«Нормально испытывать хандру первые 10 дней»: что такое постродовая депрессия и как ее лечить

1
Как понять, что женщина склонна к постродовой депрессии?
Это можно выявить по нескольким факторам. Во-первых, наследственный: в этом случае поможет поспрашивать у мамы или у родственников по материнской линии, сталкивались ли они когда-нибудь с этой проблемой.
Во-вторых, если у женщины была депрессия до родов или во время беременности, то высока вероятность, что болезнь разовьется и после.
Также она может возникнуть на фоне тяжелых травмирующих родов, из-за проблем с грудным вскармливанием (ребенок не берет грудь или нет молока), происходит несовпадение реальности с ожиданиями, женщина начинает себя винить в том, что она плохая мать.
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Причиной постродовой депрессии могут быть гормональные перестройки
Да, гормональный фон тоже может влиять, у женщины во время беременности уровень женских гормонов возрастает в 2–3 раза, она становится мягче, умиротвореннее, спокойнее, после рождения ребенка в ближайшие несколько дней происходит падение уровня этих гормонов, меняется и эмоциональное состояние — оно становится очень уязвимым.
3
Симптомы постродовой депрессии
Есть несколько этапов постродовой депрессии в зависимости от симптоматики. Самое легкое — это хандра, обычно это не депрессия, а именно ее начало. Настроение падает, появляется плаксивость, делать ничего не хочется, нарушается сон, но при этом женщина еще в состоянии играть с ребенком, обнимает его, целует, в общем, общение с ним доставляет ей удовольствие.
Тревожным сигналом, который может говорить о начальной стадии депрессии, является ситуация, когда женщине перестает нравиться находиться с ребенком, она чувствует пустоту, тоску, тревогу, вину, она говорит, что она плохая мать, что ей кажется, что она не любит малыша, женщину одолевают мрачные мысли, появляется пассивность. Бывает, что ребенок начинает раздражать, мешает, становится неприятен, она говорит: «Уберите его от меня». Если такое состояние не проходит в течение двух недель, то следует насторожиться.
То же самое и с более страшными симптомами, когда женщина говорит о том, что она бы и вовсе этого ребенка в окно выкинула. Считается, что первые 10 дней после родов — хандру испытывает каждая вторая женщина, но если времени прошло более 6 месяцев, а такие мысли остаются, то, скорее всего, она погружается в глубокую депрессию, которую нужно лечить.
Если ее не лечить, депрессия усугубится, она может длиться годами, окружающие люди думают, что у женщины плохой характер, женщина привыкает к своему состоянию и мирится с ним, но заболевание никуда не уходит.
4
Кажется, у моей жены постродовая депрессия. Что мне делать?
Самое плохое, когда муж подключается к этой депрессии, погружается в нее вместе с женой за компанию, тем самым усугубляя ее состояние. Или же когда начинает говорить ей фразы в стиле: «Соберись!», «Возьми себя в руки», «Хватит плакать», — это не поможет. Так он только навредит своей жене. Также не стоит критиковать молодую маму.
Мужу очень важно помочь супруге и аккуратно, очень деликатно подключать ее к совместной деятельности. Предложить вместе запеленать ребенка, помочь с домашними делами. Лучше, конечно, если он возьмет отпуск на первые дни после выписки жены из роддома, чтобы быть рядом и помогать.
5
Как убедить супругу пойти к психотерапевту?
Мужчине стоит делать это мягко. Но надо также понимать, что не каждая женщина поделится своим эмоциональным состоянием с мужем. Поэтому нужно ее порасспрашивать, понаблюдать. Нужно дать понять, что это состояние — это не вина ее, а беда, и она нуждается в помощи и лечении — визите к психиатру или психотерапевту. Посещение этих врачей — это не клеймо, как многие думают, а обычное лечение. Голова — такой же орган, который нужно лечить, тем более что постродовая депрессия лечится. И чем раньше начать лечение, тем лучше.
6
Постродовая депрессия вообще лечится?
Лечится. Медикаментозно, если у психотерапевта — то еще подключается терапия. Ни в коем случае не стоит принимать препараты по советам друзей и знакомых, у каждого должна быть индивидуальная схема лечения. Прием препаратов нельзя также бросать самостоятельно, поскольку очень высок риск обострения депрессии. Если сделать всё неправильно, депрессия вернется и лечить ее будет гораздо сложнее.
7
По статистике, кто больше всего подвержен постродовой депрессии?
Есть статистика, что чаще всего она проявляется у молодых женщин — 14–29 лет. Но всё зависит от индивидуальной психики женщины. Обращаются в больницу с постродовой депрессией, к сожалению, редко. Понимают, что это проблема, около 3% семей. Чаще всего женщин приводят в больницу уже тогда, когда всё совсем плохо.