют котопёс. Постоянно везде с тобой. Если готовите, если убираетесь, будет вам помогать. Девушка добавила, что тем, кто собирается покупать себе мейн-куна, надо помнить, что таким кошкам обязательно нужны витамины и правильное питание — чтобы кости были крепкие и ничего не болело.

В рационе мейн-кунов обязательно должны быть витамины Фото: Ольга Бурлакова

— Мамин сын. И немножко дуралей, — рассказывает про своего годовалого питомца жительница Нового Уренгоя Елена. — Как юный балбес такой. Но не хулиганистый. Просто Харлей-дуралей, как мы его называем.

Ориентал Харлей приехал в Новосибирск из Нового Уренгоя Фото: Ольга Бурлакова

Котёнка шотландской кошки можно купить за десять тысяч с документами. По словам заводчика, новый хозяин должен знать, что этот вид кошек не может жить на улице.

По характеру шотландские кошки отличаются друг от друга — одни приносят мячик в зубах и поддаются дрессировки, другие своенравны и не слушаются хозяев Фото: Ольга Бурлакова

Заводчица Татьяна называют свою любимую породу донского сфинкса комфортной кошкой. — Это такой получеловек, полусобака, — объясняет женщина. — Характер у них ближе к человеку расположен. Чтобы быть везде с ним — спать, греться, играть. И тот, кто хочет завести себе таких красавцев, должен понимать это.

Донские сфинксы не могут обойтись без компании человека Фото: Ольга Бурлакова

Шотландец Амадеус, по словам заводчицы, выдержанный и спокойный кот с чувством собственного достоинства. Вот только на выставке мальчик растерялся — он не привык к такому количеству чужих людей. Купить такого котёнка можно за 20 тысяч рублей.

Котёнок Амадеус боится чужих людей Фото: Ольга Бурлакова

— Хозяевам любой кошки надо знать, как ухаживать за кошками, любыми, — перечисляет владелица экзота Юппи Татьяна. — Чем их кормил прежний хозяин, как в туалет ходит и особенности породы. Есть кошки компаньоны, которые сядут на человека и будут ездить на нём целыми днями. А есть кошки, которые могут сесть в уголочек и спать целый день, вы их даже не заметите. Вот моя Юппи из последней породы, практически не мяукает, её не видно, не слышно.

Юппи очень спокойная и ласковая кошечка Фото: Ольга Бурлакова

По словам организаторов, больше всего на выставке именно мейн-кунов. Из них всего два представителя новой редкой породы — полидактильные мейн-куны. — Эту породу только недавно признали, — объясняет хозяйка редкого мейн-куна Татьяна. — У таких кошечек на каждой лапке вместо пяти пальцев — шесть. Это считали раньше отклонением. Но самый первый и любимый кот Хемингуэя был полидактильным мейн-куном, самый первый кот, которого пустили в белый дом, был тоже мейн-кун полидактильный. История у этой породы очень большая, просто её не признавали. Потому что считали, что как у людей генная мутация, тяжёлые последствия. Тоже самое бывает у кошек. После исследований учёные поняли, что это не мутация, а именно эволюция. Потому что это одна из пород, в которую человек не лез. Этих кошек ни с какими енотами не скрещивали. Они жили на острове Мейн и 40% бегавших там кошек были полидактелями. Они бегали по снегу, по скалам. Соответственно, чем шире лапы, тем больше шансов пробежать по скале.

У полидактильных мейн-кунов шесть пальцев на лапах Фото: Ольга Бурлакова

Выставка будет проходить в Новосибирске два дня, 7 и 8 марта. Вход платный: 200 рублей — взрослый и 150 рублей — детский.

Заводчики советуют водить котят к ветеринару раз в квартал Фото: Ольга Бурлакова

Взрослая кошка должна посещать клинику не реже одного раза в год Фото: Ольга Бурлакова

На выставку можно попасть за 200 рублей Фото: Ольга Бурлакова