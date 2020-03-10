«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить

Есть несколько этапов постродовой депрессии в зависимости от симптоматики. Самое легкое — это хандра, обычно это не депрессия, а именно ее начало. Настроение падает, появляется плаксивость, делать ничего не хочется, нарушается сон, но при этом женщина еще в состоянии играть с ребенком, обнимает его, целует, в общем, общение с ним доставляет ей удовольствие.

Тревожным сигналом, который может говорить о начальной стадии депрессии, является ситуация, когда женщине перестает нравиться находиться с ребенком, она чувствует пустоту, тоску, тревогу, вину, она говорит, что она плохая мать, что ей кажется, что она не любит малыша, женщину одолевают мрачные мысли, появляется пассивность. Бывает, что ребенок начинает раздражать, мешает, становится неприятен, она говорит: «Уберите его от меня». Если такое состояние не проходит в течение двух недель, то следует насторожиться.

То же самое и с более страшными симптомами, когда женщина говорит о том, что она бы и вовсе этого ребенка в окно выкинула. Считается, что первые 10 дней после родов — хандру испытывает каждая вторая женщина, но если времени прошло более 6 месяцев, а такие мысли остаются, то, скорее всего, она погружается в глубокую депрессию, которую нужно лечить.

Если ее не лечить, депрессия усугубится, она может длиться годами, окружающие люди думают, что у женщины плохой характер, женщина привыкает к своему состоянию и мирится с ним, но заболевание никуда не уходит.