А ты точно модель? Угадайте, кто из этих красоток снимается в рекламе, а кто швея и банкир (коварный тест)

Можно ослепнуть от такой красоты. Надеемся, во время игры с вами такого не случится

Самые красивые девушки живут в Сибири? По крайней мере, такие комплименты используют новосибирские мужчины, когда знакомятся на улицах. Так это или нет — мы сможем убедиться прямо сейчас. Мы выбрали фото 10 красоток. Кто-то из них — профессиональные модели, они ходят по подиумам, снимаются в рекламе и купаются в лучах славы. А некоторые — обычные девушки, хотя тоже похожи на звезд. Сможете угадать — где кто?



Как играть? Это просто. Смотрите на фотографии девушек и пробуете угадать, модель перед вами или нет. Набрать 10 правильных ответов из 10 сложно, но возможно. Справитесь?