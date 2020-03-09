Парковка (не) для инвалидов: разбираемся, кому положено место для машины по новому закону

Некоторым инвалидам перестанут выдавать знаки «Инвалид» Фото: Сергей Сюрин

Полтора года назад инвалидам III группы упростили жизнь, разрешив им и перевозящим их водителям парковаться на специальных местах наравне с инвалидами I и II групп. Но предстоящим летом их снова ограничат в этом праве, поскольку льготных парковок на всех может не хватить. Мы пообщались с экспертами и узнали, кого именно коснутся нововведения и как сделать так, чтобы сохранить за человеком с ограниченными возможностями право на стоянку.

Что изменится в 2020 году

Изменения предусмотрены в недавнем постановлении правительства. В нём сказано, что с 1 июля 2020 года инвалиды III группы смогут пользоваться специальными парковочными местами только в том случае, если у них есть «ограничения способности к самостоятельному передвижению». То есть если человек может нормально ходить, например, он инвалид из-за диабета или плохого слуха, то знак «Инвалид» и, соответственно, парковка на спецстоянках ему больше не будут положены.

— Изначально, с 4 сентября 2018 года, именной знак «Инвалид» выдавался всем гражданам, признанным инвалидами, — рассказали в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. — Но в дальнейшем выдача таких значков для III группы будет более адресной. Приоритетное право парковки получат только те, кто испытывает трудности в передвижении.

Собеседник газеты «Коммерсант» полагает, что уточнённый вариант будет более справедливым.

— Логично, если местами смогут пользоваться только те, у которых есть ограничения, — считает глава фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых. — В противном случае места эти постоянно будут забиты.

Справедливо отбирать у инвалидов III группы право на парковку?

Юрист и ведущая ютьюб-канала «Блондинка вправе» Оксана Саховская считает выдачу знака «Инвалид» оправданной для инвалидов III группы.

— До сентября 2018 года такое «счастье» было положено исключительно инвалидам I и II групп, — говорит она в беседе с нами. — У моего мужа после ДТП с пьяным водителем не сгибается нога, ему сложно ходить. Но он признан инвалидом III группы, и по закону парковаться на спецместах ему было нельзя. Теперь мы можем не бояться получить за это штраф, хотя ранее полицейские не раз пытались его выписать.



Что касается предстоящих ограничений для инвалидов III группы, то с ними Саховская несогласна.

— Мало ли какие ситуации бывают, — рассуждает юрист. — Я хорошо понимаю, что иногда третья группа больше нуждается в преференции, чем вторая. Да, случаев, как с моим мужем, больше быть не должно. Но наверняка есть инвалиды с III группой и без ограничения к передвижению, которым право на спецстоянку всё равно бы не помешало.

С именной табличкой возить документы об инвалидности не нужно Фото: Роман Данилкин

В качестве примера можно привести инвалида по зрению. Он способен ходить, но одно дело, когда его привезли на спецстоянку и ему нужно пройти 20 метров до входа в учреждение, другое — искать для машины место и потом добираться до нужной точки.

Впрочем, выход из таких ситуаций есть. В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы объясняют, что если инвалид III группы без ограничений по передвижению успеет получить знак «Инвалид» до вступления изменений в силу, то есть до июля 2020 года, то отбирать его не будут. В постановлении правительства прямо сказано: если табличка уже есть, то и парковаться на спецместах никто не запретит.

Как получить знак «Инвалид»

Саховская рассказывает, что сложностей с получением этого знака нет вообще.

— Табличка выдается через отделение медико-социальной экспертизы по месту жительства, — объясняет она. — Нужно приехать с паспортом, справкой об инвалидности, СНИЛС и написать заявление по образцу. Мой муж получил готовый знак спустя 10 дней, хотя на всю процедуру выделяется один месяц.

Образец именного знака «Инвалид» Фото: ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

На этом бланке указывается его идентификационный номер, когда, кем и кому выдан, подпись и печать выдающего органа, а также срок действия знака (может быть бессрочным). В Федеральном бюро медико-социальной экспертизы нам также прояснили, что все сведения о выдаче знаков «Инвалид» размещают в «Федеральном реестре инвалидов».

Уточним, что знак выдается не на транспортное средство, а на конкретного человека. То есть его можно использовать на любом автомобиле, которым управляет инвалид или который его перевозит. По данным бюро, к февралю этого года именные знаки «Инвалид» получили 976 354 человека. При этом всего в стране насчитывается почти 12 миллионов инвалидов.