Их не узнать: показываем фото самых красивых врачей на работе и в жизни: им определенно идут белые халаты!

Накануне мы писали о том, что среди врачей проходил конкурс красоты — участницы сильно волновались, но старались не показывать свои эмоции. Мы решили немного рассказать вам о смелых красотках в белых халатах — посмотрите на их фото в жизни и на работе. Иногда сложно представить, как ваш лечащий врач-терапевт, который утром измерял вам давление и настоятельно рекомендовал сдать кровь, вечером лихо пляшет бачату в танцклассе или сплавляется по реке.
Валерия Бут
— Для меня нет ничего более чудесного и более естественного, чем процесс рождения нового человека. Моя работа не всегда простая — это колоссальная ответственность за жизнь нескольких людей. Не всегда простые исходы, иногда бывают сложные операции, постоянные бессонные ночи, но я искренне люблю своих пациентов.
У меня каждый день яркий — каждый день рождаются детишки. Однажды я участвовала в операции рождения тройни — это потрясающе. На работе я сосредоточена, а в жизни я лёгкая, свободная, беззаботная.
Диана Сескутова
— Я очень люблю свою работу, считаю ее интересной. Я выявляю болезнь на ранней стадии и помогаю лечащему врачу поставить точный диагноз. Считаю себя примером современного врача — помимо знаний, я стараюсь быть интересной и разносторонней личностью, важен имидж — опрятный внешний вид, стиль, уверенность в себе и умение общаться с людьми.
Помимо работы, я хожу в тренажерный зал, люблю активный отдых — зимой катаюсь на сноуборде, летом люблю ходить в горы, в Хакасии, например, очень красиво. На работе я серьезная, строгая — перфекционист, а в жизни я совсем другая.
Марине Айвазян
— Акушером я работаю с 2003 года, мне сложно посчитать, сколько детей я уже приняла. В день может родиться двадцать детей, а может и два, и один. Это вся моя жизнь, я перестала ворчать по этому поводу и смирилась.
Думаю, что я везде одинаковая, что в жизни, что на работе, что дома. Я акушер, эмоциональная. Свободное время стараюсь проводить активно, люблю ходить в спортзал, всегда в поиске чего-нибудь нового, интересного.
Дарья Лисовая
— После окончания университета я сразу устроилась на центральную станцию скорой помощи, я фельдшер реанимационной бригады. Работа на скорой помощи — это образ жизни, который помогает ценить каждый прожитый день.
Помимо работы, я стараюсь развиваться в тех сферах, которые мне интересны. Я занимаюсь плаванием, люблю сплавляться по горным рекам, хожу на хоккей и воспитываю сына Романа.
В жизни я более скромная, женственная и нежная. На работе я ответственная, строгая. Самый запоминающийся случай с работы — когда женщина не следила за своей беременностью и родила в туалете роддома. Я вытаскивала ребёнка из туалета.
Анна Кошелева
— Я везде одинаковая, я люблю эту жизнь, люблю детей, люблю своих пациентов. Я всегда улыбаюсь, мне все приносит удовольствие. Стараюсь смотреть на все позитивно.
Моя мама тоже врач, я очень ей горжусь, поэтому пошла по ее стопам. С детства веду активный образ жизни, занималась художественной гимнастикой, учу английский язык, два раза летала в Америку на долгий период.
У меня двое детей, большую часть свободного времени я посвящаю семье. Мы вместе любим путешествовать.
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