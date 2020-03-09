Мисс «Железная задница» и девушка с низким ТАЗом: весенний спецвыпуск рубрики «На чем ты ездишь»

Такая красотка научит давать по газам Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

Каждые выходные в рубрике «На чем ты ездишь» мы рассказываем о редких и удивительных авто, владельцами которых чаще всего являются мужчины. Но долой сексизм! Сегодняшняя подборка просто призвана разрушить остатки стереотипа о девушках за рулем. Рассказываем истории 90-летней байкерши, коронованной Хирургом, мотоциклистки, проехавшей без остановки 1640 км от Новосибирска до Тюмени, красотке с заниженным ТАЗом (всего 114 см — поищите еще такую в стране!) и суровой сибирской автогонщицы, выкорчевавшей новенькую «пятерку».

90-летняя Бабуля и ее колеса

Лия Яковлевна не рассказывает байки. Она на байках ездит Фото: мотоклуб «Ночные валькирии» Нижний Новгород

О такой бабушке мечтает любой внук: Лии Клюйковой в этом году исполнится 90 лет, и она до сих пор не слезает с мотоцикла. Любовь к железу с годами только крепла: на двух колесах Бабуля (так Лию Яковлевну зовут нижегородские байкеры) объездила всю страну и сейчас снова планирует путешествия.

— Я первый раз на байк села с парнем, он посадил меня просто прокатиться. Посадил назад, немножечко проехал. Я говорю: «Дай я сяду вперед». Он ответил: «Ты знаешь, не девчоночье это дело…» Я ему говорю: «Ну тогда и не приходи ко мне больше». Он испугался, очевидно, посадил меня за руль, — вспоминает байкерша Бабуля. — С первой минуты я поехала и сразу почувствовала мотор и руль.



Бабуля на синем «Урале» доедет и до Урала! Фото: мотоклуб «Ночные валькирии» Нижний Новгород

В советские годы Лия Яковлевна работала продавцом. Все ее ровесницы с получки откладывали на наряды, а Клюйкова — на новый байк.

— Первый мотоцикл у меня был «Москва», 125 кубиков, голубенький. Я на нем покаталась-покаталась и поняла, что мне нужно что-то другое. И купила «Иж 56». Я выкатывала его на улицу и ждала, когда мне какой-нибудь мужчина его заведет. Потому что моего веса не хватало, чтобы кикстартер провернуть.



А вот красный конь Лии Яковлевны Фото: Галина Малова

Лия Яковлевна дважды была замужем. Второго мужа на мотоцикле вывезла в свадебное путешествие: 2000 километров — от Нижнего Новгорода до Краснодарского края. Путешествия (уже не свадебные, правда) продолжаются и сейчас: Бабулю видят на байк-слетах. Несколько лет назад она даже познакомилась с самым известным байкером страны — Хирургом, он же сделал ее почетным членом клуба «Ночные валькирии».

Мария и «Железная задница»



Мария гоняет на мотоцикле с 13 лет и не собирается останавливаться Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Когда Марию Якутенко называют «Железной задницей», она… гордится. Мария — одна из немногих в России женщин-байкерш, выполнивших норматив Iron Butt, это 1640 километров без остановки на мотоцикле. За руль тюменка села в 13 лет — ездить на мотоцикле ее научили соседские мальчишки. Первые падения с «Юпитера», покатушки на «Минске», затем 2008 год и первый серьезный байк Suzuki Intruder 750, на котором Мария проездила девять лет. Два года назад у нее в мотопарке появилась Даша — Honda Magna 750. На притирку с чоппером ушло немного времени: уже через месяц после начала байкерского сезона Мария угнала на нем в Среднюю Азию.

Самое дальнее путешествие на этом байке было в Норвегию Фото: Ирина Шарова / 72.RU

— Конечно, для дальних путешествий лучше подходят туристические мотоциклы. На чоппере, как у меня, нормальные люди ездят исключительно по городу, максимум — до соседнего города. Я на своей Даше переезжала через речку, рассекала по глиняным дорожкам, грунтовке, песку. Чтобы умаслить байк, заправляла его АИ-95 вместо привычного АИ-92.



