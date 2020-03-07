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Стиль и красота Тест

А ты точно модель? Угадайте, кто из этих красоток снимается в рекламе, а кто швея и банкир (коварный тест)

Проверьте свою интуицию и «прокачанность» в вопросе красоток прямо сейчас

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Можно ослепнуть от такой красоты. Надеемся, во время игры с вами такого не случится

Можно ослепнуть от такой красоты. Надеемся, во время игры с вами такого не случится

Самые красивые девушки живут в Сибири? По крайней мере, такие комплименты используют новосибирские мужчины, когда знакомятся на улицах. Так это или нет — мы сможем убедиться прямо сейчас. Мы выбрали фото 10 красоток. Кто-то из них — профессиональные модели, они ходят по подиумам, снимаются в рекламе и купаются в лучах славы. А некоторые — обычные девушки, хотя тоже похожи на звезд. Сможете угадать — где кто?

Как играть? Это просто. Смотрите на фотографии девушек и пробуете угадать, модель перед вами или нет. Набрать 10 правильных ответов из 10 сложно, но возможно. Справитесь?

Посмотрите, какая редкая красота. Наверняка востребована в ведущих агентствах мира. Модель?

Посмотрите, какая редкая красота. Наверняка востребована в ведущих агентствах мира. Модель?

    Давайте попробуем еще раз. Какие впечатляющие формы! Какой томный взгляд! Модель же? Или не похожа?

    Давайте попробуем еще раз. Какие впечатляющие формы! Какой томный взгляд! Модель же? Или не похожа?

      Маловероятно, что эта скромная блондинка в очках занимается моделингом. Скорее, она бухгалтер? Или все-таки профессиональная красотка?

      Маловероятно, что эта скромная блондинка в очках занимается моделингом. Скорее, она бухгалтер? Или все-таки профессиональная красотка?

        А вот это точно модель. Причем прославилась тем, что пришла в моделинг поздно и добилась успеха. Это так?

        А вот это точно модель. Причем прославилась тем, что пришла в моделинг поздно и добилась успеха. Это так?

          Не все потеряно. Модель? Или школьница?

          Не все потеряно. Модель? Или школьница?

            Барабанная дробь... Модель? Или слишком накачанные ноги?

            Барабанная дробь... Модель? Или слишком накачанные ноги?

              Это сибирячка выглядит как манекенщица. Она долго к этому шла. Достойно уважения! Модель?

              Это сибирячка выглядит как манекенщица. Она долго к этому шла. Достойно уважения! Модель?

                Вот это точно модель? Или нет?

                Вот это точно модель? Или нет?

                  Знаю эту девушку. Она рекламирует магазин с холодильниками! Она точно модель. Или нет?

                  Знаю эту девушку. Она рекламирует магазин с холодильниками! Она точно модель. Или нет?

                    Самое сложное оставим напоследок. Эта красотка после родов сразу вернулась на подиум. В декрете провела всего 3 месяца. Или всё не так? Модель?

                    Самое сложное оставим напоследок. Эта красотка после родов сразу вернулась на подиум. В декрете провела всего 3 месяца. Или всё не так? Модель?

                      Прочитайте историю начинающей манекенщицы, которая разносит еду, чтобы заработать деньги на брекеты. Мы верим — у Алисы все получится.

                      А вот эта удивительная подборка — о необычных метисках. Им и их семьям в детстве пришлось несладко — но они справились.

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                      КОММЕНТАРИИ (27)

                      Фото пользователя
                      7 мар 2020 в 10:24

                      Без теста видно, что все они РСП...

                      Фото пользователя
                      7 мар 2020 в 10:34

                      Опять продвижение РСП... Да кому они нужны... РСП это второй сорт женщин не пригодных для отношений...

                      Фото пользователя
                      7 мар 2020 в 10:32

                      НГС, когда уже будете писать интересные и острые новости??...хватит этой рвотной, высосанной из пальцы, инфы...ну нафига, эти никому не интересные *красотки*??...в стране что, мало острых проблем?? пусть даже не в Новосибирске, но касающиеся жизни страны в целом...что вы прилепились к этим постным и никчемным новостям??..или у нас все же не свобода слова и печати, а вы просто очкуете писать что то любопытное и интересное, где то пусть даже на грани фола...в стране много проблем, в том числе политических, а это касается всех?? станьте острым, интересным и востребованным СМИ...ну реально, дно какое то очередное...