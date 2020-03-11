«Хочется взять и застрелиться»: субподрядчик с Восточного обхода не может получить заработанные миллионы

Ещё летом Александр Спиридонов был рад работе на Восточном обходе и Коченёвском путепроводе. Теперь он доведён до отчаяния, потому что так и не получил деньги за работу Фото: Александр Спиридонов

Самосвалы Александра Спиридонова возили грузы на стройке Восточного обхода и Коченёвского путепровода, но за работу ему не заплатили. Ему задолжали 2,4 миллиона рублей. Оказалось, что он не единственный, с кем не рассчитались. Кто-то из субподрядчиков дорожных строек пока ведёт словесные переговоры о долгах, а кто-то уже требует свои деньги в суде. В непростой истории разбиралась корреспондент НГС Елена Гурьянова. Что говорит предприниматель

Александр Спиридонов из компании «Регионлидер» работал на стройке Восточного обхода, Коченёвского путепровода и дороги в Томске с компанией «Фит-Авто» Николая Муравьёва, но оказался без денег. По словам мужчины, самосвалы его компании перевозили инертные грузы на стройках Новосибирской области в августе и сентябре 2019 года.



— Через Николая мы начали работать на Восточном объезде и на строительстве Коченевского моста с компанией ООО «НТС», которая в свою очередь взяла генподряд в АО «Сибмост». В итоге мы отработали два месяца на этих объектах, и с нами до сих пор не рассчитались. В компании «НТС» нам полгода обещали вернуть долг, мотивируя тем, что с ними не рассчитались. В итоге оказалось, что «Сибмост» с ними полностью рассчитался, а те в свою очередь решили не закрывать долги мне и другим субподрядчикам, которым также должны денег, — рассказал Александр Спиридонов, директор компании «Регионлидер». Он написал два обращения в прокуратуру (копии есть в распоряжении редакции). В одном новосибирец попросил помочь вернуть деньги за работу в Томске — 864 тысячи рублей. Там «Фит-Авто» выступало подрядчиком ИП «Саранцев ВВ», который, по данным Александра Спиридонова, расплатился с «Фит-Авто». Во втором обращении в прокуратуру он попросил помочь вернуть 2,4 миллиона рублей за работу спецтехники на строительстве Коченёвского путепровода и Восточного объезда — здесь он сначала работал с «Фит-Авто», а потом подписал договор цессии с «НТС», предусматривающий перенос долга.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Проблемы в бизнесе у Александра Спиридонова наложились на семейные — супруга беременна третьим ребёнком, а тёща тяжело больна — нужно много денег, чтобы перевезти её из Улан-Удэ в Новосибирск и заплатить за лечение после перенесённого ишемического инсульта.

— Я в такой ситуации, когда хочется просто взять и застрелиться, потому что всё навалилось одним разом! — восклицает Александр Спиридонов.

Предприниматель написал претензию в компанию и ждёт, когда она вернётся, чтобы обратиться в суд.

— Суд я, конечно, выиграю, но деньги, скорее всего, не получу. То есть они мне скажут: «Да, мы тебе должны, мы не отказываемся от этого долга, но денег нет». При этом мы понимаем, что деньги они получили. Там не только я один субподрядчик, которого они, грубо говоря, кинули. Как минимум еще три компании знаю, — рассказывает Александр Спиридонов.

По данным «Контур.Фокус», в компании «Регионлидер» 27 февраля сменился директор, а 14 февраля — учредитель. Вместо Александра Спиридонова им стала Ольга Молдованова. Как пояснил предприниматель, он нашёл другую работу, чтобы не остаться без заработка, но продолжает отстаивать интересы компании «Регионлидер» и пытаться вернуть долги (на момент обращения в редакцию он ещё был её директором).



За предпринимателя вступился депутат областного Заксобрания Алексей Варющенков — одно письмо он отправил в «Сибмост» с просьбой рассказать, заплатила ли компания деньги своему подрядчику «НТС», а второе — министру здравоохранения области Константину Хальзову — с просьбой помочь перевести из Улан-Удэ в Новосибирск на реабилитацию лежачую больную, тёщу Александра Спиридонова Екатерину Каширову (копии есть в распоряжении редакции).

Что говорят должники

Учредитель компании «Фит-Авто» Николай Муравьев отказался обсуждать ситуацию с долгами. В компании «НТС» сообщили, что уже предоставляют все пояснения в прокуратуру.

— У нас есть договор с компанией «Фит-Авто» на предоставление услуг, которые они нам оказывали на двух объектах. На сегодня у нас есть претензия в адрес «Фит-Авто», потому что они сорвали и нарушили договор, который у нас есть. За всё время договора, который у нас был, компании «Фит-Авто» проплачено более чем 70% всех задолженностей. Это подтверждено актами — в прокуратуру, куда обращался Александр, эти документы предоставлены. Нас связывали взаимоотношения с Александром только по договору цессии, подписанному в декабре, и на который уже направлено расторжение, потому что он не выполнил условия, — рассказала директор «НТС» Дарья Токарчук. По её версии, Александр Спиридонов не уведомил «Фит-Авто» о договоре цессии и не предоставил документы, подтверждающие задолженность, по которой передана цессия.