Полного бака топлива хватает на 180 километров пути. После остановился на заправке, немного размялся и едешь дальше Фото: Ирина Шарова / 72.RU

В 2018 году Мария сдала международный норматив Iron Butt — престижный титул, который говорит о высокой выносливости байкера. За 20 часов она проехала 1640 километров — от города Карасук (Новосибирская область) до Тюмени.

— Название норматива полностью отражает всю его суть. Поначалу попа просто устает, потом болит, а под конец, когда приехал, уже ее не чувствуешь, — вспоминает мотоциклистка. — Для подтверждения титула нужно отправить документы, сканы чеков с заправок, фотографии одометра и указать контакты свидетелей, которые провожают в начале пути и встречают по его завершении. Спустя некоторое время приходит письмо, где указано, что ты крутой, смог выполнить норматив.



На байке Мария даже до Норвегии доехала. Как это было — знает 72.RU.

Кира и ее низкий ТАЗ

Кира живет в Волгограде. Девушка мечтает выиграть чемпионат России по замерам на самую низкую посадку Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

Перейдем к транспорту покрупнее. Владелица этого ВАЗ-21099 — хрупкая Кира. Девушка сама перебрала двигатель у машины и назвала ее «фиолетовой дельфинихой». У длинноногой красотки самый низкий в городе ВАЗ — всего 114 см от крыши до земли, а расстояние до асфальта едва больше 5 см.

— У меня в окружении с самого детства было очень много парней, играла я, соответственно, тоже с ними, потом в гаражи с ними ходила, машины перебирала. Я часто в шутку прошу у мамы прощения за то, что родилась мальчишкой, — смеется Кира. — Фиолетовый ВАЗ не «распилен» — она сама по себе низкая, на статике. Я сама полностью сделала «капиталку» двигателя, потом профессионалы помогли мне немного поднять его повыше. Сейчас машина полностью лежит на порогах, а вместо штатных колес стоят колеса от «Оки», которые гораздо меньше.



Кира в состоянии сама разобраться с поломками своей машины Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

Хоть у машины Киры нет пневмоподвески, ее заменяет другая фишка — винтовая подвеска. Благодаря ей хрупкая и элегантная девушка способна сама поднять машину, чтобы, например, заменить колеса.



У «фиолетовой дельфинихи» есть спонсор — знакомый автосервис, готовый полностью отремонтировать авто после встречи с ухабом Фото: Павел Мирошкин / V1.RU

— Бывает, что моя мама иногда просит меня куда-то свозить и неизменно говорит: «Подними машину!», — рассказывает Кира. — Мою машину можно поднять, но, знаете, чтобы ездить в Волгограде на низкой машине — надо просто знать места, где машина сможет проехать, или избегать дорог, где ты не проедешь. Я не езжу через железнодорожные переезды, потому что просто лягу там на днище.

Еще больше о Кире и ее машине расскажет V1.RU. Мария и гоночный ВАЗ

В семье Марии не было водителей, за исключением бабушки Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

У Марии Абакумовой из Красноярска сразу две машины: зимний ВАЗ-2105 и летний Nissan Silvia S13. Обе нужны для того, чтобы ездить на гонки. Седьмой год сибирячка выступает на соревнованиях автогонщиков: раньше гоняла по кольцу, а последний год занимается дрифтом.

— Сложно сказать, откуда у меня такая любовь к автомобилям. В семье брать пример было особо не с кого — у родителей не было машин, да и водительских прав тоже. Единственное, у меня бабушка была трактористом — может быть, это сыграло какую-то роль, — улыбается Мария.



Для участия в соревнованиях сибирячка тренируется по несколько часов в день Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

Первым автомобилем стала Toyota Surf. На ней девушка проездила год и купила полноприводный Pajero Mini, затем Nissan Laurel и, наконец, ВАЗовскую «пятерку» — а все потому, что заинтересовалась гонками, и машина стала нужна больше для соревнований, чем для ежедневной езды.



— Машине три года, новый двигатель, пружины, рычаги. Несмотря на то, что это «Жигули», собрать ее стоит очень дорого. Если сама машина нам обошлась в 20 тысяч рублей, то весь остальной апгрейд — еще 200 тысяч, — рассказывает гонщица. — Вообще такое увлечение — дело затратное. Одно соревнование — один комплект шин.

Видео: NGS24.RU