Сто кошек и одна обезьянка: самый умилительный фоторепортаж недели (эти животные стоят десятки тысяч)

В Новосибирске в арт-пространстве «Подземка» на Красном проспекте проходит выставка кошек «ZOOSTAR» — по подсчётам организаторов, туда съехались порядка ста участников из городов Сибири и Казахстана. Посетители выставки могут как полюбоваться кошками самых разных пород (в том числе и редкой, только появившейся породой мейн-куна с шестью пальцами), так и купить приглянувшегося котёнка. Почему заводчики готовы пропустить праздники ради выставок, как в толпе кошек оказалась одна обезьянка и о чём должен знать любой новосибирец, собравшийся заводить дома породистую кошку, — в материале корреспондентов НГС.
— Мама, смотри какая кошечка ласкательная! — девчушка лет пяти тыкает пальцем в небольшую клетку, в которой сидит насупившийся мейн-кун. — А вон лысики, совсем без шерсти! Под одеялком прячутся. А посмотри ещё туда.
Девочка перебегает от клетки к клетки, её звонкий голос тонет в потоке протянутого мяуканья, идущего со всех сторон. И её эмоции понять можно — среди такого количества мейн-кунов, сфинксов, персидских, бенгальских, абиссинских кошек, коттиш-фолдов и других пород можно растеряться не только ребёнку, но и взрослому. Затискать хочется всех и сразу. А некоторых — ещё и забрать к себе домой.
— Выставки кошек способствуют популяризации домашних животных, профессиональному разведению, правильному уходу и содержанию, — считает организатор выставки Ирина Толмачева. — Участникам хочется получить высокую оценку для своих животных, признание. Но ещё это праздник не только для заводчиков, но и для детей. Я вот всё детство провела на выставках. Для меня это был праздник. И тут мы стараемся устроить настоящий праздник для детей. У нас конкурс детских рисунков проводится, завтра будем детей награждать, аквагрим для детей. Или ещё есть обезьянка — её можно увидеть только на наших выставках. С ней можно поиграть, её можно потрогать. Она абсолютно хорошая, добрая.
Ирина добавляет, что заводчиков выставки затягивают обычно на всю жизнь — стоит один раз привести свою кошку, следующий раз пропустить невозможно.
— У нас не пропускают такое даже из-за своего дня рождения, — улыбается девушка. — Ну или вот завтра 8 марта — мы специально каждый год к женскому дню делаем выставку, чтобы отмечать этот праздник тут, с такими красотками-кошками.
В самом конце зала, на небольшой тумбе важно заседает обезьяна Чучелина — вокруг себя животное уже собрало небольшую толпу фанатов. Некоторые гладят обезьянку, но с опаской.
— Дети её могут трогать, она не обидит никого, — рассказывает хозяйка обезьянки Валентина Шнайдер. — Это девчонка приносит счастье. Она контактная, не хулиганит. Живёт дома, без клетки. Кушает как человек с нами за столом, ложкой кушает. Иметь в доме такую красоту — это счастье.
Заводчик Сергей пришёл на выставку вместе с британской длинношерстной Клеопатрой, которая уже взяла свой первый приз за сегодня. И с котёнком Мартином — мужчина продаёт его за 25 тысяч рублей, под кастрацию.
А вот котёнок шотландской кошки уже нашел себе новых хозяев — её выбрала вместе с мамой школьница Карина. Вместе семья пришла на выставку — и влюбилась именно в эту серенькую кошечку.
— Мне очень понравилась, я её Вина или Винера назову, — объясняет Карина. — По цвету, ещё она очень нежная, ласкательная. Я маме обещала сама за ней ухаживать. Но если что-то не смогу, мама мне поможет.
— Воспитывать мейн-куна надо как собаку, — рассказывает хозяйка рябистого мейн-куна Фиши Дарья. — Они очень преданные, не зря их называют котопёс. Постоянно везде с тобой. Если готовите, если убираетесь, будет вам помогать.
Девушка добавила, что тем, кто собирается покупать себе мейн-куна, надо помнить, что таким кошкам обязательно нужны витамины и правильное питание — чтобы кости были крепкие и ничего не болело.
— Мамин сын. И немножко дуралей, — рассказывает про своего годовалого питомца жительница Нового Уренгоя Елена. — Как юный балбес такой. Но не хулиганистый. Просто Харлей-дуралей, как мы его называем.
Котёнка шотландской кошки можно купить за десять тысяч с документами. По словам заводчика, новый хозяин должен знать, что этот вид кошек не может жить на улице.
Заводчица Татьяна называют свою любимую породу донского сфинкса комфортной кошкой.
— Это такой получеловек, полусобака, — объясняет женщина. — Характер у них ближе к человеку расположен. Чтобы быть везде с ним — спать, греться, играть. И тот, кто хочет завести себе таких красавцев, должен понимать это.
Шотландец Амадеус, по словам заводчицы, выдержанный и спокойный кот с чувством собственного достоинства. Вот только на выставке мальчик растерялся — он не привык к такому количеству чужих людей. Купить такого котёнка можно за 20 тысяч рублей.
— Хозяевам любой кошки надо знать, как ухаживать за кошками, любыми, — перечисляет владелица экзота Юппи Татьяна. — Чем их кормил прежний хозяин, как в туалет ходит и особенности породы. Есть кошки компаньоны, которые сядут на человека и будут ездить на нём целыми днями. А есть кошки, которые могут сесть в уголочек и спать целый день, вы их даже не заметите. Вот моя Юппи из последней породы, практически не мяукает, её не видно, не слышно.
По словам организаторов, больше всего на выставке именно мейн-кунов. Из них всего два представителя новой редкой породы — полидактильные мейн-куны.
— Эту породу только недавно признали, — объясняет хозяйка редкого мейн-куна Татьяна. — У таких кошечек на каждой лапке вместо пяти пальцев — шесть. Это считали раньше отклонением. Но самый первый и любимый кот Хемингуэя был полидактильным мейн-куном, самый первый кот, которого пустили в белый дом, был тоже мейн-кун полидактильный. История у этой породы очень большая, просто её не признавали. Потому что считали, что как у людей генная мутация, тяжёлые последствия. Тоже самое бывает у кошек. После исследований учёные поняли, что это не мутация, а именно эволюция. Потому что это одна из пород, в которую человек не лез. Этих кошек ни с какими енотами не скрещивали. Они жили на острове Мейн и 40% бегавших там кошек были полидактелями. Они бегали по снегу, по скалам. Соответственно, чем шире лапы, тем больше шансов пробежать по скале.
Выставка будет проходить в Новосибирске два дня, 7 и 8 марта. Вход платный: 200 рублей — взрослый и 150 рублей — детский.
В Новосибирске довольно часто проходят выставки домашних животных и других организаторов. Например, международная выставка кошек и котов «Гран-при Сибири 2019», на которой горожанам показали более 20 пород лучших кошек Сибири.