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Безумные пешики: один водитель пропустил людей в неположенном месте, а другой их сбил. Смотрим видео

Разбираем типичную ситуацию, когда водители оказывают медвежью услугу

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Фургон сбивает пешеходов

Фургон сбивает пешеходов

В эту субботу разбираем в рубрике «Куда ты рулишь?» типичную и очень опасную ситуацию — один водитель оказывает медвежью услугу пешеходу, пропуская его в неположенном месте, а второй водитель сбивает человека. На улице Красина грузовой фургон, не успевший притормозить, сбил сразу двух женщин — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

Улица Красина, две тесные полосы движения. В левом ряду притормаживает «Газель», чтобы пропустить двух женщин, переходящих дорогу в неположенном месте. Водитель фургона в правом ряду не разгадал этот замысел — и вот уже машина летит прямо на людей. Судя по загоревшимся стоп-сигналам, водитель пытается тормозить, но фургон не сильно-то замедляется. В итоге пешеходов отбрасывает на сугроб, смотрите видео.

Травмы, вероятно, не сильные, одна из женщин смогла подняться, вторую не видно. Водитель выскакивает из кабины и бежит к передней части машины.

— Вина пешеходов однозначна, грузовичок, скорее всего, экспертным путем будет доказано, не имел технической возможности избежать наезда. Но водитель может понести гражданскую ответственность по причинению морального вреда здоровью пешеходов, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

Пункт 4.3. ПДД. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Поведение водителя «Газели», пропустившего пешеходов в неположенном месте, можно оценивать как провоцирующее. Хоть и есть такое правило, что если автомобиль впереди замедляется, надо тоже тормозить.

— Как водитель «Газели» делать не надо, верно, но ответственности за это нет, — отмечает эксперт.

Если вы видите пешехода, который пытается перейти дорогу в неположенном месте, особенно на многополосной улице, не стоит потворствовать его нарушению. Ведь пропуская человека, вы приучаете его к такому поведению, а также подвергаете его жизнь риску — пешехода может сбить автомобиль в соседней полосе.

Спровоцировал ли водитель «Газели» это ДТП?

    Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошёл на обгон и врезался в поворачивающего налево.

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    Куда ты рулишь?ДТП
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    КОММЕНТАРИИ (68)

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    7 мар 2020 в 09:13

    Этого водителя газели, который оказал медвежью услугу, прав лишить и судить нужно. Ведь из за таких водителей и на трассах смертельные дтп бывают. Никто ничего не подразумевает, и свеетофоров нет, и знаков никаких, как перед тобой ни с того ни с сего начинают тормозить.....

    Гость
    7 мар 2020 в 09:13

    Дебильные законы.ПП нет, газелист оказывает медвежью услугу пропуская пешиков, но водитель может понести гражданскую ответственность за причинение морального вреда.
    Пешики должны нести ответственность перед водителем и за моральный вред и материальный, если грузовичок пострадал.

    Гость
    7 мар 2020 в 09:16

    Разве не пешеходы спровоцировали дтп? Они переходили в неположенном месте, не убедились в своей безопасности при переходе! Последнее время очень четкая тенденция перекладывать вину на кого-то.

    Они могли так уверенно ломануться под газель, что водителю газели просто ничего не оставалось, кроме как притормозить и пропустить их, ну не давить же ему таких, раз они нарушают.