По данным «Контур.Фокус», 6 декабря 2019 года в компании «Фит-Авто«сменился директор (но учредителем остался Николай Муравьёв) — им стал Анатолий Олейников, основатель «Сибирского Фонда по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого». Сейчас он является гендиректором ООО «Инженерный центр «Буровая Техника» и исполнительным президентом Фонда содействия политическим и гражданским свободам «Гражданское согласие». Но, как рассказал Анатолий Олейников, с 27 февраля он больше не директор «Фит-Авто», в руководство которой был приглашён Николаем Муравьёвым. — Ознакомившись с документацией, дебиторской и кредиторской задолженностью, фактическим положением дел, возможностей предприятия с учетом состояния оборотных средств и состоянием поставок специализированной техники из Китая, что является основным видом деятельности «Фит-Авто», принял решение уволиться. Дополнительно могу сказать, что я ни с одним из подрядчиков и кредиторов не подписывал никаких договоров. Знаю, что прокуратура Центрального района изучает документы «Фит-Авто» и его взаимоотношения с «НТС». Знаю, что «НТС» потребовала от «Фит-Авто акт сверки взаиморасчетов по всем ранее действующим контрактам и бывший директор и учредитель компании «Фит-Авто» Николай Муравьёв по состоянию на 1 марта 2020 года акт сверки так и не представил, — рассказал Анатолий Олейников.



Что говорят в «Сибмосте»

30 января в ответ на обращение депутата Заксобрания Алексея Варющенкова, вступившегося за Александра Спиридонова, врио президента АО «Сибмост» Сергей Титов ответил, что между АО «Сибмост» и ООО «НТС» заключены договора субподряда от 22 октября 2018 года на строительство Восточного обхода и от 31 июля 2019 года — на строительство путепровода в Коченёво. По ним оплатили 74 639 268,58 рубля, отработано из этой суммы 72 900 049,69 рубля.

— Соответственно, у АО «Сибмост» перед ООО «НТС» не имеется задолженности и взаиморасчёты в пользу субподрядчика не могут быть произведены, — говорится в ответе «Сибмоста» (копия есть в распоряжении редакции).

26 ноября 2019 года открыли движение по Коченёвскому путепроводу, но Александр Спиридонов так и не получил деньги за свою работу на стройке



Фото: Nso.ru

В ответ на вопрос корреспондента НГС, как «Сибмост» контролирует своих подрядчиков и может ли влиять на их отношения с субподрядчиками, в пресс-службе компании ответили, что в отношениях с субподрядчиками руководствуются условиями договоров, которые не могут разглашать.

Как дела у должников

Изучая сухие данные системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», можно понять, что долги компаний перед Александром Спиридоновым — часть большой и не очень приятной истории.



На Николая Муравьева зарегистрированы две компании с одинаковым названием «Фит-Авто». К первой уже поданы иски в Арбитраже на 539 тысяч рублей — 425 400 рублей компания должна ООО «Автоинерт» и ещё 113 280,46 — «СибНетВорк». Именно от этой компании добивается выплаты долга Александр Спиридонов, но пока не дошёл до суда. У второй «Фит-Авто» долги перед судебными приставами на 252,3 тысячи рублей — 27 марта 2017 года они констатировали, что невозможно разыскать должника.

Ещё одна компания, где Николай Муравьёв является директором, — ООО «Цфу Моторс» — задолжала за нефть ООО ТК «Гарант» 361 341 рубль. Решение о взыскании долга Арбитражный суд принял год назад. Четвёртая компания Николая Муравьёва — «ТД Цфу Групп» — признана банкротом 5 февраля 2019 года.

Компания «НТС» Дарьи Токарчук имеет иски в Арбитраже на 5,2 миллиона рублей. 4 марта 2020 года к ним предъявил претензии «Сибмост» за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров подряда. 26 февраля иск с долгом на 595 140 рублей подала компания «Транстехнология», 31 января 15 397 рублей потребовал в суде «Сибмост», 15 января 380 750 рублей стала добиваться «Вира», 24 декабря 2019 года 374 672 рубля потребовал «КонтинентСтрой» (который сам проходит процедуру конкурсного производства).

По данным «Контур.Фокус», баланс компании «НТС» на конец 2018 года составлял 66,5 миллиона рублей, выручка — 52,4 миллиона, чистая прибыль — 10,1 миллиона рублей. На 28 января 2020 нашлись решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам. Задолженность по налогам на конец 2018 года составляла 207,16 тысячи рублей.

Кому ещё не заплатили за работу

В компании «Промтрансснаб» рассказали, что работали с «Фит-Авто», а потом перезаключили договор на «Цфу Моторс». Они перевозили сыпучие грузы на Восточном обходе и Коченёвском путепроводе. И им тоже задолжали за работу — около полумиллиона. Пока они не идут в суд, а пытаются договориться мирно, и часть денег им все-таки пересылали.

В компаниях «Промтрансснаб» и «Транстехнология» рассказали, что тоже не получили деньги за работу на Коченёвском путепроводе и Восточном обходе Фото: Nso.ru