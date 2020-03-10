Их не узнать: показываем фото самых красивых врачей на работе и в жизни: им определенно идут белые халаты!

Вы только взгляните на этих красоток! Фото: коллаж Полина Авдошина/ Сеть городских порталов

Накануне мы писали о том, что среди врачей проходил конкурс красоты — участницы сильно волновались, но старались не показывать свои эмоции. Мы решили немного рассказать вам о смелых красотках в белых халатах — посмотрите на их фото в жизни и на работе. Иногда сложно представить, как ваш лечащий врач-терапевт, который утром измерял вам давление и настоятельно рекомендовал сдать кровь, вечером лихо пляшет бачату в танцклассе или сплавляется по реке.

Валерия Бут

Валерии 28 лет, она работает акушером-гинекологом Фото: предоставила Валерия Бут

— Для меня нет ничего более чудесного и более естественного, чем процесс рождения нового человека. Моя работа не всегда простая — это колоссальная ответственность за жизнь нескольких людей. Не всегда простые исходы, иногда бывают сложные операции, постоянные бессонные ночи, но я искренне люблю своих пациентов.



Валерия шутит, что учеба в медицинском университете научила ее не спать ночами Фото: предоставила Валерия Бут

У меня каждый день яркий — каждый день рождаются детишки. Однажды я участвовала в операции рождения тройни — это потрясающе. На работе я сосредоточена, а в жизни я лёгкая, свободная, беззаботная.

Диана Сескутова

Диане 31 год, она врач ультразвуковой диагностики



Фото: предоставила Диана Сескутова

— Я очень люблю свою работу, считаю ее интересной. Я выявляю болезнь на ранней стадии и помогаю лечащему врачу поставить точный диагноз. Считаю себя примером современного врача — помимо знаний, я стараюсь быть интересной и разносторонней личностью, важен имидж — опрятный внешний вид, стиль, уверенность в себе и умение общаться с людьми.

Дина говорит, что старается вдохновлять своих пациентов

Фото: предоставила Диана Сескутова

Помимо работы, я хожу в тренажерный зал, люблю активный отдых — зимой катаюсь на сноуборде, летом люблю ходить в горы, в Хакасии, например, очень красиво. На работе я серьезная, строгая — перфекционист, а в жизни я совсем другая.

Марине Айвазян



Марине работает акушером-гинекологом Фото: предоставила Марине Айвазян

— Акушером я работаю с 2003 года, мне сложно посчитать, сколько детей я уже приняла. В день может родиться двадцать детей, а может и два, и один. Это вся моя жизнь, я перестала ворчать по этому поводу и смирилась.



Однажды Марине оказалась в ситуации на грани жизни и смерти и говорит, что не увидела семью, детей, мужа, а вспомнила про работу и подумала: «Мне же еще столько детей нужно принять!»

Фото: предоставила Марине Айвазян

Думаю, что я везде одинаковая, что в жизни, что на работе, что дома. Я акушер, эмоциональная. Свободное время стараюсь проводить активно, люблю ходить в спортзал, всегда в поиске чего-нибудь нового, интересного.

Дарья Лисовая

Дарье 30 лет, она фельдшер реанимационной бригады

Фото: предоставила Дарья Лисовая

— После окончания университета я сразу устроилась на центральную станцию скорой помощи, я фельдшер реанимационной бригады. Работа на скорой помощи — это образ жизни, который помогает ценить каждый прожитый день.

Помимо работы, я стараюсь развиваться в тех сферах, которые мне интересны. Я занимаюсь плаванием, люблю сплавляться по горным рекам, хожу на хоккей и воспитываю сына Романа.



Сын Дарьи мечтает стать пожарным



Фото: предоставила Дарья Лисовая

В жизни я более скромная, женственная и нежная. На работе я ответственная, строгая. Самый запоминающийся случай с работы — когда женщина не следила за своей беременностью и родила в туалете роддома. Я вытаскивала ребёнка из туалета.

Анна Кошелева



Анна работает врачом-терапевтом в военном госпитале Фото: предоставила Анна Кошелева

— Я везде одинаковая, я люблю эту жизнь, люблю детей, люблю своих пациентов. Я всегда улыбаюсь, мне все приносит удовольствие. Стараюсь смотреть на все позитивно.



Моя мама тоже врач, я очень ей горжусь, поэтому пошла по ее стопам. С детства веду активный образ жизни, занималась художественной гимнастикой, учу английский язык, два раза летала в Америку на долгий период.



До работы в госпитале Анна работала на станции скорой помощи Фото: предоставила Анна Кошелева