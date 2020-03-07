Безумные пешики: один водитель пропустил людей в неположенном месте, а другой их сбил. Смотрим видео

Фургон сбивает пешеходов Фото: АСТ-54

В эту субботу разбираем в рубрике «Куда ты рулишь?» типичную и очень опасную ситуацию — один водитель оказывает медвежью услугу пешеходу, пропуская его в неположенном месте, а второй водитель сбивает человека. На улице Красина грузовой фургон, не успевший притормозить, сбил сразу двух женщин — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

Улица Красина, две тесные полосы движения. В левом ряду притормаживает «Газель», чтобы пропустить двух женщин, переходящих дорогу в неположенном месте. Водитель фургона в правом ряду не разгадал этот замысел — и вот уже машина летит прямо на людей. Судя по загоревшимся стоп-сигналам, водитель пытается тормозить, но фургон не сильно-то замедляется. В итоге пешеходов отбрасывает на сугроб, смотрите видео.

Видео: АСТ-54

Травмы, вероятно, не сильные, одна из женщин смогла подняться, вторую не видно. Водитель выскакивает из кабины и бежит к передней части машины. — Вина пешеходов однозначна, грузовичок, скорее всего, экспертным путем будет доказано, не имел технической возможности избежать наезда. Но водитель может понести гражданскую ответственность по причинению морального вреда здоровью пешеходов, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов. Пункт 4.3. ПДД. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Поведение водителя «Газели», пропустившего пешеходов в неположенном месте, можно оценивать как провоцирующее. Хоть и есть такое правило, что если автомобиль впереди замедляется, надо тоже тормозить.

— Как водитель «Газели» делать не надо, верно, но ответственности за это нет, — отмечает эксперт.

Если вы видите пешехода, который пытается перейти дорогу в неположенном месте, особенно на многополосной улице, не стоит потворствовать его нарушению. Ведь пропуская человека, вы приучаете его к такому поведению, а также подвергаете его жизнь риску — пешехода может сбить автомобиль в соседней полосе.

Спровоцировал ли водитель «Газели» это ДТП?