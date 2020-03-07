А ты точно модель? Угадайте, кто из этих красоток снимается в рекламе, а кто швея и банкир (коварный тест)

Самые красивые девушки живут в Сибири? По крайней мере, такие комплименты используют новосибирские мужчины, когда знакомятся на улицах. Так это или нет — мы сможем убедиться прямо сейчас. Мы выбрали фото 10 красоток. Кто-то из них — профессиональные модели, они ходят по подиумам, снимаются в рекламе и купаются в лучах славы. А некоторые — обычные девушки, хотя тоже похожи на звезд. Сможете угадать — где кто?
Как играть? Это просто. Смотрите на фотографии девушек и пробуете угадать, модель перед вами или нет. Набрать 10 правильных ответов из 10 сложно, но возможно. Справитесь?
Посмотрите, какая редкая красота. Наверняка востребована в ведущих агентствах мира. Модель?
Давайте попробуем еще раз. Какие впечатляющие формы! Какой томный взгляд! Модель же? Или не похожа?
Маловероятно, что эта скромная блондинка в очках занимается моделингом. Скорее, она бухгалтер? Или все-таки профессиональная красотка?
А вот это точно модель. Причем прославилась тем, что пришла в моделинг поздно и добилась успеха. Это так?
Не все потеряно. Модель? Или школьница?
Барабанная дробь... Модель? Или слишком накачанные ноги?
Это сибирячка выглядит как манекенщица. Она долго к этому шла. Достойно уважения! Модель?
Вот это точно модель? Или нет?
Знаю эту девушку. Она рекламирует магазин с холодильниками! Она точно модель. Или нет?
Самое сложное оставим напоследок. Эта красотка после родов сразу вернулась на подиум. В декрете провела всего 3 месяца. Или всё не так? Модель?
Прочитайте историю начинающей манекенщицы, которая разносит еду, чтобы заработать деньги на брекеты. Мы верим — у Алисы все получится.
А вот эта удивительная подборка — о необычных метисках. Им и их семьям в детстве пришлось несладко — но они справились.