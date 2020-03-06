На 64-летнего продавца вакцины от рака завели уголовное дело. В прошлом он выдвигался в мэры Новосибирска

64-летнего Леонида Пугачёва подозревают в покушении на мошенничество Фото: Леонид Пугачёв, ok.ru / Гражданский патруль, vk.com

В Новосибирске завели уголовное дело на распространителя рекламы противораковой вакцины, директора ООО «Домашний доктор» 64-летнего Леонида Пугачёва. Его подозревают в незаконном оказании медицинских услуг. По версии следствия, мужчина продавал вакцину от рака за 50 тысяч рублей. При этом имя Леонида Пугачёва в городе на слуху — мужчина активно рекламирует свои услуги как гипнолога и врача-экстрасенса, заявляет о себе как об авторе матричной теории онкологии и теории СПИДа, а в 2014 году он выдвигался на пост мэра Новосибирска. О том, чем ещё известен Леонид Пугачёв и почему жена подозреваемого называет уголовное дело «бредом», рассказывает криминальный журналист НГС Алёна Истомина.

Чудо-вакцина от рака В начале года на улицах Новосибирска стали появляться подозрительные листовки с надписью «Добровольная вакцинация от рака» и номером телефона. Всех звонивших приглашали в обычное офисное помещение. Там заинтересовавшихся встречал человек и предлагал вакцину стоимостью 50 тысяч рублей, якобы предотвращающую развитие рака любой локализации. Состав препарата не раскрывался. Деятельностью «докторов» заинтересовались в полиции и прокуратуре. — Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309) от имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. В помещении также были изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы и упаковки из-под лекарства «Рисарг». В отношении директора ООО «Домашний доктор» 64-летнего Леонида Пугачёва возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Сейчас полицейские выясняют, что за лекарство находилось в ампулах, а также разыскивают пострадавших — их просят обратиться в отдел полиции №8 «Кировский» ГУ МВД России по НСО. «Это шумиха и бред какой-то» По данным «Контур-Фокуса», компания «Домашний доктор» прекратила деятельность ещё два года назад. Однако в социальных сетях Леонид Пугачёв позиционирует себя как директора компании и представляется врачом-экстрасенсом. В ноябре 2019 года Пугачёв заявил, что ему удалось изобрести лекарство от рака. С этого момента он начал активно рекламировать некую вакцину, «предотвращающую развитие рака любой локализации».

Пугачёв рекламировал свои услуги, в том числе и в социальных сетях Фото: Леонид Пугачёв, ok.ru

Связаться с Пугачёвым корреспонденту НГС не удалось — его номер неактивен, сообщения в социальных сетях мужчина игнорирует. Зато на связь вышла его жена Ирина Пугачёва. Женщина назвала уголовное дело бредом и шумихой, которую раздувают ради скандала. Кому именно нужен скандал и зачем — Ирина Пугачёва пояснить затруднилась:

— Подумайте сами, кому это интересно. Есть пострадавшие пациенты? Это должно быть заявление, чьё-то заявление. Его нет, насколько я в курсе. Это шумиха — бред какой-то. Никому он не ставил никакую вакцину. Интересно начинать вот эту всю бадягу, извините за выражение? Никаких вакцин, ничего нет и ничего не ставили.

На вопрос корреспондента, чем конкретно занимался её супруг в компании «Домашний доктор», Ирина Пугачёва ответила, что не в курсе дел мужа и вообще она находится не в Новосибирске, после чего бросила трубку. Ирина называет себя женщиной-рентгеном. На её официальном сайте говорится, что она «уникальный специалист в области диагностирования рентгеновским зрением состояния здоровья» и обращаются к ней пациенты с самими серьёзными проблемами, «в том числе онкобольные». В материале портала vn.ru от 2014 года журналист называет чету Пугачёвых удачным лечебным тандемом. — Жена ставит диагноз, муж лечит. Одно время Леонид Яковлевич использовал для диагностики специальный тепловизор, пока не убедился, что диагноз жены столь же безошибочен. У них и «принцип действия» одинаковый — и Ирина Михайловна, и тепловизор видят человека в цвете и «выдают» цветную «картинку» в виде диагноза. Только тепловизор стоит очень недешево, а диагноз жены доктору Пугачеву обходится бесплатно. Иконы, отравленные мыши и диагноз по фотографиям

Сам Леонид Пугачёв называет себя гипнологом, фитотерапевтом, биоэнерготерапевтом и парапсихологом. В 2014 году он выдвигался на пост мэра Новосибирска, однако в регистрации ему отказали. В прессе он упоминается как автор матричной теории онкологии, пиротерапии, теории СПИДа и птичьего гриппа. Один из самых известных его экспериментов — это испытание воздействия чудотворной иконы на обычных белых мышах, которым ввели смертельную дозу четыреххлористого углерода, и животные «не только выжили, но и долго после не болели ничем». Получил высшее образование в Новосибирском государственном медицинском университете. На своей странице в «Одноклассниках» Пугачёв не только предлагает купить у него вакцину от рака, но и диагностировать любое заболевание по фотографиям. Приводим самые неоднозначные высказывания Леонида Пугачёва в прессе — про онкологию и не только «Начало человеческой жизни — это слияние женской яйцеклетки и мужского сперматозоида. При оплодотворении яйцеклетки сперматозоид растворяется в ней, его информационное поле сливается с информационным полем яйцеклетки. Дальше всё происходит известным образом и приводит к рождению ребёнка. Но если женщина не хочет рожать, она прибегает к аборту. Во время этой процедуры удаляется только физическое тело зародыша, а информационное поле остаётся в матке. В результате со временем начинает развиваться рак шейки матки или рак самой матки» («Ведомости законодательного собрания», 2010 год).

«Если мы хотим свести онкозаболеваемость к минимуму, необходимо запретить не только все виды абортов, но и контрацептивы, стимулирующие созревание сразу нескольких яйцеклеток» («Вечерний Новосибирск», 2003 год). «Мы решили работать с факелом и получили удивительные результаты. Огонь хорошо воздействует на информационное поле. Пламенем можно сжигать негативную информацию в поле человека. После этого организм находит в себе внутренние резервы, идет процесс выздоровления. Остается только поддерживать свое здоровье правильным питанием и поведением» («Ведомости законодательного собрания»). «По теории многих нынешних онкологов, рак не передаётся бытовым путём. Однако я знаю несколько случаев, когда врачи, оперировавшие раковых больных, сами умирали от онкозаболеваний. По моей теории, они «перетаскивали» на себя информационное поле больного. Как показывает моя многолетняя практика, только разрушение матрицы даёт стопроцентный результат. Есть успешные эксперименты по лечению болезни при помощи передачи информации от здоровых органов к больным, при этом передача осуществлялась с помощью лазерного луча. Однако мы пришли к выводу, что подобное можно осуществить и с помощью зеркал. Такая установка (зеркала Козырева) существует в институте, созданном Влаилем Петровичем Казначеевым» («Ведомости законодательного собрания»).